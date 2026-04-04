Pronóstico en Morón, Hurlingham e Ituzaingó. La noche de hoy, sábado 4 de abril de 2026, será inestable en el oeste del conurbano bonaerense, con probabilidad de tormentas aisladas, seguida de una mejora contundente hacia el domingo. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los servicios privados The Weather Channel, Meteored y AccuWeather que chequeó Diario Anticipos, las condiciones tenderán a estabilizarse rápidamente en Morón, Hurlingham e Ituzaingó, sin indicios de fenómenos severos generalizados.

Te dejamos una curiosidad en este video, el Tornado del 4 de abil de 2012 ✅​✅​✅​👇​:

Las imágenes no dejan demasiado margen para interpretaciones. En el video se observa con claridad cómo se desarrolla la secuencia, lo que refuerza algunas versiones y pone en duda otras. Sigue nuestros videos, dale Like y suscribete al canal.

Y otro más casulmente del 29 de abril de 2018:

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Tormentas aisladas durante la noche y mejora hacia la madrugada

Durante la noche de este sábado 4 de abril de 2026, se espera un escenario de inestabilidad con tormentas aisladas, principalmente entre las 22:00 y la medianoche, en toda la franja oeste del AMBA. La temperatura se ubicará en torno a los 25°C al inicio de la noche y descenderá progresivamente hasta los 19–20°C hacia la madrugada.

De acuerdo con el SMN y las plataformas internacionales, la probabilidad de precipitaciones será moderada en las primeras horas y disminuirá con el correr del tiempo. El viento soplará leve desde el sector sur o sudeste, mientras que la humedad se mantendrá elevada, cercana al 80%, generando condiciones de incomodidad térmica.

Si bien los servicios privados advierten sobre la posibilidad de chaparrones intensos de corta duración, el organismo oficial no emitió alertas meteorológicas para la región, lo que sugiere que se tratará de eventos localizados y sin impacto generalizado.

Pronóstico en Morón, Hurlingham e Ituzaingó: tormentas esta noche según el SMN y mejora total el domingo con sol y máxima de 30°C.Noche de sábado inestable con lluvias, relámpagos y truenos. El domingo mejora por completo.

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Domingo estable, soleado y con temperaturas en ascenso

Para el domingo, el panorama cambia de manera marcada. El Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo entre parcialmente nublado y despejado, sin probabilidad de lluvias en Morón, Hurlingham e Ituzaingó.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18–19°C y una máxima que podría alcanzar los 28–30°C, configurando una jornada templada a cálida. El viento será leve del este y la humedad comenzará a descender, mejorando la sensación térmica y consolidando condiciones ideales para actividades al aire libre.

Pronóstico en Morón, Hurlingham e Ituzaingó: tormentas esta noche según el SMN y mejora total el domingo con sol y máxima de 30°C.Noche de sábado inestable con lluvias, relámpagos y truenos. El domingo mejora por completo: Noche de sábado inestable pero domingo a pleno sol

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Coincidencia entre el SMN y los servicios privados

El cruce de datos entre el SMN, Weather Channel, Meteored y AccuWeather muestra una tendencia consistente en todos los modelos analizados: A) inestabilidad concentrada en la noche del sábado; B) mejora progresiva durante la madrugada; C) domingo estable, sin lluvias y con presencia de sol.

Esta coincidencia entre fuentes oficiales y privadas que realiza Diario Anticipos refuerza la confiabilidad del pronóstico y permite anticipar un cambio de condiciones rápido, sin persistencia de lluvias durante el fin de semana.

Pronóstico en Morón, Hurlingham e Ituzaingó: tormentas esta noche según el SMN y mejora total el domingo con sol

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Qué mirar en las próximas horas

El principal foco estará puesto en la evolución de las tormentas durante la noche, especialmente en su intensidad y duración. En ese marco, el SMN se mantiene como referencia central para eventuales actualizaciones o alertas.

En términos generales, el oeste del conurbano atravesará un esquema típico de transición: inestabilidad breve, descenso térmico nocturno y posterior ingreso de condiciones más estables que dominarán el domingo.

Pronóstico en Morón, Hurlingham e Ituzaingó: tormentas esta noche según el SMN y mejora total el domingo con sol y máxima de 30°C.Noche de sábado inestable con lluvias, relámpagos y truenos. El domingo mejora por completo.

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¿Puede haber granizo hoy en Morón, Hurlingham e Ituzaingó?

La respuesta corta, con respaldo serio, es: es posible, pero poco probable en este caso puntual.

Pronóstico en Morón, Hurlingham e Ituzaingó: hoy lluvias y mañana sol

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Qué dicen las fuentes

El Servicio Meteorológico Nacional establece que en escenarios de tormentas como el de hoy, en el AMBA puede haber “ocasional caída de granizo”, aunque no siempre ocurre.

Pronóstico en Morón, Hurlingham e Ituzaingó: Noche de sábado inestable, pero mañana un solazo para las Pascuas

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¿Va a haber truenos y relámpagos en Morón, Hurlingham e Ituzaingó?

Sí, es probable que haya actividad eléctrica durante las tormentas aisladas previstas para esta noche en el oeste del conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas —incluso las de intensidad baja a moderada— pueden incluir relámpagos y truenos, ya que forman parte del proceso normal de las nubes de desarrollo vertical.

Pronóstico en Morón, Hurlingham e Ituzaingó: Noche de sábado inestable, pero mañana un solazo para las Pascuas: Noche de sábado inestable, habrá trunos y rayos, pero mañana todo cambia

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Resumen del tiempo en el Oeste

A) Noche del sábado: tormentas aisladas, humedad elevada y descenso térmico; B) Madrugada: mejora progresiva con cielo parcialmente nublado; C) Domingo: jornada estable, soleada, sin lluvias y con temperaturas cercanas a los 30°C.