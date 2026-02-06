Qué hacer en Morón este finde: 5 planes gratuitos y shows en vivo que no te podés perder. Llega un nuevo fin de semana y Morón explota de propuestas. Desde el rock de Luciana Palacios en Castelar hasta cine gratuito bajo las estrellas y ferias artesanales. Armamos la guía completa con horarios y sedes para que no te pierdas nada este 7 y 8 de febrero.

Sábado 7 de Febrero

Taller Intensivo de Narración Oral: Hora: 10:00. Lugar: Castelar. Dictado por Ana María Oddo . Una propuesta para potenciar las capacidades expresivas y la voz interior. Requiere reserva previa a [email protected] .

10:00. Show de Luciana Palacios & Valentina Cooke: Hora: 21:00. Lugar: Whiskey Bar (Carlos Casares 979, Castelar). Un repertorio de rock nacional e internacional con la vocalista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Entradas por Entradaweb.



Milonga en el Paseo de las Artes: Hora: 20:00. Lugar: Av. Rivadavia y Casullo, Morón centro . Actividad gratuita ideal para los amantes del tango y el baile al aire libre .

Feria de Artesanos de Morón Hora: Desde las 10:00. Lugar: Plaza San Martín (Belgrano y Buen Viaje).



Domingo 8 de Febrero

Cine de Verano al Aire Libre: Película No Other Land Hora: 20:30. Lugar: Espacio Cultural Paracone (Rawson y Constituyentes). Proyección gratuita ideal para disfrutar la noche en el jardín del centro cultural.

Película Museo de Morón (MuMo): Hora: 16:00 a 20:00 (Horario de verano). Lugar: Casullo 59, Morón. Podés visitar las muestras históricas del partido con entrada libre y gratuita.

Feria Artesanal y Recreación: Hora: Durante todo el día. Lugar: Plaza San Martín. Continúan los puestos de emprendedores locales y suele haber actividades para las infancias por la tarde.



No Other Land es un documental palestino-israelí de 2024 que ha tenido un impacto enorme en festivales internacionales. No es una obra de ficción, sino una crónica real y cruda filmada a lo largo de varios años.

¿De qué trata?

La película documenta la destrucción de Masafer Yatta, un grupo de aldeas palestinas en Cisjordania, por parte de las autoridades israelíes. La narrativa se centra en la alianza improbable y la amistad entre dos activistas:+1

Basel Adra: Un joven activista palestino que lucha por salvar su hogar y su comunidad mientras graba la demolición de las casas de sus vecinos.

Un joven activista palestino que lucha por salvar su hogar y su comunidad mientras graba la demolición de las casas de sus vecinos. Yuval Abraham: Un periodista israelí que se une a Basel en su lucha, utilizando su posición para dar visibilidad a lo que ocurre.

¿Por qué es importante?

La película destaca la asimetría de sus vidas: mientras Yuval puede moverse libremente y regresar a su casa de forma segura, Basel vive bajo ocupación y enfrenta la posibilidad constante de ser desplazado o detenido.

Reconocimientos

Es una de las películas más aclamadas de los últimos años en su género:

Ganó el Premio al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2024.

en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2024. Ha sido elogiada por su honestidad brutal y por mostrar la realidad del conflicto desde una perspectiva humana y directa, sin filtros de noticias convencionales.

Es una película intensa que busca generar conciencia sobre la situación en los territorios ocupados.

A tener en cuenta:

Horarios de Verano: Durante febrero, espacios como el Espacio Villa Mecenas y el Archivo Histórico funcionan con horarios reducidos (generalmente de mañana o cerrados los fines de semana), por lo que te recomiendo concentrar tus visitas en el Paseo de las Artes y el Espacio Paracone para actividades nocturnas.