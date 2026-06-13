Deportivo Morón golpeó sobre el final, venció a Ciudad Bolívar y sigue firme en la punta

El equipo de Walter Otta consiguió una victoria clave como visitante al imponerse 2 a 1 en Bolívar. El Gallo encontró el gol del triunfo en los minutos finales, respondió a la presión de sus perseguidores y continúa liderando la Zona A de la Primera Nacional.

Un triunfo de carácter lejos de casa

Cuando el empate parecía inamovible, Deportivo Morón encontró la respuesta que suelen tener los equipos que pelean arriba. Con un gol de Gastón González a dos minutos del final, el Gallo derrotó este sábado 2 a 1 a Ciudad Bolívar como visitante y sumó tres puntos fundamentales para sostenerse en lo más alto de la tabla.

La victoria adquiere todavía más valor por el contexto de la jornada. Horas antes, Colón de Santa Fe, uno de los principales perseguidores del conjunto del oeste, había cumplido con su tarea y había metido presión en la pelea por la cima. La respuesta de Morón llegó en una de las visitas más exigentes de la categoría y permitió sostener la ventaja sobre sus rivales directos.

En el Estadio Municipal Eva Perón, el conjunto dirigido por Walter Otta tuvo que trabajar mucho un partido incómodo, frente a un rival que también llegaba ubicado en los puestos de vanguardia y que volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más competitivos de la zona.

Un plantel motivado para seguir la racha ganadora que el Gallo se merece

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Un primer tiempo intenso y cambiante

El encuentro tuvo intensidad desde el comienzo. Morón avisó con algunas apariciones de Franco Fagúndez y Franco Toloza, mientras que Ciudad Bolívar respondió a través de Khalil Caraballo, a quien le anularon un gol por posición adelantada.

El trámite se mantuvo equilibrado y con llegadas en ambos arcos. Incluso, minutos después también sería invalidada una conquista de Franco Toloza, en un anticipo de lo que sería una tarde de emociones repartidas.

La apertura del marcador llegó finalmente a los 32 minutos. Tras un remate de Franco Fagúndez, apareció Franco Toloza para capturar un rebote dentro del área y establecer el 1 a 0 para el Gallo.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Ciudad Bolívar reaccionó antes del descanso y encontró la igualdad a los 42 minutos. Tras una acción que terminó con un rebote en el travesaño, Maximiliano Gutiérrez resolvió con una notable media chilena para convertir uno de los mejores goles de la tarde y decretar el 1 a 1.

El empate antes del entretiempo obligó al líder a afrontar una verdadera prueba de carácter. Lejos de desesperarse, el conjunto de Walter Otta mantuvo la paciencia y se preparó para disputar un segundo tiempo que prometía ser tan exigente como el primero.

Tras un remate de Franco Fagúndez, apareció Franco Toloza para capturar un rebote dentro del área y establecer el 1 a 0 para el Gallo

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Una prueba para el líder

Durante gran parte del complemento el encuentro mantuvo la misma intensidad. A pesar del frío de la tarde bonaerense, ambos equipos buscaron la victoria y sostuvieron un ritmo alto de juego.

Aunque no fue un partido de muchas llegadas claras, Deportivo Morón mostró una notable eficacia. Terminó el encuentro con un 57 por ciento de posesión y supo administrar mejor la pelota en los momentos decisivos.

El panorama comenzó a cambiar a los 35 minutos del segundo tiempo cuando el local sufrió la expulsión de Khalil Caraballo. Con un hombre más, el Gallo adelantó sus líneas y fue decididamente en busca de la victoria.

Una de las decisiones que terminaría siendo determinante fue el ingreso de Gastón González a los 22 minutos del complemento. El volante ingresó desde el banco y rápidamente comenzó a darle otra movilidad al ataque visitante.

El golpe final del puntero

El empate parecía justo y definitivamente instalado en el resultado. Sin embargo, cuando el partido ingresaba en sus últimos minutos, aparecieron las credenciales del líder.

A los 43 minutos del complemento, un centro enviado desde la izquierda encontró una desatención defensiva de Ciudad Bolívar. Allí apareció Gastón González, que controló y definió con precisión para marcar el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo de toda la delegación visitante.

El héroe de la tarde fue justamente Gastón González, que apareció cuando el empate parecía sellado y definió un partido durísimo para el conjunto de Walter Otta. El volante, que había ingresado desde el banco, marcó el gol de la victoria y se convirtió en una de las figuras de una tarde que puede valer mucho más que tres puntos en la pelea por la cima.

La celebración final tuvo mucho de desahogo. No sólo porque el gol llegó sobre el cierre, sino porque el triunfo le permitió al Gallo responder a la presión de sus perseguidores y cerrar una fecha ideal para sus aspiraciones.

Morón sigue marcando el ritmo

Con este resultado, Deportivo Morón alcanzó los 34 puntos y se mantiene como líder de la Zona A, ratificando el gran momento futbolístico que atraviesa el equipo de Walter Otta.

Más allá de la tabla, el triunfo deja otra señal positiva: el Gallo volvió a mostrar una de las características que marcaron gran parte de su campaña, la capacidad para competir hasta el último minuto y encontrar respuestas aun en los encuentros más cerrados.

Con cuatro victorias consecutivas y una regularidad que pocos equipos lograron sostener a lo largo del torneo, Deportivo Morón atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada. El equipo de Walter Otta continúa dependiendo exclusivamente de sí mismo y sigue enviando un mensaje claro al resto de la categoría.

La victoria en Bolívar le permite sostenerse en la cima del campeonato y alimentar la ilusión de sus hinchas, que observan cómo el equipo sigue sumando argumentos para consolidarse como uno de los grandes protagonistas del torneo.

Ahora, el conjunto de Walter Otta afrontará el cierre de la primera rueda con la confianza fortalecida y la tranquilidad que otorga seguir mirando a todos desde arriba.

Otra vez feliz, Walter Otta lidera la punta con el Gallo

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Ficha técnica

Club Ciudad de Bolívar 1 – Deportivo Morón 2

Torneo: Primera Nacional 2026 – Fecha 18

Estadio: Estadio Municipal Eva Perón

Árbitro: Bryan Gustavo Ferreyra

Goles: Franco Toloza (32′ PT) y Gastón González (43′ ST) para Deportivo Morón; Maximiliano Gutiérrez (42′ PT) para Club Ciudad de Bolívar.

Expulsado: Khalil Caraballo (35′ ST) en Club Ciudad de Bolívar.

Club Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez y Federico Peralta; Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González y Maximiliano Gutiérrez; Khalil Caraballo y Guillermo Sánchez. DT: Diego Funes.

Suplentes: Leonel Ruiz, Axel Carrión, Jonathan Chacón, Facundo Mucignat, Brian Quintana, Tobías Fernández, Thiago Rodríguez, Elías Romero, Marcos Sotelo y Jonathan Maciel.

Deportivo Morón: Federico Díaz; Elías Contreras, Braian Salvareschi, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Franco Fagúndez y Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame y Franco Toloza. DT: Walter Otta.

Suplentes: Bruno Galván, Leonel Cardozo, Tomás Ramírez, Maximiliano González, Gastón González, Ezequiel Bulacio, Matías Ballini, Valentín Perales y Santiago Sala.

Cambios en Deportivo Morón: Ezequiel Bulacio por Franco Toloza (8′ ST); Gastón González por Gonzalo Berterame (22′ ST); Tomás Ramírez por Santiago Kubiszyn (32′ ST); Leonel Cardozo por Elías Contreras (32′ ST); Maximiliano González por Mariano Bíttolo (32′ ST).

Cambios en Club Ciudad de Bolívar: Facundo Mucignat por Maximiliano Gutiérrez (26′ ST); Brian Quintana por Arnaldo González (38′ ST); Jonathan Maciel por Guillermo Sánchez (38′ ST).

Amonestados: Nahuel Yeri y Guillermo Sánchez en Club Ciudad de Bolívar; Mariano Bíttolo en Deportivo Morón.

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