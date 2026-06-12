Pablo Descalzo caminó la construcción de la nueva Unidad de Pronta Atención Municipal de Ituzaingó

El intendente de Pablo Descalzo recorrió los avances de la obra de la nueva Unidad de Pronta Atención Municipal (UPAM), un centro de salud que se construye en el predio donde funcionaba el histórico «hospitalito» de la calle Brandsen, en Ituzaingó.

Según informaron desde el municipio, el nuevo establecimiento contará con guardia médica para adultos y pediátrica las 24 horas, los 365 días del año. Además, dispondrá de shock room, sala de observación y servicios de radiología, laboratorio y enfermería.

Acá te dejamos la entrevista a Pablo Descalzo sobre la Unidad de Pronta Atención Municipal y un render sobre lo que todo lo que incluirá ✅​✅​✅​👇​:

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Un nuevo centro de atención para la ciudad

La obra forma parte de la estrategia del gobierno local para fortalecer el sistema sanitario municipal y ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y consultas médicas de los vecinos.

Durante la recorrida, Pablo Descalzo destacó la importancia del proyecto y sostuvo que la nueva UPAM permitirá atender una demanda creciente de servicios de guardia en el distrito.

Críticas por el Hospital del Bicentenario

En ese contexto, el jefe comunal señaló que la nueva infraestructura busca dar respuesta a una necesidad que, según afirmó, no está siendo cubierta por el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

De acuerdo con el mandatario local, la puesta en marcha de la UPAM permitirá cubrir la demanda de guardia médica de la ciudad frente al incumplimiento del Gobierno Nacional en la prestación de atención a los vecinos de Ituzaingó a través de ese establecimiento sanitario.

La futura unidad se perfila como una de las obras más importantes en materia de salud pública impulsadas por la gestión municipal y apunta a reforzar la atención médica de urgencia para miles de habitantes del distrito.