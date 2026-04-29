Foucault y Las palabras y las Cosas marcan un punto de quiebre en la forma de entender la historia del pensamiento. Publicado en 1966 por Michel Foucault, el libro se consolidó como una de las obras más influyentes del Siglo XX. Su impacto no fue solo académico, sino que transformó la manera de analizar el conocimiento en Occidente.

Una arqueología del saber que rompe con la idea de progreso

En esta obra, conocida como Foucault y Las palabras y las Cosas, el autor propone una “arqueología de las ciencias humanas”. No se trata de estudiar ideas de forma lineal ni de reconstruir autores. El objetivo es comprender qué condiciones hicieron posible que ciertos saberes existan en un momento determinado.

Y acá es donde nos detenemos y podemos hablar de los saber que existen en Morón. ¿Hay alguno consolidado? En su momento fue el de la transparencia, la democracia, la participación, la inclusión, la lealtad, la unidad. Hoy todos estos saberes están desdibujados o, en el peor de los casos, en extinción.

Foucault y Las palabras y las Cosas marcan un punto de quiebre en la forma de entender la historia

El planteo es incómodo tanto para la pequeña y diminuta realidad de Morón como para el momento en que c lo plantea. Y es incomodo porque como sostiene Foucault en Las palabras y las Cosas, no hay progreso continuo del conocimiento. No es nominal. No se instala y perdura para siempre. Existen rupturas, cambios, erosiones, que redefinen lo que puede ser considerado verdad. Lo que en una época es evidente, en otra puede volverse impensable. Tal como sucede hoy en Morón.

El análisis de Las Meninas y la estructura de la mirada

Uno de los momentos más potentes del libro —clave para entender Foucault y Las palabras y las Cosas— es el análisis de Las Meninas de Diego Velázquez. Esta es la obra en la que uno redescubre el libro, se le abre frente a la lectura, comienza a interpretar al filósofo francés. Allí, Michael Foucault desarma la escena para mostrar cómo se organizan las miradas y las ausencias dentro del cuadro.

Las Meninas de Diego Velázquez

El pintor, el espejo y el espectador revelan que no existe una mirada neutra, única, unilateral, totalizante. Y a su vez que no toda mirada es relativa. Atención, esto hay que memorizarlo: «Y a su vez que no toda mirada es relativa». Ess concepto, el de lo «relativo», proviene de la física, los pitagóricos y los sofistas, no de la filosofía estructuralista o no cartesiana que sabe que la verdad no es inmutable, sino que cambia y se transforma y por lo tanto nos movemos en el mundo de las interpretaciones.

El cuadro que utiliza Michael Foucault todo lo visible está condicionado por relaciones invisibles, esto es puro estructuralismo, que a su vez ligan, dan sentido, a lo que se puede ver. Esa lógica atraviesa todo el planteo de Michael Foucault y Las palabras y las Cosas.

Acá les doy dos ejemplos: ¿alguien podría darnos un trozo de frontera? Sería imposible. La frontera, tal como figura en un mapa, es una línea indivisible. Que le da sentido a la frontera, la existencia de dos países. El fin de uno y principio de otro y viceversa conforman una frontera. Sin los dos países, la frontera no existiría. Así razona el estructuralismo y por eso Las palabras y las Cosas. No hay objeto que deje de dar sentido junto al otro. Es imposible aislar un objeto y que de sentido. El agua no sería agua, sino tuviéramos sed.

Yo, para enumerar ejemplos, aunque jamás se me hubiera escribir semejante libro, hubiera elegido El Proceso de Franz Kafka para explicar estos puntos. Así que en honor a Foucault respetemos y respeto que haya elegido lo que para el fue su mejor opción: Las Meninas de Diego Velázquez.

En El Proceso, el libro de Kafka que ordena su amigo y albacea Max Brod, todo lo que ocurre, ocurre por fuera del tribunal. La justicia circula fuera del estrado, el imputado es imputado de por vida (Mauricio Macri lleva 20 años arrastrando la Causa por el Correo Argentino), las pruebas o desaparecen o no dejan de aparecer, los testimonios son todos contradictorios. Ese es El Proceso de Kafka.

Esa a la realidad virtual de hoy en donde todos los discursos tiene la misma potencia y ninguno logra imponerse.

La episteme como marco invisible del saber

El concepto central es la episteme, el conocimiento, entendido como el conjunto de condiciones históricas que hacen posible un saber y ese saber se constitutye en palabras, párrafos y discursos que finalmente van designar, a bautirzar las cosas, los hechos, la historia.

En el enfoque de Michael Foucault y Las palabras y Las Cosas, no se trata de una teoría explícita ni de una ideología. Es una estructura profunda que organiza discursos, prácticas e instituciones.

Cada episteme define qué puede ser considerado verdadero y qué queda fuera de lo pensable. Cuando ese marco cambia, no se corrigen errores previos, sino que cambia la forma de conocer. Esta es una de las ideas más radicales de Foucault en Las palabras y Las Cosas.

Tres formas históricas de organizar la realidad

El recorrido identifica tres grandes momentos en la historia del pensamiento occidental. Cada uno responde a una lógica distinta que define cómo se interpreta el mundo. Estas etapas son fundamentales para entender el planteo de Foucault y Las palabras y Las cosas.

A) Renacimiento: saber basado en semejanzas y analogías; B) Edad Clásica: organización por representación y clasificación; C) Modernidad: aparición del “hombre”, del sujeto, como objeto central del conocimiento. Cada ruptura reorganiza completamente el campo del saber. Esto último es Descartes. Pienso, luego existo. Dicho al revés, sino pienso no existo. Por lo cual, sólo el hombre y nada más que el hombre en tanto sujeto existe, el resto cobra existencia a partir nuestro gracias a al bautismo, a la palabra, al párrafo, a la historia.

Cambios simultáneos en las ciencias

Uno de los aportes más sólidos del libro es demostrar que los cambios en el conocimiento ocurren en paralelo. No se trata de transformaciones aisladas en disciplinas individuales. Todas responden a una misma estructura histórica que define lo posible.

La lingüística, la biología y la economía cambian al mismo tiempo porque comparten una episteme común. Esta idea, desarrollada en Foucault y Las palabras y Las Cosas, permite entender el conocimiento como un sistema integrado.

La invención histórica del “hombre”

En este marco, el “hombre” no es una categoría universal ni eterna. Tal como plantea Foucault y Las palabras y las cosas, es una construcción histórica relativamente reciente. Antes del siglo XIX, el conocimiento no estaba organizado alrededor del ser humano.

Con la modernidad, el ser humano pasa a ser sujeto y objeto del saber al mismo tiempo. Esta doble condición genera tensiones dentro de las ciencias humanas. Es uno de los núcleos más problemáticos que señala Foucault y Las palabras y las cosas.

Una crítica profunda a las ciencias humanas

La psicología, la sociología y la antropología operan dentro de un marco histórico específico. No descubren una esencia universal del ser humano. Desde la perspectiva de Foucault y Las palabras y las cosas, producen conocimiento condicionado por su época.

Esto implica que sus categorías podrían transformarse o desaparecer. Si cambia la episteme, cambian también las formas de interpretar al ser humano. Esta crítica atraviesa toda la estructura argumentativa de Foucault y Las palabras y las cosas.

Impacto y debates en el campo intelectual

El impacto del libro fue inmediato en el campo intelectual francés. Foucault y Las palabras y las cosas generaron debates intensos y posicionaron al autor en el centro de la discusión. Su propuesta cuestionaba las bases mismas del conocimiento moderno.

Las críticas de Jean-Paul Sartre reflejan esa incomodidad. La idea de que el conocimiento no es estable ni acumulativo rompía con tradiciones filosóficas consolidadas. Esa tensión explica la relevancia de Foucault y Las palabras y las cosas.

La idea de la “muerte del hombre”

El cierre introduce una de las ideas más provocadoras del libro. La posibilidad de que el “hombre” desaparezca como figura central del conocimiento. No es una predicción literal, sino una advertencia teórica.

Como plantea Foucault y Las palabras y las cosas, podría borrarse como un rostro en la arena a la orilla del mar. La imagen resume la fragilidad de nuestras certezas. También señala el carácter histórico de nuestras categorías.

Vigencia en la era digital

En un contexto atravesado por inteligencia artificial y algoritmos, el planteo vuelve a cobrar fuerza. La centralidad del sujeto humano vuelve a estar en discusión. Esto reactualiza muchas de las hipótesis presentes en Foucault y Las palabras y las cosas.

Hoy, releer esta obra permite entender cómo cambian las estructuras del conocimiento. Lo que consideramos verdad sigue dependiendo de marcos invisibles. Esa es la vigencia más potente de Foucault y Las palabras y las cosas.

Síntesis final

El aporte puede resumirse en tres claves fundamentales que atraviesan toda la obra. Estas ideas explican por qué el libro sigue siendo una referencia central en el pensamiento contemporáneo.

A) el conocimiento depende de estructuras históricas invisibles; B) esas estructuras cambian mediante rupturas; C) ninguna categoría es eterna. Desde esta perspectiva, Foucault y Las palabras y las cosas obligan a repensar el presente.