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Deportivo Morón y los partidos de la Liga Profesional se verán a través de LPF Play: cómo registrarse

Los encuentros de la Liga Profesional y de Deportivo Morón comenzarán a verse a través de LPF Play, la plataforma oficial de la AFA. Paso a paso, cómo registrarse y acceder a las transmisiones desde cualquier dispositivo.

Por Andres Llinares

Publicación

A partir del miércoles 17 de junio de 2026, los usuarios deberán contar con una cuenta en LPF Play para seguir disfrutando de las transmisiones de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol en la que juega Deportivo Morón.

Deportivo Morón informó que será obligatorio registrarse en la plataforma para acceder a los encuentros, por lo que recomendó realizar el trámite con anticipación y evitar inconvenientes al momento de ingresar a las transmisiones.

LPF Play (La Pasión del Fútbol) es la plataforma oficial de streaming de la AFA donde se transmiten partidos y contenidos del fútbol argentino y poder acceder haciendo click ACA.

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Qué cambia desde el 17 de junio

Desde esa fecha, los espectadores deberán disponer de un usuario activo en LPF Play para poder acceder al contenido ofrecido por la plataforma.

1) Fecha de inicioMiércoles 17 de junio de 2026
2) RequisitoTener una cuenta registrada en LPF Play
3) ObjetivoAcceder a las transmisiones de los partidos
4) RecomendaciónRegistrarse con anticipación

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Recomiendan crear la cuenta antes de los partidos

Desde LPF Play señalaron que es conveniente completar el registro previamente para tener el usuario listo y evitar demoras o dificultades de acceso cuando comiencen los encuentros.

Quienes deseen registrarse o conocer más detalles pueden ingresar a LPF Play y crear su cuenta antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema de acceso.

De esta manera, quienes sigan habitualmente la actividad de la Liga Profesional podrán continuar disfrutando de las transmisiones sin interrupciones una vez que entre en vigencia el nuevo sistema de acceso.

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¿Qué cambió entre 2025 y 2026?

Lo que cambió es el dueño y la forma de distribución de los derechos de TV del ascenso.

Hasta 2025, los partidos de la Primera Nacional (donde juega Club Deportivo Morón) se veían principalmente por TyC Sports y por la plataforma TyC Sports Play. Para acceder era necesario tener un servicio de cable o TV paga que incluyera esa señal.

Desde 2026, la AFA decidió no renovar el contrato que tenía con TyC Sports y comenzó a transmitir los partidos del ascenso a través de su propia plataforma, LPF Play (La Pasión del Fútbol). Ahora la transmisión depende directamente de la plataforma oficial de la AFA.

En resumen:

AntesAhora
TyC SportsLPF Play
TyC Sports PlayLPF Play
Requería cable o TV pagaRequiere cuenta en LPF Play
Derechos privadosDerechos administrados por la AFA

Además, durante el inicio del sistema hubo etapas gratuitas, pero la AFA ya anticipó que el acceso a los partidos en vivo pasará a funcionar mediante suscripción. También estableció que el registro de usuario será obligatorio para seguir viendo los encuentros.

Para el hincha de Deportivo Morón, el cambio práctico es simple: antes buscaba el partido en TyC Sports o TyC Sports Play; ahora debe ingresar a LPF Play, registrarse y ver allí los encuentros de la Primera Nacional. Tiene otras opciones, claro. Ir al Nuevo Francisco Urbano cuando juegan de local o escuchar las transmisiones de radio.

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