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Más de 1.200 estudiantes de Ituzaingó renovaron su compromiso con el cuidado del ambiente

Por Aldana Farinelli

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Ituzaingo-ambiental

En el marco del Mes Mundial del Ambiente, cerca de 1.300 estudiantes de jardines de infantes municipales y de primer año de escuelas secundarias públicas y privadas de Ituzaingó realizaron la tradicional Promesa de Cuidado Ambiental, una iniciativa que busca fortalecer la conciencia ecológica desde edades tempranas.

A diez años de la primera edición de esta propuesta, los chicos y chicas participaron de actividades educativas centradas en la importancia de los humedales del Río Reconquista y en las relaciones que hacen posible la vida en este ecosistema fundamental para la región. A través de un trabajo colectivo, reflexionaron sobre los desafíos ambientales actuales y la necesidad de impulsar acciones que contribuyan a la conservación del planeta y a la construcción de un futuro más sostenible.

Durante una de las jornadas, el intendente Pablo Descalzo destacó el valor de escuchar a las nuevas generaciones en materia ambiental. “Es fundamental tomar conciencia y escuchar las voces de los y las estudiantes porque eso nos entusiasma, nos pone contentos y nos invita a reflexionar”, expresó.

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Además, señaló que los participantes trabajaron sobre los humedales presentes en el distrito, conociendo la flora y la fauna que forman parte de este entorno natural. “Exploraron esta casa común que habitamos los ituzainguenses y que nos brinda protección y calidad de vida”, agregó.

Por su parte, la directora de Políticas Ambientales, Andrea Dufourg, remarcó la importancia de incorporar estos temas en la formación de niños, niñas y adolescentes. “La educación ambiental es fundamental para seguir construyendo un Ituzaingó con mayor conciencia y compromiso con el ambiente”, afirmó.

La Promesa de Cuidado Ambiental forma parte de las distintas acciones que impulsa el Municipio dentro de una política pública orientada a la protección del entorno, la promoción de hábitos sostenibles y el desarrollo responsable de la comunidad.

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