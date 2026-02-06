Qué hacer en Ituzaingó este finde: 5 planes gratis con murgas, arte y shows. Este sábado 7 y domingo 8, Ituzaingó se transforma con el ciclo «Corazón de Barrio». Si buscas un plan que combine la pasión del carnaval, muestras de arte moderno y actividades para los más chicos, la agenda municipal tiene de todo y lo mejor de todo, ¡es 100% gratis!

Desde los desfiles de murgas en Barrio Nuevo y Parque Leloir, hasta las exposiciones visuales en el Centro Cultural, te pasamos el mapa completo para que organices tu salida. No importa si vas en familia, con amigos o en pareja: el plan ideal está a la vuelta de tu casa.

Carnavales: Ciclo «Corazón de Barrio»

Las murgas locales se presentan en las calles de los barrios. Los horarios generales para estos encuentros son de 18:00 a 01:30 h.

Sábado 7 de febrero a las 18:00 horas. Murga «Avivando la Locura» . Lugar: Calle Fitz Roy , entre El Chacho y Facundo, justo en la Plaza Barrio Nuevo. Dato importante: Aunque la actividad arranca temprano con talleres abiertos y juegos para los chicos, el desfile principal de la murga y el momento de mayor despliegue suele ocurrir a partir de las 20:30 h. El festejo se extiende generalmente hasta la 01:30 h. Es una excelente oportunidad para vivir el carnaval barrial de forma gratuita y en un ambiente familiar. Recuerda que, al ser una actividad al aire libre, se suspende en caso de lluvia.

a las 18:00 horas. Domingo 8 de febrero: Murga «Amantes del Arrabal» Lugar: Intersección de Del Lazo y Las Caronas (Zona sur/Parque Leloir).



Ituzaingó siempre murguero se destaca por su constante propuesta cultural y formativa gratuita durante todo el año

Sobre la Murga «Avivando la Locura»

Estilo: Es una murga de estilo porteño tradicional (bombos con platillo, levita y mucho baile saltado). Se caracterizan por sus colores vibrantes y por tener una fuerte impronta familiar, donde desfilan desde los más chiquitos hasta los abuelos del barrio.

Nota: El momento de mayor despliegue de las murgas suele ser a partir de las 20:30 h. El evento es gratuito y familiar; habrá talleres abiertos y juegos antes del desfile principal.

Espuma y Carnaval: Preparate para la «guerra de espuma». Si vas con chicos (o si sos de los que se prenden), recordá que en los puestos del barrio siempre venden los pomos, pero a veces conviene llevarse un par de reserva.

Tené en cuenta que la calle Fitz Roy estará cortada al tránsito desde temprano (alrededor de las 17:00 h). Si vas en auto, tratá de estacionar a dos o tres cuadras para evitar el embotellamiento a la salida.

Sobre la Murga «Amantes del Arrabal»

Identidad y Estilo

Origen y Nombre: Como su nombre lo indica, tienen una fuerte influencia del tango y el arrabal . A diferencia de otras murgas que son puramente «saltadas», ellos suelen incorporar letras con mucha carga social y una estética que homenajea a los antiguos barrios del conurbano.

Se destacan por un despliegue de banderas muy cuidado y una percusión rítmica que suele ser muy elogiada en los encuentros regionales de murgas. Detalles de la presentación (Domingo 8)

Lugar: Se presentan en la zona de Parque Leloir / Ituzaingó Sur , específicamente en el cruce de las calles Del Lazo y Las Caronas . Es un entorno muy lindo porque está rodeado de más verde y árboles.

Se presentan en la zona de , específicamente en el cruce de las calles . Es un entorno muy lindo porque está rodeado de más verde y árboles. Horario: El corso arranca a las 18:00 h, pero el momento cúlmine de «Amantes del Arrabal» suele ser el cierre, cerca de las 21:30 o 22:00 h, cuando las luces del escenario y las lentejuelas de los trajes lucen más.

Lo que no te podés perder

La Glosa: Prestale atención al «glosista» (el que habla o recita entre canciones). Esta murga suele tener letras muy emotivas que hablan de la pertenencia a Ituzaingó.

Prestale atención al «glosista» (el que habla o recita entre canciones). Esta murga suele tener letras muy emotivas que hablan de la pertenencia a Ituzaingó. Ambiente Familiar: Al ser el domingo, el clima suele ser un poco más relajado que el sábado, ideal para llevar el equipo de mate y las reposeras para acomodarse sobre la calle Del Lazo.

Centro Cultural Ituzaingó (CCI)

Ubicado en Mansilla 893, esquina Soler. Es una excelente opción para la tarde antes de ir a los corsos.

Horario de Verano (Sábados): De 10:00 a 20:00 h.

De 10:00 a 20:00 h. Ludoteca familiar: El sábado de 18:00 a 21:00 h funciona un espacio de juegos de mesa e ingenio para todas las edades.

El sábado de funciona un espacio de juegos de mesa e ingenio para todas las edades. Muestras: Puedes visitar la exposición «La muerta y yo» de Sofía Benítez y recorrer las galerías de artistas locales.

Puedes visitar la exposición de Sofía Benítez y recorrer las galerías de artistas locales. Taller de Pulido: Si te interesa lo artesanal, el martes 10 hay uno, pero puedes acercarte el fin de semana para inscribirte en los talleres gratuitos de febrero (como el de objetos reciclables).

Shows y Vida Nocturna

Si buscas algo más orientado a la música en vivo o bares:

Muddy’s Club (Mariano Acosta 168): Generalmente los shows empiezan a las 21:00 h . Es recomendable reservar por sus redes sociales ya que la capacidad es limitada.

Generalmente los shows empiezan a las . Es recomendable reservar por sus redes sociales ya que la capacidad es limitada. Juana Teatro Resto Bar (Belgrano 21489): Suele tener propuestas de «Solos y Solas» o acústicos los sábados por la noche.

Recomendación de itinerario

Si querés aprovechar el día, podés empezar la tarde en el Centro Cultural (aprovechando que refresca bajo techo), y a eso de las 20:00 h rumbear hacia la calle Fitz Roy el sábado o Del Lazo el domingo para ver el cierre de las murgas.

La Muerta y yo de Sofía Benitez

«La muerta y yo» es una muestra de arte visual de la artista local Sofía Benítez, que se inauguró recientemente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).

Es una de las apuestas fuertes de la Subsecretaría de Cultura para este mes de febrero, y aquí te cuento de qué trata:

Temática: Se describe como una exposición de vanguardia visual . A través de sus obras, la artista explora temas existenciales y profundos, jugando con la identidad y la percepción.

Se describe como una exposición de . A través de sus obras, la artista explora temas existenciales y profundos, jugando con la identidad y la percepción. Contexto: Forma parte de un ciclo que busca transformar a la calle Soler en un «polo artístico» del Oeste, conviviendo con otras muestras contemporáneas.

Forma parte de un ciclo que busca transformar a la calle Soler en un «polo artístico» del Oeste, conviviendo con otras muestras contemporáneas. Vigencia: La muestra estará disponible durante todo febrero, por lo que este fin de semana del 7 y 8 es ideal para visitarla antes de que se llene por los festejos de Carnaval.

La muestra estará disponible durante todo febrero, por lo que este fin de semana del es ideal para visitarla antes de que se llene por los festejos de Carnaval. Entrada: Como todas las actividades del Centro Cultural, el acceso es libre y gratuito.

Es una propuesta introspectiva y moderna, ideal si buscás algo más tranquilo y visual para contrastar con el ruido y la energía de las murgas en la calle.