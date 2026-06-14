Frigorífico Ganadera San Roque reabrió en Morón sin pagar indemnizaciones, reducción salarial y precarización laboral

Lo que debería ser una buena noticia, hoy, en medio de la crisis que plantea el programa económico de Javier Milei, es penetrar a cada trabajador al máximo y sino el destino es la calle. Que la reapertura haya permitido la continuidad de un centenar de puestos de trabajo se hizo gracias a que se reducción de los derechos laborales que regían antes del cierre de la planta ocurrido en marzo de este año.

Para la reapertura, el intendente Lucas Ghi no solo fue a visitar la fábrica sino que lanzó un slogan: “buena noticia el restablecimiento de la dinámica productiva” en la empresa. Este medio consultó a la Subsecretaria de Prensa que lleva adelante Martín Molinari que dijo «no tengo mucho para comentar al respecto» de manera apática y resignada, a contracara de lo que dijo el jefe comunal que se mostró reconfortado con la apertura.

La empresa, ubicada sobre Hipólito Yrigoyen 1498, reabrió y celebró la reactivación de la actividad productiva. El Municipio de Morón y el Ministerio de Trabajo que lleva adelante David Ponce, convalidaron todos los errores.

Pero ni David Ponce (Jefe del Ministerio de Trabajo Bonaerense) ni Lucas Ghi pudieron contar que hubo complejas negociaciones complicadas entre la empresa, los trabajadores y los gremios del sector para poder abrir en que se aplicó la Reforma Laboral libertaria para que la firma abra sus puertas. A tal punto que los empleados aceptaron peores condiciones laborales con el objetivo de conservar sus puestos de trabajo.

El posteo en Instagram del Municipio de Morón armado por Martín Molinari, también lo suma imágenes en movimiento de Axel Kicillof que ni habla ni se pronuncia sobre el tema. Kicillof algo podría haber dicho ya que tiene como Ministro de Trabajo a Walter Correa, jefe de David Ponce, hombre del Sindicato de Empleados Texiles.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

En una primera lectura, los comentarios de los vecinos en Instagram señalan:

Comentarios positivos por la reapertura y los puestos de trabajo

«Qué buena noticia, la verdad que emociona».

«La Ganadera San Roque es de toda la vida. Qué bueno por las 140 familias que hayan podido encontrar una solución. Bien ahí mi Municipio y mi Provincia».

«Qué buena noticia».

«Qué bueno».

«Me alegra mucho».

«Lucas presente donde tenés que estar».

«Grande Lucas».

«La ciudad está abandonada dicen desde algún lugar del espacio. Vamos @lucas.ghi».

Numerosos comentarios con aplausos, corazones y emojis de apoyo.

Pero luego todo se endemonia

2) Denuncias laborales de ex trabajadores

Las críticas más fuertes provienen de usuarios que aseguran haber sido despedidos o afectados por el acuerdo.

zaidatomashanna

«Me deben 3 meses de sueldo, la indemnización no me la quisieron pagar».

«Me amenazaron que si sigo igual despiden a mis hermanos y mi pareja con cáncer» .

. «Es todo mentira esto».

«A mí me despidieron y no me quieren pagar».

«Toda la remodelación la mayoría le hacían hacer a la gente».

«Le bajaron el sueldo a la gente y nadie se puede quejar sino lo despiden».

cristianfarah

«Averiguá bien cómo quedaron los trabajadores primero después sacate la foto. Ahí tenés 500 familias que no te van a votar nunca más».

«Despidieron a más de 30 familias y el mismo dueño Diego Rinaldeli les hizo firmar un convenio interno donde les redujo la jornada laboral para pagarles menos. Los tiene amenazados. Hay trabajadores que nunca recibieron su indemnización. Pronto vamos a subir documentos para mostrar lo que pasó».

3) Reclamos ambientales y por olores

«Controlen los desechos que tiran, que es un asco la podredumbre que tiran a la calle».

«Yo paso por ahí con mis chicos que llevo a natación al Club Deportivo Morón. Hay días que no se puede pasar del olor a podrido».

4) Reclamos sobre otros problemas del municipio

«Levanta la basura del municipio que es un asco».

«430 familias en la calle con la Clínica Constituyente, nunca nos apoyó Lucas. Nos cansamos de reclamar. Personal con más de 20 años de antigüedad sin nada, vergüenza» .

. «Estaría bueno que vayan al Club El Porvenir de Castelar, donde se siguen haciendo matinés sin habilitación. #JusticiaPorJoaquinCenteno».

5) Debate político e ideológico

«A ver si todavía lo vuelven a votar. Vamos gente, nos hicieron daño a todos. Si sos trabajador, la derecha nunca».

«Espero que toda esta gente haya votado bien en su momento, o eran todos libertarios».

«Para el desubicado político de Martín Sabbatella…».

«Cómo siempre haciendo leña de los árboles caídos».

6) Comentarios sobre la ubicación del frigorífico

«En algún momento hay que trasladar el frigorífico».

Cambios en salarios y condiciones laborales

El acuerdo firmado entre la empresa, representada por su apoderado Claudio Lusquiños, y la Federación Gremial de la Carne y sus Derivados, establece una nueva modalidad salarial basada en una garantía horaria de 140 horas mensuales, abonadas en dos quincenas de 70 horas cada una. No habrá ingresos adicionales y los trabajadores percibirán ingresos significativamente inferiores a los que cobraban antes del cierre de la planta.

El convenio no contó con la firma del Sindicato de la Carne de Zona Oeste pero tampoco se manifestó en contra.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Menos personal y nuevas tareas

Pese a todo 25 trabajadores quedaron fuera de la empresa. Y las indemnizaciones no se pagaron. La planta retomó sus actividades con una faena cercana a los 50 animales diarios y una dotación de personal reducida respecto de la que tenía antes del cierre.

Un caso que anticipa cambios más amplios

La situación de Ganadera San Roque se produce en paralelo con el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. En ese marco, el Ejecutivo convocó recientemente a sindicatos y cámaras empresarias para iniciar la revisión de cientos de convenios colectivos de trabajo que deberán adaptarse a las modificaciones introducidas por la nueva legislación.

Y Ganadera San Roque funcionará como el caso testigo que surgió desde Morón para todo el país.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó