Elecciones 2025: Resultados en Morón (07-09)

Ya se encuentran los primeros resultados oficiales de las elecciones provinciales. Desde 1948 no se realizaban desdobladas. En esta oportunidad fue importante el rol de los intendentes. Ganó José María Ghi.

Acá vas a ver los resultados de los principales partidos y más abajo las listas de concejales con chances a integrar el Concejo Deliberante.

En la foto de portada: Cristian Morales y José María Ghi

Principales Resultados

Fuerza Patria – José María Ghi: 44,27 %

Alianza La Libertad Avanza – Cristina Morales: 38,92 %

Somos Buenos Aires – Francisco Monez Ruíz: 5,41 %

Frente de Izquierda y los Trabajadores – Antonio Martínez: 4,37%

La Libertad Avanza solo ganó en Villa Sarmiento y Haedo.

Lista de Candidatos a Concejales de Fuerza Patria

1 GHI JOSE MARIA

2 MORO VANINA GISELLE

3 SPINA MARIANO PABLO

4 BOTTI SIBILA BEATRIZ

5 MARTINEZ ALFONSO LUIS

6 STEINBERG RODRIGUEZ, MARIA SOL

7 RAMPONELLI MIGUEL AGUSTIN

8 GASOL VALERIA VIVIANA

9 CONDE OSCAR FABIAN

10 LAVIUZZA JULIETA QUIMEI

11 GUELFI NEHUEN MATIAS

12 MALDONADO LETICIA MARIA

Candidatos a Consejeros Escolares de Fuerza Patria

1 ROMAN CINTIA SOLEDAD

2 MALDONADO GABRIEL HERNAN

3 TIBILETTI MARIA DE LA PAZ

4 ALBORNOZ ALEJANDRO FELIX

5 TABORDA EMILCE SILVANA

Lista de Candidatos a Concejales de La Libertad Avanza

1 MORALES CRISTIAN GASTON

2 ZAPPULLA ANALIA VERONICA

3 MIÑO PABLO EZEQUIEL

4 MOBILIA RODRIGUEZ, MARIA GABRIELA

5 FARO CLAUDIO HERNAN

6 HERRERA SILVIA ELISA

7 TESTATONDA ADRIAN OMAR

8 BAZAN BEATRIZ GLADYS

9 ZERBO HERNAN ALBERTO

10 HUTT NATALIA BEATRIZ

11 ANZORENA WALTER FABIAN

12 BECCARIA MERCEDES GRACIELA MAGDALENA

Candidatos a Consejeros Escolares de La Libertad Avanza

1 BUSTAMANTE MAURICIO EZEQUIEL

2 CACERES CELESTE YAZMIN

3 WEBER ABBA, LUCAS ARIEL

4 ORTIZ ADRIANA GLADYS

5 PENALVA EZEQUIAS SALVADOR

Acá todos los partidos reconocidos por la Junta Electoral que estuvieron el cuarto oscuro.

Para ver sus candidatos sólo hay que hacer click en el nombre.

En 2023 Lucas Ghi se impuso con el 43,38% con el lema Unión por la Patria y logrará meter cinco a seis concejales en el recinto de la calle Almirante Brown.

El candidato más fuerte de Juntos por el Cambio, Leandro Ugartemendia, obtuvo 31,40% (52.890 votos) y el candidato a intendente Ariel Diwan de La Libertad Avanza sacó el 20,44% (34.433 votos). No gobernó, aunque si bien en diciembre de 2003 juraron por su lista tres concejales finalmente le quedó uno en el bullrichismo.

Ghi reemplazó a Martín Sabbatella entre 2009 y 2011. En 2011 logró su primera reelección, en 2019 su segunda y el domingo 22 de octubre 2023, la tercera.

En 2022 se lanzó la candidatura de Lucas Ghi luego de una dura gestión que se inició con la pandemia, sobrevoló el fantasma de una economía enajenada por malas decisiones del Gobierno Nacional, la Guerra en Europa y finalmente la presión Fondo Monetario Internacional.