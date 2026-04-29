La inseguridad volvió a golpear con fuerza en Morón y dejó una escena digna de una película policial: seis detenidos, dos vehículos involucrados, herramientas de alta precisión y una persecución que atravesó varias cuadras de Haedo, en el partido de Morón. La organización, conocida como la “Banda de Soldati”, y que pertenece a Ciudad de Buenos Aires y venía a robar a Morón, fue desarticulada tras un operativo cerrojo que expuso no solo la peligrosidad del grupo, sino también el nivel de sofisticación con el que operaban en la región. En este contexto, la inseguridad volvióa golpear y encendió nuevas alarmas entre los vecinos.

Acá te dejamos una persecución extrema que ocurrió el 09-01-2026 ✅​✅​✅​👇:

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Todo comenzó en una vivienda ubicada sobre Vélez Sarsfield al 1000, en la localidad de Haedo, Morón, donde los delincuentes intentaron concretar un“escruche”. Según reconstruyeron fuentes del caso, la maniobra fue detectada a tiempo por los vecinos, lo que obligó a los sospechosos a abortar el robo y escapar rápidamente en dos vehículos: un Toyota Etios y unSuzuki Fun. A partir de ese momento se activó un despliegue de la Policía Bonaerense, que montó un operativo cerrojo en la zona para impedir la fuga. Otra vez, la inseguridad volvióa golpear en una zona residencial que parecía tranquila.

La inseguridad volvió a golpear en Haedo

La persecución, que mantuvo en alerta a los vecinos y generó momentos de tensión en plena vía pública, se extendió por distintas arterias hasta concluir en la intersección de Larralde y Escalada, también en Haedo. Allí, uno de los vehículos perdió el control y terminó impactando contra un poste de luz, lo que permitió a los efectivos reducir a los ocupantes y detener a la totalidad de la banda. La secuencia reforzó la percepción de que la inseguridad volvióa golpear con métodos cada vez más audaces.

Las identidades de los implicados fueron confirmadas por fuentes judiciales: Nicolás Agustín Delgado (23), Facundo Luis Ferreyra (33), Alan Samuel Castillo (19), Gonzalo Beltrán (24), Tobías Olmedo (23) y Matías Omar Cáceres (23).

Lo llamativo: varios de ellos presentan antecedentes por robos agravados y resistencia a la autoridad, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un grupo delictivo organizado con experiencia en este tipo de hechos. En ese marco, la inseguridad volvióa golpear con actores que ya tenían recorrido delictivo.

Uno de los elementos más relevantes del procedimiento fue el secuestro de herramientas de alta gama utilizadas para ingresar a las viviendas. Dentro de los autos, los peritos encontraron escaleras telescópicas de aluminio y gatos neumáticos, dispositivos que permiten ganar altura y ejercer presión sobre rejas o aberturas sin generar ruidos perceptibles. Esta modalidad les permitía evitar la activación de alarmas vecinales y concretar los robos en pocos minutos, lo que evidencia un esquema de trabajo planificado y con logística previa. Así, la inseguridad volvió a golpear con un nivel de sofisticación creciente.

La inseguridad volvió a golpear. Las herramientas que utilizaban los delincuentes.

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La causa quedó en manos de la UFI N° 3 de Morón, a cargo de los fiscales Mario Alberto Ferrario y Valeria Courtade, bajo la carátula de “robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa”. Ahora, la investigación busca determinar si la “Banda de Soldati” está vinculada a otros hechos similares registrados en el Oeste en las últimas semanas, en un contexto donde la inseguridad volvió a golpear de manera reiterada y preocupa cada vez más a los vecinos.

Por otro lado, en lo que va del año, una estadística rápida exhibe:

Homicidios confirmados en Morón en 2026 (caso por caso)

1) Crimen en Castelar Norte (15 de febrero de 2026)

Un trabajador asesinó a golpes al capataz de una maderera tras un conflicto laboral. La víctima fue Roberto Carlos Sánchez (49)

El crimen de la madedera en Castelar Norte causó pánico en la población, qué pasará con el crimen de Tito el cantante

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2) Crimen del músico enterrado (2 de abril de 2026)

El músico Roberto Martín Alleruzzo (58) fue hallado asesinado y enterrado en el patio de su casa en Morón. La principal hipótesis es un móvil económico vinculado a la vivienda.

Tito el cantante era amante del rap y eso se dedicaba. Fue asesinado este mes.

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El patrón de delitos en Morón muestra una dinámica cada vez más compleja, con robos que se repiten a diario bajo distintas modalidades: desde entraderas planificadas hasta ataques rápidos de motochorros y hurtos en zonas comerciales. Hoy Morón está cruzado por A) robos violentos; B) entraderas; C) hurtos frecuentes. Lejos de tratarse de hechos aislados, los casos evidencian una lógica que combina organización, movilidad entre localidades como Morón, Castelar y Haedo, y una creciente profesionalización de las bandas, lo que profundiza la sensación de inseguridad entre los vecinos. La inseguridad volvió a golpear en Morón y vuelve a poner en debate la prevención.

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