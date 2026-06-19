Ituzaingó abre la inscripción para una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos

El Municipio de Ituzaingó, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, lanzó una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, una capacitación gratuita destinada a trabajadores y emprendedores que desarrollan actividades vinculadas al manejo de alimentos.

Las jornadas se realizarán de manera presencial los días 6 y 8 de julio, a partir de las 8:30, en el Polideportivo La Torcaza, ubicado en la intersección de Brandsen y Pringles. La propuesta cuenta con cupos limitados.

La capacitación está orientada a quienes intervienen en distintas etapas de la cadena alimentaria, como la elaboración, el envasado, el almacenamiento, el transporte o la distribución de alimentos. El objetivo es brindar herramientas y conocimientos que permitan garantizar prácticas seguras e higiénicas en cada uno de estos procesos.

Al finalizar el curso, los participantes recibirán el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos, una certificación exigida por el Código Alimentario Argentino que habilita para desempeñarse laboralmente en actividades relacionadas con la manipulación de productos alimenticios.

Las personas interesadas en participar deberán completar previamente el formulario de inscripción disponible en línea: https://forms.gle/1sEq751fVuU7dhDB7.

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