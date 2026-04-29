La historia oculta. El actual monumento al General José de San Martín en el centro de Morón fue inaugurado el 20 de junio de 1950, en coincidencia con el centenario del fallecimiento del Libertador, en una jornada que combinó masividad, liturgia patriótica y una decisión política clara: consolidar memoria en el espacio público. Pero detrás de ese acto fundacional aparece la historia oculta de una ciudad que redefinía su identidad. Ese mismo día, la histórica Plaza Adolfo Alsina fue rebautizada como Plaza del Libertador General San Martín, en un movimiento simbólico que revela la historia oculta de cómo se construyen los relatos urbanos.

En la portada se ve la foto original, pero tratada. Así fue la inauguración bajo el mandato del intendente César Albistur Villegas.

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Una escultura con origen fuera de Morón y la historia oculta del modelo

La obra es una escultura ecuestre realizada por el artista Santiago José Chierico, y responde a un modelo ya existente en San Martín de los Andes. Este dato es central para entender la historia oculta del monumento: no se trata de una pieza única, sino de una réplica de un diseño previo, lo que inserta a Morón dentro de una política simbólica nacional que, en 1950, buscó replicar la imagen del prócer en distintas ciudades del país. La figura de San Martín, montado y en actitud de mando, forma parte de una iconografía oficial que también encierra la historia oculta de una Argentina que necesitaba símbolos compartidos.

Quién decidió el monumento y la historia oculta de su llegada

No existe documentación pública difundida que identifique con precisión quién convocó directamente a Santiago José Chierico. Y ahí aparece la historia oculta del proceso. Sin embargo, el mecanismo es reconstruible: el Municipio de Morón y el Honorable Concejo Deliberante de Morón impulsaron el homenaje, definieron la instalación del monumento y optaron por un modelo ya validado. El esquema fue típico de la época: A) decisión política local; B) definición del monumento; C) elección de un modelo existente; D) ejecución mediante réplica o encargo. En ese sentido, Morón no descubre a Santiago José Chierico, sino que adopta una obra consolidada, una decisión que forma parte de la historia oculta de la planificación urbana.

Para 1980, la historia oculta aunque seguía fluyendo entre los vecinos sin que pudieran conocerla

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Una inauguración multitudinaria y la historia oculta del ritual

La inauguración fue multitudinaria: cerca de 50.000 personas participaron del acto. Uno de los momentos más significativos fue la intervención del Regimiento de Granaderos a Caballo, que encendió la lámpara votiva con fuego traído desde la Catedral Metropolitana, estableciendo un vínculo directo entre la historia nacional y el territorio local. Ese gesto también revela la historia oculta de los rituales cívicos: la construcción de emoción colectiva como herramienta política. Las imágenes de la época muestran una plaza colmada y también una postal difundida en un libro propagandístico del Municipio de Morón, que consolidó el acontecimiento dentro del relato institucional y de la historia oculta oficial.

Materiales y la historia oculta de la construcción

Desde el punto de vista material, el monumento responde a la lógica clásica de la escultura pública del siglo XX. La figura ecuestre está realizada en bronce, elegido por su durabilidad, resistencia y capacidad de detalle. El pedestal, en tanto, está construido en mampostería revestida en piedra, probablemente granito o similar, lo que le aporta solidez estructural y presencia. Este mismo criterio se replica en la versión de San Martín de los Andes, reforzando la idea de modelo compartido. También aquí aparece la historia oculta: la estandarización de materiales para construir símbolos duraderos.

La orientación y la historia oculta del espacio urbano

Un aspecto central —y muchas veces pasado por alto— es la orientación del monumento. La escultura no mira hacia la Avenida Rivadavia, sino hacia la calle Buen Viaje, estableciendo un eje visual directo con la Catedral de Morón. Esta decisión no es casual: responde a una lógica urbana y simbólica que encierra la historia oculta del diseño de las ciudades. En términos concretos: A) el poder político; B) el prócer como símbolo nacional; C) el poder religioso. En Morón, esa tríada se materializa con San Martín orientado hacia la catedral, una alineación que revela la historia oculta de la planificación simbólica.

Memoria, ciudad y la historia oculta del símbolo

La lectura es doble. Por un lado, urbana: el monumento organiza la percepción y circulación dentro de la plaza. Por otro, simbólica: el Libertador queda en diálogo con la institución religiosa, reforzando una idea de orden moral. Este tipo de decisiones eran habituales en 1950, cuando los monumentos formaban parte de una escenografía cívica integral. Allí también se juega la historia oculta: cómo el Estado construye sentido a través del espacio público.

La conexión con otras ciudades y la historia oculta de las réplicas

Otro punto clave es su relación con otras ciudades. La escultura de Morón comparte modelo con la de San Martín de los Andes, considerada la versión original. No existen registros concluyentes de una tercera réplica idéntica. Esto permite reforzar la historia oculta: no todo lo que parece igual es réplica, pero en este caso sí hay una conexión directa comprobada.

El enigma de Santiago José Chierico y la historia oculta del autor

A diferencia de la contundencia material de su obra, la figura de Santiago José Chierico aparece rodeada de vacíos documentales. No hay datos firmes sobre su origen ni formación. Esa ausencia también forma parte de la historia oculta: muchos escultores quedaron registrados más por sus obras que por sus vidas.

Sin embargo, su perfil puede reconstruirse: fue un escultor activo en la primera mitad del siglo XX, especializado en monumentos patrióticos. Su estilo responde a una tradición académica. En ese sentido, Santiago José Chierico funciona más como un productor de símbolos que como una figura biográfica, y allí aparece otra vez la historia oculta.

La fecha de la obra original y la historia oculta del dato perdido

No hay una fecha precisa documentada sobre la obra de San Martín de los Andes atribuida a Santiago José Chierico. Este vacío es parte de la historia oculta del monumento. Lo que sí se puede afirmar es que es anterior o contemporánea a 1950. Probablemente fue realizada en la década de 1940 o comienzos de 1950.

Antes de llamarse Plaza General San Martín se llamó Plaza Adolfo Alsina. Pero el mismo día en que se inauguró el monumento al General Don José de San Martín cambió de nombre.

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Este faltante documental responde a archivos no sistematizados. Aun así, la secuencia es clara: el modelo nace fuera de Morón y luego es adoptado por el municipio. Esa transición también forma parte de la historia oculta.

A más de siete décadas de su inauguración, el monumento al General José de San Martín en Morón sigue siendo mucho más que una escultura. Es el resultado de decisiones políticas, contexto histórico y diseño urbano. Y en cada uno de esos planos, aparece una constante: la historia oculta que sigue ordenando la memoria colectiva del distrito.

Acá se puede apreciar la mismo foto pero a color tratada con IA por FX 5G

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La historia de la escultura original en San Martín de los Andes

Cada 17 de agosto, la Argentina recuerda al General José de San Martín, pero detrás del homenaje tradicional aparece la historia oculta de uno de los monumentos más singulares del país, emplazado en la plaza central de San Martín de los Andes, donde la escultura resume decisiones políticas, miradas culturales y tensiones simbólicas que no siempre fueron visibles.

Lejos de ser una obra más, el monumento concentra capas de sentido que forman parte de esa historia local menos difundida, ya que su origen, diseño y ubicación responden a criterios específicos que se alejaron de la representación clásica del prócer.

Y acá la obra terminada, la original, hecha por el mismo artista, en San Martín de los Andes

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El origen vecinal del monumento

El impulso inicial surgió el 1 de abril de 1934, cuando vecinos organizaron una Comisión Pro-Monumento, en un contexto donde la plaza contaba con un busto de San Martín inaugurado ese mismo año, que luego sería trasladado a la Escuela Nº 5, marcando uno de los primeros cambios en la configuración simbólica del espacio público local.

El proyecto del monumento ecuestre tomó fuerza en 1948 y se concretó en 1950, durante el llamado “Año del Libertador”, un contexto nacional que influyó directamente en la decisión local y le otorgó al homenaje un fuerte contenido político y conmemorativo.

El traslado y la construcción de la obra

La escultura fue realizada por Santiago de Chierico, bajo la dirección de Enrique Amadeo Artayeta, y fue construida en Buenos Aires para luego ser trasladada en dos partes, primero en tren hasta Zapala y posteriormente en camión hasta la localidad, en una logística compleja para la época.

Durante ese proceso, la obra fue observada por Juan Domingo Perón y Eva Duarte, en una visita no oficial que revela el interés político que despertaba el proyecto y suma un elemento poco difundido dentro de su historia.

Esta es la escultura original en San Martín de los Andes realizada por el mismo escultor en momentos en que están emplazándola sobre su soporte

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Un San Martín distinto al tradicional

La escultura presenta a un San Martín sereno, montado en un caballo criollo y cubierto con un poncho, alejándose de la imagen épica tradicional del prócer en actitud de avance, lo que representa una decisión estética y simbólica claramente diferenciada de otros monumentos del país.

Según Carlos Lozada Acuña, se buscó construir una figura más humana y cercana, vinculada al esfuerzo del cruce de los Andes, rompiendo con la iconografía dominante que lo mostraba como un líder en plena acción militar.

El significado del pedestal

El pedestal no es un elemento secundario dentro del conjunto, ya que representa las cumbres de la cordillera mediante piedra natural y responde a la estética de Parques Nacionales, integrándose de manera directa con el paisaje y reforzando el vínculo entre territorio y memoria histórica. Fue construido por Ceferino Laurini, conocido como “Chéfero”, un picapedrero que dejó su huella en diversas obras de la ciudad, aportando un carácter artesanal que le da identidad propia al monumento y lo distingue dentro del espacio urbano.

La inauguración y los rituales

El monumento fue inaugurado el 6 de noviembre de 1950, en coincidencia con el Día de los Parques Nacionales, en una jornada que incluyó actos oficiales, participación de autoridades y celebraciones que marcaron un hito en la vida institucional de la localidad.

Ese mismo año se creó el “Cerro del Libertador” y se instaló una estela luminosa conmemorativa, elementos que aún hoy forman parte de las tradiciones locales y refuerzan el valor simbólico del homenaje.

Un símbolo que la comunidad defendió

En 2010, el monumento estuvo a punto de ser trasladado en el marco de una remodelación de la plaza, pero la propuesta no prosperó debido a la falta de consenso entre vecinos y autoridades, lo que evidenció el fuerte arraigo que tiene en la comunidad.

Esa decisión consolidó su ubicación original y reafirmó su valor simbólico, transformándolo no solo en una obra artística sino en un punto de identidad colectiva dentro de la ciudad.

El legado del Libertador

José de San Martín nació en Yapeyú y murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, donde pasó sus últimos años acompañado por su familia, dejando un legado central en la historia argentina.

El monumento en San Martín de los Andes permite reconstruir una mirada más profunda sobre su figura, no solo desde el bronce y la memoria oficial, sino también desde esos detalles menos conocidos donde aparece, con fuerza, la historia oculta.