La creación de la Policía Municipal implicará una inversión millonaria que impactará de lleno en las cuentas del Municipio de Morón y abre un nuevo frente de debate político y financiero. El intendente de Lucas Ghi oficializó la iniciativa durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, en respuesta a una de las demandas más sostenidas en el distrito: mayor presencia y control en las calles.

Acá te dejamos las palabras del intendente Lucas Ghi en donde anunció por primera vez la creación de la Policía Municipal ✅​✅​✅​👇:

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La creación de la Policía Municipal forma parte de una estrategia de seguridad con perfil preventivo, orientada al patrullaje territorial y la intervención temprana, en articulación con las fuerzas provinciales. Aunque el anuncio ya había sido anticipado, su formalización abre una nueva etapa en la política local, atravesada por un interrogante central: cuánto costará sostenerla en el tiempo.

Convocatoria abierta 2026: requisitos para ingresar

En paralelo a la creación de la Policía Municipal, el Municipio abrió la convocatoria para incorporar personal. Los requisitos difundidos permiten delinear el perfil buscado: A) Edad entre 25 y 45 años, con extensión hasta 50 para personal retirado; B) Secundario completo; C) Certificados de antecedentes y reincidencia; D) Excelente dicción (que se yo, dice así) y buen nivel de comunicación; E) Conocimiento del distrito; F) Perfil profesional con buena presencia y conducta.

La convocatoria marca el inicio operativo de la creación de la Policía Municipal, aunque todavía sin precisiones sobre la cantidad final de efectivos que integrarán la estructura.

El día en que Joaquín de La Torre y la entonces Ministra de Seguridad inauguraron la Policía Municipal en San Miguel

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Cuánto cuesta equipar a un policía municipal en Morón

La creación de la Policía Municipal no se agota en la decisión política: implica una inversión concreta por cada agente. Con valores estimados del mercado argentino, el costo de equipamiento individual y operativo alcanza cifras significativas:

1) Protección Chaleco antibalas: $1.200.000 2) Armamento Pistola reglamentaria: $1.000.000 3) Munición Cargadores y balas: $200.000 4) Comunicación Radio portátil: $150.000 5) Uniforme superior Camisa o chomba táctica: $60.000 6) Uniforme inferior Pantalón táctico: $80.000 7) Calzado Borceguíes: $100.000 8) Identificación Placa y credencial: $100.000 9) Equipamiento Cinturón táctico: $80.000 10) Iluminación Linterna táctica: $15.000 11) Seguridad Esposas: $50.000 12) Elementos extra Guantes, silbato, libreta: $30.000 13) Movilidad Patrullero o moto: $25.000.000 14) Registro Cámara corporal: $300.000 15) Protección adicional Casco táctico: $200.000 16) Defensa no letal Bastón policial: $50.000 17) Defensa química Gas pimienta: $20.000 18) Defensa eléctrica Pistola Taser: $3.000.000 19) Total Equipamiento por agente: $31.635.000

El cálculo incluye tanto el equipamiento personal como la asignación proporcional de movilidad, lo que eleva de manera considerable el costo final por efectivo en el marco de la creación de la Policía Municipal.

Una infografía clara sobre la creación de la Policía Municipal: cuánto saldría equipar cada agente. La cuenta da que cada cien agentes, Morón gastaría en equipamiento 3.100.000 millones

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Cuánto cuesta poner en la calle 100 policías municipales en Morón

Si se toma como referencia la creación de la Policía Municipal con un esquema inicial de 100 efectivos, la inversión superaría los $3.100 millones, considerando un costo de $31.635.000 por agente.

Ese número permite dimensionar el peso económico de la creación de la Policía Municipal, aunque corresponde exclusivamente al armado inicial de la fuerza: equipamiento, tecnología y móviles. No contempla el funcionamiento cotidiano.

El costo estructural: sostener la fuerza mes a mes

Una vez en funcionamiento, la creación de la Policía Municipal traslada el eje del gasto al mantenimiento operativo. En esa etapa aparecen variables estructurales que definen el impacto real en las cuentas públicas: A) Sueldos del personal; B) Combustible para patrullaje; C) Mantenimiento y renovación de móviles; D) Reposición de equipamiento y tecnología.

Es en ese punto donde el costo mensual comienza a superar, en el mediano plazo, la inversión inicial.

El dato que falta y define todo

Uno de los aspectos centrales de la creación de la Policía Municipal que todavía no fue informado por el Municipio es cuántos efectivos integrarán la fuerza. La convocatoria está en marcha, pero sin una cifra oficial de ingresos prevista.

Ese dato resulta determinante. La creación de la Policía Municipal no tendrá el mismo impacto si se proyecta una fuerza de 100 agentes que si se escala a 300 o 500: cada nivel multiplica la inversión inicial y, sobre todo, el gasto estructural mensual.

La creación de la Policía Municipal marca un giro en la política de seguridad de Morón, pero su alcance real dependerá de una variable concreta: cuántos recursos podrá sostener el Municipio en el tiempo sin comprometer otras áreas clave de gestión.

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