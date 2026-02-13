Qué hacer en Morón este finde: shows gratis y música en vivo

Qué hacer en Morón este finde. Morón tendrá este fin de semana una agenda cultural con shows gratuitos, música en vivo y propuestas para toda la familia en plazas y espacios públicos del distrito. Desde la tarde del sábado y durante el domingo, el centro de la ciudad concentrará espectáculos al aire libre y actividades abiertas, con horarios confirmados y acceso libre, en el marco de la programación oficial del Municipio.

La Copa Carnaval 2026 tendrá 40 murgas en la competencia y es plato fuerte que tendrá Morón

Sábado 14 de febrero en Morón

Actividades culturales en plazas, espacios públicos y talleres

Desde las 18:00 comenzarán las propuestas en la Plaza General San Martín. La programación incluye shows musicales, presentaciones artísticas y actividades abiertas al público. La entrada es libre y gratuita.

Y Workshop de pintura sobre cerámica. Una actividad creativa para celebrar el día de los enamorados o simplemente pasar un buen rato en Amora.

Amora Cerámica es un estudio de arte y taller ubicado en Castelar (partido de Morón) que se especializa en la enseñanza de técnicas de cerámica y artes visuales. Es un espacio muy popular en la zona oeste para quienes buscan actividades creativas, ya sea a través de sus cursos regulares o de sus eventos especiales conocidos como workshops.

Lo que ofrece Amora

Workshops Temáticos: Son encuentros de una sola jornada donde aprendés una técnica específica mientras compartís un momento social. Por ejemplo, para este fin de semana de San Valentín, tienen programado un taller de pintura sobre cerámica que suele incluir los materiales, algo para picar y vino.

Son encuentros de una sola jornada donde aprendés una técnica específica mientras compartís un momento social. Por ejemplo, para este fin de semana de San Valentín, tienen programado un taller de que suele incluir los materiales, algo para picar y vino. Clases Regulares: Ofrecen talleres semanales para distintos niveles (principiantes y avanzados) donde se trabaja con modelado, esmaltado y diversas técnicas de decoración.

Ofrecen talleres semanales para distintos niveles (principiantes y avanzados) donde se trabaja con modelado, esmaltado y diversas técnicas de decoración. Ambiente: Se caracteriza por ser un espacio relajado, ideal para «desbloquear la creatividad» y relajarse.

Información Útil:

Dirección: Leandro N. Alem 3268, Castelar.

Leandro N. Alem 3268, Castelar. Actividad Destacada (14 de febrero): Workshop de pintura sobre cerámica (ideal para ir en pareja o con amigos).

Es una excelente opción si buscás una actividad cultural diferente en Morón fuera de los tradicionales festejos de Carnaval.

Amora: Son encuentros de una sola jornada donde aprendés una técnica específica mientras compartís un momento social

Dónde se anuncian los artistas confirmados

Los nombres de las bandas y solistas que participan de los shows gratuitos en plazas del centro de Morón suelen confirmarse pocos días antes de cada fin de semana. Para este fin de semana, justo este fin de semana, no sucedió.

La información se difunde principalmente en las redes sociales de Cultura Morón en donde no hay nada y en la agenda cultural del sitio web municipal, donde tampoco hay información de utilidad.

Por Siempre Murgueros festeja sus 25 años el sábado 14 desde las 1800 en la Plaza de los Inmigrantes, San Nicolás y Tucumán

Funciones en el Teatro Municipal

El Teatro Municipal Gregorio de Laferrere contará con funciones durante la tarde y la noche como parte de su programación cultural de febrero. Los horarios habituales oscilan entre las 18:00 y las 21:00, aunque pueden variar según el espectáculo previsto para cada jornada. Pero no informaron la programación.

Muy floja la actividad culturas y la comunicación del Municipio de Morón.

Carnaval extendido en Morón

El Carnaval de Morón 2026 se desarrolla entre el 13 de febrero y el 1 de marzo, con múltiples actividades organizadas por peñas y agrupaciones locales. El programa oficial incluye citas carnavaleras previas y también las instancias finales del carnaval tradicional.

Sábado 14 y Domingo 15 de febrero se realizan Festejos locales en diferentes barrios del municipio. Habrá corsos tradicionales con murgas locales, música en vivo y ferias gastronómicas.

Murgas y actividades para lunes y martes

El lunes 16 de febrero continuará el clima festivo con desfiles de murgas, comparsas y eventos comunitarios en plazas y barrios del distrito.

El plato principal será ese lunes, 16 de febrero de 2026, la Copa Carnaval 2026. El encuentro murguero más grande del país. Competirán más de 40 murgas de toda la provincia. La entrada es gratuita y el ambiente familiar. Lugar: Morón Sur (Calle Azul, entre Cartagena y Gregorio Pérez). Y se trata de la Copa Carnaval 2026. Haciendo click ACA tenés los detalles.

La Copa Carnaval es el evento más convocante gracias a la cantidad de murgas que participan

El martes 17 de febrero está confirmado el Pasacalles Infantil y la entrega de premios, como parte del cierre de las actividades carnavalescas destinadas a las familias.

Dónde y cómo se celebran los corsos

La celebración del carnaval en Morón no se limita a un solo espacio. Durante los feriados es habitual encontrar corsos y desfiles barriales organizados por peñas y agrupaciones, pasacalles y actividades infantiles en espacios públicos y eventos de murgas y comparsas dentro de la programación del Carnaval.

Barrios donde tradicionalmente hay corsos

En ediciones anteriores, los festejos se realizaron en Morón centro (zona Plaza San Martín y alrededores), Castelar, Haedo, El Palomar y Villa Sarmiento. Los corsos suelen desarrollarse en plazas, avenidas cerradas al tránsito o espacios comunitarios, según la organización de cada agrupación.

En Castelar

En Castelar, el Club Castelar (Avenida Estanislao Zeballos 2650) celebrará el carnaval el domingo 15 de febrero desde las 19:00. La jornada incluirá desfile de disfraces, espuma, música y servicio de buffet.

Además, el sábado 14 desde las 18:00, la Plaza de los Inmigrantes (San Nicolás y Tucumán) será escenario del “Carnaval 2026 – 25 años de Por Siempre Murgueros en Castelar”, con la participación de distintas murgas invitadas. El evento será libre y gratuito e incluirá música, feria, buffet y reparto de espuma.

Por Siempre Murgueros y su maravillosa comparsa para disfrutar en Castelar

En Haedo

En Haedo, la murga Cosa E Mandinga organizará un corso el viernes 28 de febrero en la intersección de Rivadavia y Constitución. La agrupación ya realizó jornadas previas en la Plaza Rivadavia junto a vecinos y murgas invitadas.