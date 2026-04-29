Pity Álvarez en Castelar: El inesperado show en un bar del oeste

La noche del oeste bonaerense fue testigo de un hecho que ya se volvió viral. La aparición de Pity Álvarez en Castelar no solo fue inesperada, sino que marcó un hito emocional para los fanáticos que siguen de cerca su compleja situación personal y judicial.

Ver a Pity Álvarez en Castelar empuñando un micrófono y entonando los himnos de Intoxicados confirma que la mística de uno de los últimos íconos del rock barrial sigue intacta.

El evento de Pity Álvarez en Castelar tuvo lugar en el bar Whiskey, ubicado en Carlos Casares 970, un espacio conocido por su oferta de pizzas, hamburguesas y tablas. Lo que comenzó como un brindis privado entre amigos, terminó con el dueño del local y los presentes compartiendo en redes sociales lo que definieron como «un momento mágico» por la presencia de Pity Álvarez en Castelar.

El regreso del dúo dinámico: Pity y Felipe Barrozo

La presencia de Pity Álvarez en Castelar permitió revivir la química musical que llevó a Intoxicados a la cima de las listas de éxitos a principios de los 2000. Felipe Barrozo, quien fuera el guitarrista prodigio de aquella formación, celebraba su aniversario rodeado de afectos cuando el Pity decidió subir al escenario para acompañarlo.

Hacía tiempo que no se veía al músico con esa actitud frente al público. Las redes sociales del bar Whiskey estallaron en comentarios tras publicar: «¡Ayer tuvimos el privilegio de compartir un momento mágico en nuestra casa! Muchas gracias Pity & Felipe y todos los que colaboraron para esto». La imagen de ambos juntos, sonriendo y tocando, rápidamente se dispersó por plataformas como Instagram.

Crónica de una noche histórica en el bar Whiskey

Castelar es una localidad con una fuerte identidad cultural y rockera, pero nadie esperaba recibir a una figura de la magnitud de Álvarez un martes por la noche. Los clientes que se encontraban en el local disfrutando de cervezas y tragos se vieron de pronto en la primera fila de un show íntimo que repasó lo mejor de la discografía de Viejas Locas e Intoxicados.

El repertorio de Pity Álvarez en Castelar. Incluyó clásicos ineludibles que forman parte del cancionero popular argentino. Según los testigos, la voz de Pity se mantuvo firme, y la conexión con Barrozo demostró que la memoria de los años de gira sigue presente. Este evento en Pity Álvarez en Castelar es, para muchos, la «aparición sorpresa» más importante del año en el circuito de bares del conurbano.

Contexto judicial: ¿En qué situación se encuentra Pity Álvarez?

Cristian «Pity» Álvarez se encuentra bajo un proceso judicial por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio de Villa Lugano. Desde entonces, su salud mental y su estado físico han sido objeto de debate y preocupación pública constante.

Actualmente, el juicio se encuentra suspendido debido a que los peritajes determinaron que el músico no estaba en condiciones psicológicas de afrontar el debate oral. Sin embargo, en el último tiempo se le han otorgado salidas que apuntan a su rehabilitación y reinserción social a través del arte. La aparición de Pity Álvarez en Castelar es vista por sus allegados como un paso positivo en su tratamiento, recuperando el vínculo con su esencia: la música.

Felipe Barrozo: el guardián de la mística intoxicada

Felipe Barrozo ha sido uno de los pocos integrantes del círculo íntimo del Pity que ha mantenido el perfil bajo pero constante. Desde la disolución de Intoxicados, Barrozo ha continuado con su carrera solista y diversos proyectos, pero siempre ha manifestado su respeto y cariño por quien fuera su mentor y compañero de ruta.

Celebrar su cumpleaños con Pity Álvarez en Castelar sobre el escenario no solo fue un regalo personal, sino un mensaje de lealtad. Barrozo ha sido clave para que el legado de la banda no muera, y su capacidad para contener y acompañar a Álvarez en estos momentos de fragilidad es valorada por toda la comunidad artística. La noche en Castelar fue, ante todo, un homenaje a esa amistad incondicional.

El impacto en las redes sociales y la viralización

Los videos de Pity Álvarez en Castelar muestran a un Pity relajado, vistiendo una gorra y su característica ropa holgada. La viralización de estos fragmentos generó un debate sobre la recuperación de los artistas y la importancia de los entornos saludables. En pocos minutos, «Castelar» y «Pity» se convirtieron en tendencia nacional.

Para los vecinos de Morón e Ituzaingó, tener a Pity Álvarez en Castelar, en un bar local, refuerza la idea de que el oeste sigue siendo la cuna del rock nacional. Los dueños de Whiskey destacaron la humildad del artista y la buena predisposición para con el personal, asegurando que el bar ahora ostenta el título de haber sido el lugar del «regreso» más inesperado.

La noche terminó con aplausos cerrados y una sensación de esperanza flotando entre las mesas del bar. Pity Álvarez en Castelar demostró que, a pesar de las sombras de su pasado reciente, su luz artística sigue teniendo la fuerza suficiente para encender a una multitud, incluso en el rincón más tranquilo de un bar de barrio.

«Lejos de Ser»: El fenómeno que hoy es número 1 en tendencias

El regreso de Cristian Álvarez a la escena no es solo presencial; es un éxito digital sin precedentes. A solo una semana de su lanzamiento, su nueva canción “Lejos de Ser” se posicionó como el número 1 en tendencias de música en YouTube Argentina, consolidándose como una de las piezas más escuchadas y comentadas del país.

El tema irrumpe con una frase que ya es viral: “Disculpe señor, ¿tiene cambio de 20.000?”, una clara modernización de su histórica lírica que da paso a un rock and roll enérgico y crudo, grabado en La Base Estudio y producido íntegramente por el propio Pity. Este lanzamiento llega tras su histórico show en diciembre de 2025 ante 35.000 personas en el Estadio Kempes, confirmando que la mística del músico sigue arrastrando multitudes.

El sello de Luis Ortega y el salto al Autódromo de Rosario

Para este regreso triunfal, el aspecto visual fue clave. La canción cuenta con un videoclip de alto nivel dirigido por el prestigioso cineasta Luis Ortega, quien trabajó durante 10 meses en la realización de esta pieza. El clip cuenta con la participación estelar de Rodrigo De la Serna y Camila Peralta, capturando la potencia del relato de Álvarez.

Al respecto, Ortega expresó sobre la profundidad del vínculo creativo: «El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad. La máxima bendición para atravesar el fuego». La magnitud de este estreno es solo el preludio de lo que sucederá el próximo sábado 9 de mayo, cuando Pity se suba al escenario del Autódromo Municipal de Rosario en la que será la segunda presentación oficial de su proyecto solista, cuyas entradas ya vuelan a través de la plataforma Enigma Tickets.