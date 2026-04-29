Enfermedad de Chagas: 4 avances clave de la nueva vacuna argentina

Investigadores del CONICET han logrado avances significativos en el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad de Chagas, una afección que, a pesar de su enorme impacto global, sigue siendo catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una patología «dejada de lado».

El proyecto de investigación de la enfermedad de Chagas busca no solo prevenir la infección, sino también funcionar como tratamiento terapéutico para evitar los daños crónicos que el parásito causa en el corazón y el sistema digestivo.

El equipo liderado por el Dr. Emilio Malchiodi ha logrado reactivar un consorcio internacional de 11 institutos de renombre para llevar la molécula argentina a ensayos clínicos. Se estima que en Argentina nacen cada año 1.000 bebés con potencial de estar infectados por transmisión maternofetal con la enfermedad de Chagas, una estadística que esta vacuna podría erradicar definitivamente.

El desarrollo, que se gesta en los laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, representa una esperanza real frente a la falta de innovación farmacológica en las últimas seis décadas. Según detalló Malchiodi en una entrevista exclusiva con Infobae al Mediodía, la vacuna argentina es la respuesta necesaria a una problemática históricamente vinculada a la pobreza.

La molécula argentina que desafía a la «enfermedad de la pobreza»

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido principalmente por la vinchuca. El proyecto científico actual comenzó formalmente en 2018, aunque la base del descubrimiento se remonta a años de investigación previa. El equipo argentino ya cuenta con el diseño de la molécula principal, el antígeno que servirá como base para la inmunización.

Este antígeno es la pieza clave para que el sistema inmunológico reconozca y ataque al parásito antes de que este se aloje de forma permanente en los tejidos. La importancia de este avance radica en que, a diferencia de otras infecciones, el Chagas es silencioso y puede tardar décadas en manifestar síntomas graves, momento en el cual el daño suele ser ya irreversible.

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Impacto de la pandemia: retrasos y desafíos logísticos

A pesar del impulso inicial y de formar parte del programa Horizon 2020 de la Comunidad Económica Europea, el desarrollo se vio severamente afectado por la crisis del COVID-19. «Se cerró porque no se podía ingresar en la universidad», recordó Malchiodi, señalando que solo se permitía el acceso a quienes trabajaban en temas vinculados a la pandemia.

Este parate de casi un año y medio provocó retrasos inesperados en los ensayos biológicos. Los animales de estudio, como perros y primates, superaron las edades previstas para las pruebas, y los costos logísticos se dispararon. Sin embargo, el compromiso del consorcio europeo y el equipo argentino permitió que el proyecto no naufragara, logrando una extensión de los plazos para completar las etapas críticas.

Transmisión y prevención: por qué esta vacuna es urgente

La enfermedad de Chagas no solo se transmite por la picadura del vector en viviendas con techos de paja o paredes sin revoque. Malchiodi advirtió sobre la gravedad de la transmisión maternofetal: «El parásito se transmite a través de la placenta». Esta vía asegura la persistencia de la enfermedad incluso en zonas urbanas donde no hay presencia de vinchucas.

Además del contagio por placenta, la enfermedad de Chagas puede propagarse mediante:

Transfusiones de sangre contaminada.

Trasplante de órganos de donantes infectados.

Ingesta de alimentos contaminados con heces de vinchuca. Una vacuna eficiente cortaría estas cadenas de transmisión de raíz, ofreciendo una protección que hoy es inexistente para la población en riesgo.

El fin de los tratamientos tóxicos de hace 60 años

Actualmente, para tratar la enfermedad de Chagas se utilizan dos drogas: nifurtimox y benznidazol. Si bien son eficaces en la fase aguda, su efectividad disminuye en la etapa crónica y poseen una toxicidad elevada. «Requieren tratamientos largos y entonces hay mucho abandono de la medicación», explicó el investigador del CONICET.

El desarrollo de la vacuna argentina busca ofrecer una alternativa mucho más segura y fácil de administrar. En un mercado donde las farmacéuticas suelen invertir miles de millones en enfermedades que afectan a sectores de alto poder adquisitivo, que el Estado argentino y la academia lideren este avance es un acto de soberanía sanitaria sin precedentes.

El desafío económico: ¿Quién financia la salud de los pobres?

Desarrollar una vacuna desde cero exige una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares. Para las grandes empresas farmacéuticas, la enfermedad de Chagas no es un objetivo comercial atractivo debido al perfil socioeconómico de los afectados. Por esta razón, el rol de los gobiernos y los consorcios internacionales es determinante.

«O los pagan los gobiernos, o la gente no va a pagar ni los tratamientos», sentenció Malchiodi. La visibilización del trabajo científico es fundamental para garantizar que los fondos sigan fluyendo. El apoyo de la Comunidad Económica Europea ha sido vital, pero el éxito final dependerá de la continuidad de las políticas de ciencia y técnica en nuestro país.

El trabajo del Dr. Malchiodi y su equipo demuestra que la ciencia nacional está enfocada en resolver problemas reales y urgentes. La vacuna contra la enfermedad de Chagas es más que un proyecto de laboratorio; es la posibilidad de brindarle un futuro saludable a miles de niños que hoy nacen con una condena biológica que la medicina argentina está decidida a levantar.

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