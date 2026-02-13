Copa Carnaval 2026: más de 40 murgas llegan a Morón Sur en el fin de semana largo

Copa Carnaval 2026. Morón Sur se prepara para una marea de color y ritmo: más de 40 murgas de toda la provincia competirán este 16 de febrero en la Copa Carnaval 2026, el evento murguero más grande del país. Con entrada gratuita y en pleno fin de semana largo, la jornada promete convocar a miles de familias en el Oeste bonaerense.

La Copa Carnaval 2026 se consolida como el encuentro murguero más grande del país y este 16 de febrero desembarca en Morón Sur con una jornada gratuita que promete reunir a miles de vecinos durante el feriado de carnaval. Con seis años de trayectoria y más de 40 agrupaciones en competencia, el evento se posiciona como uno de los grandes atractivos culturales del fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires.

El carnaval es identidad barrial, cultura popular y trabajo colectivo. En ese marco, la Copa Carnaval nació en 2020 y desde entonces no dejó de crecer. Lo que comenzó como una iniciativa de referentes murgueros se transformó en una competencia federal que ya pasó por ciudades clave como Luján, Merlo y José C. Paz, además de distintos puntos del conurbano sur.

En el evento, las comparseas ponene todo en juego ya se trata no solo de murguear, también de una competencia

Este año la expectativa es máxima. Más de 40 murgas buscarán destacarse ante un jurado especializado que evaluará cada detalle técnico y artístico. El objetivo no es solo coronar a la mejor agrupación, sino también fortalecer el trabajo cultural que se realiza todo el año en clubes, centros culturales y esquinas de barrio.

Morón Sur será la sede de la segunda fecha el 16 de febrero dentro de las actividades del carnaval en el distrito. Exactamente en la calle Azul entre Cartagena y Gregorio Pérez.

Copa Carnaval 2026 en Morón Sur: fecha y detalles del evento

La juventud, incansable, le da ritmo a la Copa Carnaval bailando por horas y sin parar

La segunda fecha del campeonato se realizará el lunes 16 de febrero en Morón, en la zona de Morón Sur. La elección no es casual: el distrito cuenta con una fuerte tradición murguera y un público que acompaña cada edición con masiva participación.

Durante la jornada, las agrupaciones desfilarán frente al jurado y al público en un espectáculo al aire libre que combina baile, música en vivo y puesta en escena. Para muchas familias del Oeste bonaerense, será una alternativa ideal para disfrutar del feriado de carnaval sin salir del barrio y con entrada libre.

Cómo se define al ganador de la Copa Carnaval 2026

A diferencia de un corso tradicional, la Copa Carnaval 2026 es una competencia técnica donde cada presentación se analiza en profundidad. El jurado evalúa tres pilares fundamentales: el baile, la música y el show integral.

En el baile se tiene en cuenta la coordinación de rulos y saltos, la energía y el despliegue escénico. En la música, el foco está puesto en el bombo con platillo, el ritmo, la afinación y la potencia de la percusión. En el show integral se valora la creatividad del vestuario, los estandartes, la temática elegida y la conexión con el público.

Esta rigurosidad convirtió al certamen en un espacio respetado por directores y referentes culturales de toda la provincia, que ven en la competencia una forma de profesionalizar el trabajo murguero y visibilizar el esfuerzo anual de cada agrupación.

La Copa Carnaval es el evento más convocante gracias a la cantidad de murgas que participan

Premios, final y el impacto en los barrios

La gran final se realizará a comienzos de marzo, alrededor del día 3, cuando se entregarán los premios. Además de trofeos y medallas, la organización otorgará vouchers para la compra de instrumentos musicales e indumentaria, con el objetivo de acompañar el crecimiento de las murgas y fortalecer el trabajo cultural en los barrios.

La consigna “Copa Carnaval, la fiesta familiar” atraviesa toda la propuesta. El evento apunta a que los chicos vuelvan a los ensayos, que los adultos mayores disfruten del espectáculo y que la cultura popular siga viva en cada rincón bonaerense.

Con entrada gratuita, fuerte identidad local y una convocatoria que no deja de crecer, la Copa Carnaval 2026 se perfila como uno de los eventos culturales más convocantes del fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires.