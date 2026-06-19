La narco funcionaria Luna Ortigoza lleva un mes prófuga pero ya tiene abogado, ¿encubrimiento?

Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, se encuentra prófuga de la Justicia luego de ser señalada en una investigación por comercialización de drogas en Castelar que se inició a partir de una denuncia anónima. Hasta hace treinta días atrás se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón.

Durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en el domicilio de la ex funcionaria fueron secuestrados cerca de 565 gramos de cocaína distribuidos en distintos envoltorios, una balanza digital y dinero en efectivo. Tras el procedimiento, el Municipio de Morón dispuso su desplazamiento del cargo.

Y luego denuncio que la joven se había llevado consigo la computadora municipal con datos muy sensibles y dos celulares también de la planta municipal.

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Su designación en el Municipio

De acuerdo con documentación oficial Luna Ortigoza fue designada el 16 de junio de 2025 mediante el Decreto N° 1236/2025, con una carga horaria de 48 horas semanales. La designación fue firmada por el intendente Lucas Ghi y la funcionaria dependía del área encabezada por la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura De Peri.

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La causa judicial

La investigación la lleva adelante adelante la Fiscalía N° 9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, y se inició en marzo a partir de la denuncia anónima vinculada al presunto narcomenudeo.

Además de la orden de captura contra Luna Ortigoza, la Justicia dispuso la búsqueda de Ángel Daniel Paz, señalado como su pareja. Y en otro allanamiento fue detenido Norberto Hernán Aliano, quien enfrenta cargos por tenencia y comercialización de estupefacientes.

Lo secuestrado en los allanamientos

En los ocho procedimientos realizados se incautaron:

1,7 kilos de cocaína.

240 gramos de marihuana.

Dos balanzas digitales.

$24.800 en efectivo.

Un revólver con cargador.

Tres cartuchos y 43 municiones.

Tres teléfonos celulares.

Documentación de interés para la causa.

La investigación continúa y la Justicia intenta determinar el grado de participación que habría tenido la ex funcionaria municipal dentro de la organización investigada. Pero no hay una sola pista sobre su paradero.

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Quién es Maximiliano Angeli, el abogado de Hurlingham que representa a Luna Ortigoza

Maximiliano Angeli se presentó para dar vista de la causa. O sea que Luna Ortigoza lleva 30 días prófuga pero ya tiene abogado. No necesariamente ella tuvo que contratarlo. Quizás fue familiar. Lo cierto es que un abogado, cuando toma vista de la causa intenta determinar en que condiciones debe entregarse el o la prófuga. Esto tiene que ver con las posibilidades de defensa y la rápida excarcelación para recuperar la libertad hasta la fecha del juicio que se puede dilatar.

Estos movimientos hacen pensar que Justicia maudra que Luna Ortigoza esta por entregarse según lo que diga el abogado contratado Maximiliano Angeli.

De acuerdo con registros públicos, Angeli se encuentra inscripto en el Colegio de Abogados de Morón. Y figura vinculado al estudio jurídico Angeli & Panigutti Abogados, dedicado a las áreas civil, comercial, laboral y procesal. esto es lo más llamativo.

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Angeli & Panigutti Abogados es un estudio jurídico argentino con una reconocida trayectoria en materia de derecho del consumidor y litigación civil. La firma intervino numerosos reclamos vinculados con planes de ahorro, concesionarias de automóviles, incumplimientos contractuales y conflictos derivados de relaciones de consumo. Su labor se enfoca en la defensa de los derechos de particulares frente a empresas y proveedores de bienes y servicios.

Entre las áreas de práctica más destacadas del estudio se encuentran los reclamos por adjudicaciones demoradas, aumentos de cuotas en planes de ahorro, incumplimientos en la entrega de vehículos, defectos de fabricación y otras controversias vinculadas al mercado automotor. Asimismo, brindan asesoramiento y representación en litigios civiles y comerciales, buscando soluciones tanto en instancias extrajudiciales como judiciales.

O sea que nada tienen que ver con el mundo penal, del tráfico de drogas o similares.

Pese a todo Maximiliano Angeli fue mencionado públicamente como representante legal de Ortigoza y de otro de los imputados en la investigación que lleva adelante la Justicia Federal.

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