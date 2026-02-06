Qué hacer en Ituzaingó este finde: 5 planes gratis con murgas, arte y shows. Este sábado 7 y domingo 8, Ituzaingó se transforma con el ciclo «Corazón de Barrio». Si buscas un plan que combine la pasión del carnaval, muestras de arte moderno y actividades para los más chicos, la agenda municipal tiene de todo y lo mejor de todo, ¡es 100% gratis!
Desde los desfiles de murgas en Barrio Nuevo y Parque Leloir, hasta las exposiciones visuales en el Centro Cultural, te pasamos el mapa completo para que organices tu salida. No importa si vas en familia, con amigos o en pareja: el plan ideal está a la vuelta de tu casa.
Carnavales: Ciclo «Corazón de Barrio»
Las murgas locales se presentan en las calles de los barrios. Los horarios generales para estos encuentros son de 18:00 a 01:30 h.
- Sábado 7 de febrero a las 18:00 horas.
- Murga «Avivando la Locura».
- Lugar: Calle Fitz Roy, entre El Chacho y Facundo, justo en la Plaza Barrio Nuevo.
- Dato importante: Aunque la actividad arranca temprano con talleres abiertos y juegos para los chicos, el desfile principal de la murga y el momento de mayor despliegue suele ocurrir a partir de las 20:30 h. El festejo se extiende generalmente hasta la 01:30 h.
- Es una excelente oportunidad para vivir el carnaval barrial de forma gratuita y en un ambiente familiar. Recuerda que, al ser una actividad al aire libre, se suspende en caso de lluvia.
- Domingo 8 de febrero:
- Murga «Amantes del Arrabal»
- Lugar: Intersección de Del Lazo y Las Caronas (Zona sur/Parque Leloir).
Sobre la Murga «Avivando la Locura»
- Estilo: Es una murga de estilo porteño tradicional (bombos con platillo, levita y mucho baile saltado). Se caracterizan por sus colores vibrantes y por tener una fuerte impronta familiar, donde desfilan desde los más chiquitos hasta los abuelos del barrio.
- El Barrio Nuevo: Esta plaza es un punto histórico de Ituzaingó Norte. El ambiente en los corsos de esta zona suele ser muy cálido porque los vecinos sacan la reposera a la vereda para ver pasar el desfile.
Nota: El momento de mayor despliegue de las murgas suele ser a partir de las 20:30 h. El evento es gratuito y familiar; habrá talleres abiertos y juegos antes del desfile principal.
Espuma y Carnaval: Preparate para la «guerra de espuma». Si vas con chicos (o si sos de los que se prenden), recordá que en los puestos del barrio siempre venden los pomos, pero a veces conviene llevarse un par de reserva.
Tené en cuenta que la calle Fitz Roy estará cortada al tránsito desde temprano (alrededor de las 17:00 h). Si vas en auto, tratá de estacionar a dos o tres cuadras para evitar el embotellamiento a la salida.
Sobre la Murga «Amantes del Arrabal»
Identidad y Estilo
- Origen y Nombre: Como su nombre lo indica, tienen una fuerte influencia del tango y el arrabal. A diferencia de otras murgas que son puramente «saltadas», ellos suelen incorporar letras con mucha carga social y una estética que homenajea a los antiguos barrios del conurbano.
- El Color de su Carnaval: Se destacan por un despliegue de banderas muy cuidado y una percusión rítmica que suele ser muy elogiada en los encuentros regionales de murgas.
- Detalles de la presentación (Domingo 8)
- Lugar: Se presentan en la zona de Parque Leloir / Ituzaingó Sur, específicamente en el cruce de las calles Del Lazo y Las Caronas. Es un entorno muy lindo porque está rodeado de más verde y árboles.
- Horario: El corso arranca a las 18:00 h, pero el momento cúlmine de «Amantes del Arrabal» suele ser el cierre, cerca de las 21:30 o 22:00 h, cuando las luces del escenario y las lentejuelas de los trajes lucen más.
Lo que no te podés perder
- La Glosa: Prestale atención al «glosista» (el que habla o recita entre canciones). Esta murga suele tener letras muy emotivas que hablan de la pertenencia a Ituzaingó.
- Ambiente Familiar: Al ser el domingo, el clima suele ser un poco más relajado que el sábado, ideal para llevar el equipo de mate y las reposeras para acomodarse sobre la calle Del Lazo.
Centro Cultural Ituzaingó (CCI)
Ubicado en Mansilla 893, esquina Soler. Es una excelente opción para la tarde antes de ir a los corsos.
- Horario de Verano (Sábados): De 10:00 a 20:00 h.
- Ludoteca familiar: El sábado de 18:00 a 21:00 h funciona un espacio de juegos de mesa e ingenio para todas las edades.
- Muestras: Puedes visitar la exposición «La muerta y yo» de Sofía Benítez y recorrer las galerías de artistas locales.
- Taller de Pulido: Si te interesa lo artesanal, el martes 10 hay uno, pero puedes acercarte el fin de semana para inscribirte en los talleres gratuitos de febrero (como el de objetos reciclables).
Shows y Vida Nocturna
Si buscas algo más orientado a la música en vivo o bares:
- Muddy’s Club (Mariano Acosta 168): Generalmente los shows empiezan a las 21:00 h. Es recomendable reservar por sus redes sociales ya que la capacidad es limitada.
- Juana Teatro Resto Bar (Belgrano 21489): Suele tener propuestas de «Solos y Solas» o acústicos los sábados por la noche.
Recomendación de itinerario
Si querés aprovechar el día, podés empezar la tarde en el Centro Cultural (aprovechando que refresca bajo techo), y a eso de las 20:00 h rumbear hacia la calle Fitz Roy el sábado o Del Lazo el domingo para ver el cierre de las murgas.
La Muerta y yo de Sofía Benitez
«La muerta y yo» es una muestra de arte visual de la artista local Sofía Benítez, que se inauguró recientemente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).
Es una de las apuestas fuertes de la Subsecretaría de Cultura para este mes de febrero, y aquí te cuento de qué trata:
- Temática: Se describe como una exposición de vanguardia visual. A través de sus obras, la artista explora temas existenciales y profundos, jugando con la identidad y la percepción.
- Contexto: Forma parte de un ciclo que busca transformar a la calle Soler en un «polo artístico» del Oeste, conviviendo con otras muestras contemporáneas.
- Vigencia: La muestra estará disponible durante todo febrero, por lo que este fin de semana del 7 y 8 es ideal para visitarla antes de que se llene por los festejos de Carnaval.
- Entrada: Como todas las actividades del Centro Cultural, el acceso es libre y gratuito.
Es una propuesta introspectiva y moderna, ideal si buscás algo más tranquilo y visual para contrastar con el ruido y la energía de las murgas en la calle.