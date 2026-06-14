Pablo Descalzo despidió a Taty Almeida: «Su legado es eterno»

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, expresó su pesar por la muerte de Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos en la Argentina y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal destacó la trayectoria de Almeida y el legado que deja tras décadas de compromiso con la memoria y la búsqueda de justicia.

«Hoy despedimos a Taty Almeida con tristeza y también con gratitud. Transformó el dolor en lucha colectiva y dedicó su vida a construir una Argentina con más memoria, verdad y justicia. Su legado es eterno. Hasta siempre, Taty», expresó Pablo Descalzo.

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La dirigente falleció este domingo a los 95 años y fue una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos humanos desde el regreso de la democracia. Su figura se convirtió en un símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia tras la desaparición de su hijo, Alejandro Almeida, durante la última dictadura militar.

La muerte de Taty Almeida generó numerosas muestras de dolor y reconocimiento de dirigentes políticos, organismos de derechos humanos, instituciones y ciudadanos de todo el país, que destacaron su compromiso inclaudicable con la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa.

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