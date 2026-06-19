Caso Karen Cufré: La ex empleada extorsionadora de Morón va a Juiciol Oral, acusada hostigamiento y asesinato

La Fiscalía Federal N°1 de San Isidro solicitó elevar a juicio oral la causa contra siete personas acusadas de integrar una organización dedicada a extorsionar hombres mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas.

Dos de los imputados también están acusados de haber instigado al suicidio al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en diciembre pasado mientras prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos.

Acá te dejamos el alerta informativo ante el suicidio de Rodrigo Gómez por hostigamiento, entre ellos el de Karen Cufré ✅​✅​✅​👇​:

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Según el requerimiento presentado por el fiscal Federico Iuspa ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la organización operó entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 mediante una modalidad que combinaba engaños en aplicaciones de citas, amenazas de denuncias penales y exigencias de transferencias de dinero.

La investigación apunta a una estructura integrada por tres hombres detenidos en cárceles bonaerenses y cuatro mujeres que colaboraban desde el exterior de los penales facilitando cuentas bancarias, billeteras virtuales y líneas telefónicas.

Una de las detenidas es Karen Yael Cufré, empleada municipal de Morón que trabajaba en la Central de Monitoreo Descentralizada de Plaza Alsina, en Villa Sarmiento y militaba en el Movimiento Evita.

Desde los penales de Magdalena y Olmos partían los llamados que simulaban provenir de “comisarías” o “fiscalías”. Se les exigía dinero para frenar una supuesta causa por corrupción de menores o difusión de imágenes. El miedo hacía el resto.

El soldado Rodrigo Gómez de 21 años se pegó un tiro a causa del hostigamiento de la banda de Cufré

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Pero necesitaban algo más: cuentas bancarias, extracción de efectivo, logística y coordinación externa. Ahí aparece el nombre de Karen Yael Cufré quién ingresó a trabajar en el Municipio de Morón en septiembre de 2025, mes electoral, como personal temporario sin antecedentes penales y recomendada por el Movimiento Evita.

Se sospecha que Karen Yael Cufré participaba en tareas de apoyo logístico: recepción de transferencias, coordinación de extracciones y eventual provisión de información. Y en sus ratos libres, trabajaba en la Central de Monitoreo Descentralizada cuidando a los vecinos de Morón.

En el plano personal, Cufré, vecina de Barrio Carlos Gardel, era pareja de Mauricio Duarte Areco, quien ya se encontraba detenido en una unidad penitenciaria bonaerense al momento en que se investigaron las extorsiones. De acuerdo con lo publicado, estaba alojado en la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena tras haber sido condenado por robo y registrar antecedentes por encubrimiento desde su adolescencia. Los investigadores lo señalan como uno de los presuntos organizadores de las maniobras que se habrían coordinado desde prisión.

Por este episodio tristísimo, Anticipos Diario sacó tres notas. Esta es la cuarta. Y las sacó justamente por lo terrible, por lo triste, por lo irremediable de un pibe que se pega un tiro por un engaño.

Pero el Municipio de Morón, sin explicación alguna, entre otras cosas, eliminó la lista de empleados de su página web. Por lo cual no pudimos chequear si era empleada municipal como hicimos los últimos veinte años. Tampoco dio a conocer la información el Estado Municipal, ni el nuevo Subsecretario de Prensa, Martín Molinari, que no es de extrañar ya que no es idóneo para el cargo, ni nadie con rango. Finalmente encontramos un exuberante recibo de sueldo.

Cufré llegó a ganar más que un trabajador con diez años de antigüedad gracias a las horas extras que le otorgaban. Esas horas extras las utilizaba para hacer la logisla a la banda criminal. Esto es lo que pagamos con al Tasa de Servicios Generales.

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Y solo cuando Anticipos sacó la nota, y explotó, emitieron un comunicado de prensa confirmando que van a colaborar con la justicia lo que es una redundancia que no limpia nada. Acaso no iban a colaborar? O se iban a oponer?

Cómo operaba la organización

De acuerdo con la acusación, la banda creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, para contactar potenciales víctimas.

Luego de iniciar conversaciones, los acusados trasladaban el intercambio a WhatsApp. Allí aparecía una supuesta madre que advertía que la joven era menor de edad y amenazaba con presentar una denuncia penal.

Posteriormente intervenía otra persona que se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad, utilizando incluso la identidad de un efectivo real. A través de llamadas telefónicas exigía dinero para evitar supuestas consecuencias judiciales.

La fiscalía sostiene que esta metodología fue utilizada para concretar al menos tres hechos de extorsión, aunque no descarta la existencia de más víctimas.

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El caso del soldado Rodrigo Gómez

La causa se inició el 16 de diciembre de 2025 tras el hallazgo sin vida de Rodrigo Gómez, de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

El joven cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida con su arma reglamentaria. Según la investigación, dejó una carta en la que explicó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

La pesquisa determinó que un día antes había transferido 1.413.000 pesos a cuentas vinculadas con la organización investigada, luego de haber sido sometido a las maniobras extorsivas.

Para la fiscalía, existen elementos suficientes para atribuir a dos de los presuntos líderes de la banda el delito de instigación al suicidio.

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Quiénes son los acusados

Los investigadores identificaron como presuntos líderes de la organización a dos internos alojados en la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense. Tomás Francavilla, es el principal sospechoso.}

Tomás Francavilla, es el principal sospechoso.

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Iara Cosentino, Mauricio Duarte Areco (novio de Karen Cufré) y justamente Karen Cufré, tres detenidos del caso, también van a juicio.

Iara Cosentino, Mauricio Duarte Areco (novio de Karen Cufré) y justamente Karen Cufré, tres detenidos del caso, también van a juicio.

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Junto a ellos aparece señalado otro detenido que posteriormente fue trasladado a la Unidad N° 26 de Lisandro Olmos.

La acusación sostiene que las parejas de los internos y una cuarta mujer cumplían funciones esenciales para el funcionamiento de la estructura criminal, ya que facilitaban cuentas para recibir el dinero obtenido mediante las extorsiones y proveían chips telefónicos utilizados desde los establecimientos penitenciarios.

Allanamientos y detenciones

Por orden de la jueza Arroyo Salgado, el 9 de febrero pasado se realizaron siete allanamientos, tres de ellos en unidades penitenciarias y los restantes en domicilios del conurbano bonaerense.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas las cuatro mujeres investigadas.

Posteriormente, algunas defensas solicitaron las excarcelaciones, pero tanto la fiscalía como el juzgado rechazaron esos pedidos al considerar la gravedad de los hechos, la cantidad de víctimas involucradas y el desenlace fatal registrado en uno de los casos.

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Los delitos que llegarían a juicio

El fiscal solicitó que los dos presuntos cabecillas sean juzgados por asociación ilícita agravada en calidad de jefes, por tres hechos de extorsión y además por instigación al suicidio de Rodrigo Gómez.

En tanto, los otros cinco acusados deberán responder, según el requerimiento, por integrar una asociación ilícita agravada y por participar en los hechos de extorsión investigados.

Para el Ministerio Público Fiscal, la banda actuaba bajo un plan previamente organizado, con distribución de tareas y una metodología estable destinada a obtener dinero mediante amenazas y engaños.

Según la acusación, el hecho de que parte de las maniobras se desarrollaran desde establecimientos penitenciarios, la utilización de la identidad de un policía real y la muerte de una de las víctimas demuestran el alto grado de organización y peligrosidad de la estructura criminal.

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