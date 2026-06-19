Más de 1.200 estudiantes de Ituzaingó renovaron su compromiso con el cuidado del ambiente

En el marco del Mes Mundial del Ambiente, cerca de 1.300 estudiantes de jardines de infantes municipales y de primer año de escuelas secundarias públicas y privadas de Ituzaingó realizaron la tradicional Promesa de Cuidado Ambiental, una iniciativa que busca fortalecer la conciencia ecológica desde edades tempranas.

A diez años de la primera edición de esta propuesta, los chicos y chicas participaron de actividades educativas centradas en la importancia de los humedales del Río Reconquista y en las relaciones que hacen posible la vida en este ecosistema fundamental para la región. A través de un trabajo colectivo, reflexionaron sobre los desafíos ambientales actuales y la necesidad de impulsar acciones que contribuyan a la conservación del planeta y a la construcción de un futuro más sostenible.

Durante una de las jornadas, el intendente Pablo Descalzo destacó el valor de escuchar a las nuevas generaciones en materia ambiental. “Es fundamental tomar conciencia y escuchar las voces de los y las estudiantes porque eso nos entusiasma, nos pone contentos y nos invita a reflexionar”, expresó.

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Además, señaló que los participantes trabajaron sobre los humedales presentes en el distrito, conociendo la flora y la fauna que forman parte de este entorno natural. “Exploraron esta casa común que habitamos los ituzainguenses y que nos brinda protección y calidad de vida”, agregó.

Por su parte, la directora de Políticas Ambientales, Andrea Dufourg, remarcó la importancia de incorporar estos temas en la formación de niños, niñas y adolescentes. “La educación ambiental es fundamental para seguir construyendo un Ituzaingó con mayor conciencia y compromiso con el ambiente”, afirmó.

La Promesa de Cuidado Ambiental forma parte de las distintas acciones que impulsa el Municipio dentro de una política pública orientada a la protección del entorno, la promoción de hábitos sostenibles y el desarrollo responsable de la comunidad.

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