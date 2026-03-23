Morón: bajan algunos delitos, pero la inseguridad sigue marcando el pulso en la calle

Morón: bajan algunos delitos. Mientras las estadísticas oficiales muestran una baja en robos y entraderas, en Morón crece otra realidad: el miedo en las calles. Vecinos advierten que la violencia es cada vez más frecuente y que la sensación de inseguridad no cede. En ese contraste —entre números que mejoran y experiencias que inquietan— se mueve hoy el distrito, donde la brecha entre los datos y la vida cotidiana parece ampliarse.

Según datos del área de Seguridad del Municipio, los delitos vinculados al robo registraron caídas significativas en los últimos meses. El robo automotor, uno de los indicadores más sensibles, descendió más de un 50% en comparación con el año anterior. A la par, los robos de autopartes y las entraderas —modalidad que golpea directamente en los hogares— también mostraron una reducción cercana a la mitad.

El descenso también se observa en los robos a comercios, que pasaron de 25 hechos en enero a 13 en julio, hablando de 2025. Se trata de cifras que, en términos estadísticos, configuran una mejora sostenida en varios indicadores clave. Desde el oficialismo local destacan que estos números son el resultado de un refuerzo en los operativos, el despliegue territorial y la incorporación de tecnología.

Autos sin papeles manejados por gente con pedido de captura

Más controles, más detenciones

El incremento de controles es uno de los pilares de la estrategia. En pocos meses, los operativos pasaron de poco más de mil a cerca de 16 mil por mes, una cifra que refleja un cambio de escala en la presencia policial. Ese despliegue derivó, además, en un aumento fuerte de detenciones: crecieron casi un 475% los arrestos de personas con pedido de captura.

También se registró un incremento en los procedimientos vinculados a la venta de drogas, con más de un 130% de aumento en detenciones por narcomenudeo. A su vez, se logró recuperar una mayor cantidad de vehículos robados, otro de los indicadores que suelen marcar la dinámica del delito en el conurbano.

En paralelo, el municipio avanzó con la ampliación del sistema de monitoreo y la incorporación de herramientas tecnológicas, incluyendo sistemas de análisis automatizado de imágenes. La apuesta apunta a anticipar movimientos sospechosos y mejorar los tiempos de respuesta.

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La calle cuenta otra historia

Sin embargo, fuera de los informes oficiales, el clima social es distinto. En barrios de Morón, Haedo y Castelar, los relatos sobre robos violentos, motochorros y entraderas siguen siendo frecuentes. Los vecinos describen una rutina atravesada por el temor: evitar salir de noche, modificar horarios, reforzar rejas y alarmas.

El dato que emerge con fuerza es que, aunque algunos delitos bajen en cantidad, los hechos que ocurren tienen un mayor nivel de violencia. Robos a mano armada, persecuciones y episodios con heridos o víctimas fatales generan un impacto mucho más profundo que cualquier estadística.

Incluso desde el propio municipio reconocen que el 2024 estuvo marcado por casos de alto impacto que dejaron huella en la percepción social. Esa memoria reciente sigue condicionando la mirada sobre el presente.

Desde la Central de Monistoreo se actúa de manera eficaz en prevención y asistencia, pero estar en la calle es por lejos mucho mejor

Entre los números y la percepción

La situación en Morón expone un fenómeno que se repite en todo el AMBA: la brecha entre los datos y la experiencia cotidiana. Mientras las estadísticas reflejan una baja en determinados delitos, la sensación de inseguridad no acompaña esa tendencia.

Parte de la explicación radica en que no todos los delitos se denuncian, especialmente los hurtos o hechos menores. Pero también influye el tipo de delito predominante: los hechos violentos, aunque sean menos, pesan más en la construcción del miedo social.

A eso se suma la dinámica regional del conurbano, donde bandas delictivas operan de manera itinerante entre municipios, lo que dificulta una solución local aislada.

Un problema que sigue abierto

Morón muestra señales de mejora en algunos indicadores duros, pero la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos. La clave, hacia adelante, no será solo sostener la baja estadística, sino lograr que esa mejora se traduzca en una percepción real de mayor seguridad.

Porque en el conurbano, los números importan. Pero lo que define el clima social es lo que pasa —y lo que se siente— en la calle.

Inseguridad en Morón: principales indicadores (2025)