Luego de que Oscar Zago fuera desplazado de la presidencia del Bloque de Diputados de la Nación de la Libertad Avanza, confirmó que armará su propia banca con otros dos diputados. Se enfrenta a 15 meses de las PASO a Karina Milei y uno de sus principales aliados, Martín Menem. ¿Cómo impactará en los distritos?

Se pudrió el bloque de la LLA y rearman la provincia. Oscar Zago fue desplazado a la presidencia del bloque de diputados nacionoales y manifestó que entonces abriría su propio bloque con el nombre de su partido: el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), organización fundante de La Libertad Avanza. También confirmó que seguirá respaldando al Presidente de la Nación Javier Milei. El nuevo bloque de Oscar Zago suma a la cordobesa María Cecilia Ibáñez y al bonaerense Eduardo Falcone. Así, La Libertad Avanza bajaría de 41 a 38 bancas.

por Andrés Llinares

En su lugar, Karina Milei, promotora del reemplazo de Oscar Zago, será el cordobés Gabriel Bornoroni como nuevo jefe de bloque de La Libertad Avanza en diputados.

Karina Milei fue justamente la que lanzó la semana pasada el espacio que representa al presidente como partido en la Ciudad de Buenos Aires. Antes lo había hecho en Córdoba y otros distritos. Y es que La Libertad Avanza como partido no existe, no tiene personería jurídica. La Libertad Avanza es el lema de un frente que nació en 2021 conformado por el partido Unite, el Movimiento de Jubilados y Juventud y el MID.

La movida de Karina Milei tiene por objeto expandir LLA, cosa que no estaba en los planes de Oscar Zago, según la hermana del Presidente, para que el espacio hoy en el gobierno siga dependiendo del MID para presentarse a elecciones.

A su vez, hay dos estrategias de cara a las elecciones generales 2025. La expansión de La Libertad Avanza con su consecuente cosecha de diputados y senadores nacionales y la reconstrucción del PRO que vio perder todo su poder electoral en el balotaje.

Y es que en 2025, frente a las elecciones legislativas, puede volver a darse un escenario de tres fuerzas como en 2023: La Libertad Avanza, el PRO y Unidos por la Patria.

La idea de Karina Milei está más cerca de una alianza con el PRO y el consenso en el armado de listas legislativas 2025. Y es que si esto ocurre, LLA tendrá las de ganar ya que maneja el aparato del Gobierno Nacional.

Pero el PRO quiere sostener su autonomía para negociar. Por eso intenta fortalecerse y no traba fusiones de bloques ni en los concejos deliberantes ni en la legislatura provincial. A su vez, los armados al estilo «Pacto de Mayo» que nacieron en Ituzaingó y la LLA quiere multiplicar por la Provincia de Buenos Aires, no prosperaron.

Juan Larralde y Christian Lanaro de La Libertad Avanza más Gabriel Pozzutto del PRO lanzaron el primer interbloque «Pacto de Mayo» pero aún no se replicó en ningún distrito.

Karina Milei más que interbloques busca fusionar bajo la conducción del La Libertad Avanza a dirigentes, concejales y legisladores bonaerenses del PRO. Es una idea muy distinta. El Pacto de Mayo funcionaria como una alianza y la idea de Karina Milei es la integración camino a un partido único en la Provincia de Buenos Aires, territorio vital para hegemonizar las políticas del gobierno nacional.

Las rupturas se originaron a partir del Pacto de Acassuso, y no fue otra cosa que el encuentro entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El encuentro fue en la casa de Macri y el objetivo de Bullrich fue brindar el apoyo de PRO a Javier Milei antes el balotaje. ¿Qué iba a pasar? La Libertad Avanza perdería autonomía (cosa que no ocurrió) y los cargos deberían distribuirse con el PRO (cosa que ocurrió). Frente a esto, legisladores provinciales provocaron rupturas que ahora comenzaron a trepar a las cámaras nacionales.

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza está destrozada. En la Legislatura bonaerense hay cuatro bloques libertarios en la Cámara de Diputados, y otros tres en la Cámara de Senadores.

De ahí que Karina Milei quiere disciplinar primero a su propia tropa y luego salir a buscar dirigentes del PRO que se quieran fusionar.

Un grupo encabezado por la diputada Constanza Moragues Santos y ocho representantes más, formaron el bloque Libertad por Siempre. Así se alejó de la bancada oficial conducida por Nahuel Sotelo, presidente del bloque La Libertad Avanza que integran seis diputados. A esos dos espacios se suman el de la platense Carolina Piparo –distanciada de Balcarce 50-, que tiene a la diputada Jazmín Carrizo conformando el monobloque Buenos Aires Libre, y a Guillermo Castello, que armó otro monobloque llamado Libre. O sea que los disidentes son más que los oficialistas. Raro.

Esto significa que no hay conducción en la Provincia de Buenos Aires por más que el senador bajo uso de licencia Sebastián Pareja se venda como el máximo referente de Javier Milei en el territorio de Axel Kicillof.

Lo de Sebastián Pareja es cierto, pero Karina Milei no cree que tenga autonomía sino que depende de ella y su hermano, Javier Milei, para terminar de construir un entramado en el territorio de Axel Kicillof. Y esto se debe a su falta de conducción del bloque de senadores provinciales que quedó enn manos de Carlos Curestis. ¿Qué ocurrió con Sebastián Pareja? Nada del otro mundo. Tomó licencia para asumir un cargo en el Gobierno Nacional como Subsecretario de Integración Socio Urbana y lo reemplazó Carlos Curestis, ex Presidente del Bloque de concejales del PRO de Esteban Echeverría.

Pero en medio, Sebastián Pareja se devaluó ya que dejó un senado provincial con tres bloques de los cuales uno es tratado de traidor.

Veamos. Sobre siete senadores, hay tres bancadas. Está el bloque La Libertad Avanza 1 (el nombre es real), que conduce justamente Carlos Curestis, el reemplazante de Sebastián Pareja. A este bloque se integraron Florencia Arietto y el exsenador PRO, Joaquín De la Torre, jefe político del Ministro de Salud de la Nación y ex secretario de Gobierno de Morón bajo la intendencia de Ramiro Tagliaferro, Mario Russo.

El segundo bloque se llama La Libertad Avanza y lo conforma Carlos Kikuchi (ex socio de Sebastián Pareja) junto a Sergio Vargas y Paola Ventura, los tres considerados traidores. Y el tercero el bloque Libre que representa la senadora Betina Riva, referente de Carolina Piparo.

Muchos en Casa Rosada, según pudo saber Diario Anticipos a través de fuentes de la ex Agencia Télam, atribuyen la fragmentación a la falta de conducción por lo que ya se lanzó Karina Milei y sus dos espadas, los primos Martín y Luli Menem a realizar los armados territoriales en la Provincia de Buenos Aires principalmente bajo el peso de la hermana del Presidente de la Nación y en noroeste del país a través de los Menem.

En Hurlingham

La Libertad Avanza tiene dos concejales en Hurlingham que conduce Rafael El Tano De Francesco, de procedencia peronista. Los concejales son Roque Belizan y Claudia Serratti. Estarían dispuestos a ir juntos con el PRO en 2025 siempre y cuando La Libertad Avanza conduzca el espacio llámese Pacto de Mayo o no.

El PRO Hurlingham está sin un horizonte claro ya que su jefe político Lucas Delfino está ausente del distrito. En total, son siete concejales y ninguna estrategia: Juan Manuel Lorenzo (Presidente del Bloque – Hombre de Lucas Delfino); Brenda Anahí Galeano (reelecta – ex Horacio Rodríguez Larreta); Julio Ramos Medina (ex Patricia Bullrich y referente de Andrea Giorgini); Tamara Abdo (referente de Lucas Delfino); Sebastián Palacio (reelecto – ex Horacio Rodríguez Larreta); Marisol Fernández Mattos (referente de Lucas Delfino) y el mismo Lucas Delfino (referente de Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos).

Por el momento el PRO no tiene rumbo excepto rechazar, y no en todos los casos, los proyectos del oficialismo. Pero no tiene idea en que posición ubicarse. Incluso, en la apertura de sesiones ordinarias que realizó el intendente Damián Selci, a cada proyecto que el jefe comunal proponía, el bloque entero aplaudía. Esto no significa que estén cerca de Unión por la Patria, sino que no tienen estrategia propia de cara al 2025 cuando La Libertad Avanza está armando en la Primera Sección Electoral y hoy tiene en su poder el Gobierno Nacional.

Lo cierto es que encima Lucas Delfino nunca se consideró «macrista» sino «desarrollista» y hombre de Rogelio Frigerio. Este último, gobernador de Entre Ríos responde al PRO y dentro del PRO a Mauricio Macri, próximo presidente del Partido que quiere mantener la autonomía y no fusionarse con La Libertad Avanza.

En Ituzaingó

La verdad que en el distrito que gobierna Pablo Descalzo, la fragmentación es enorme. Hay tres bloques del PRO y dos de La Libertad Avanza.

El Bloque Juntos que preside Gastón Di Castelnuovo y le siguen Santiago Ratto, Luciana Prats, Myriam Ciorciano, Agustina De la Iglesia y Mariano Steininger se maneja de manera opositora y distante al resto. Es más, Gastón Di Castelnuovo, hombre de Mauricio Macri, tiene como opositor al gobernador bonaerense Axel Kicillof a quién todos los días le dedica un crítica a través de las redes sociales.

Luego viene el interbloque Pacto de Mayo con tres integrantes Christian Lanaro (Bloque PRO), Gabriel Pozzuto (referente de Jorge Macri – Bloque Juntos por el Cambio) y Juan Larralde (Bloque La Libertad Avanza).

Por otro lado, existe el Bloque Avanza Ituzaingó de La Libertad Avanza que integra Ana Laura Vinsenzo y se mueve con absoluta autonomía.

Y por último, la radical María Eugenia Sanguina en un mono bloque llamado UCR Juntos.

Está claro que el Inter Bloque Pacto de Mayo al menos va a una alianza, cuando no una fusión. Pero el bloque Juntos de Gastón Di Castelnuovo todavía se siente fuerte y capaz de seguir adelante sin que La Libertad Avanza le absorba su electorado ya que en diciembre, el mismo día en que asumieron sus dos concejales, se fragmentaron dejando dudas sobre su seriedad.

En Morón

En el municipio que gobierna Lucas Ghi, también existe la fragmentación y están lejos de conformar el Inter Bloque Pacto de Mayo.

El bloque oficialista se llama Juntos, lo preside Francisco Monez Ruíz (dirigente de la CC ARI) y se suman Leandro Ugartemendia; Claudio Faro y Bernardo Maggistochi, los tres del PRO.

A su vez, existe el bloque Juntos por el Cambio que llevan adelante Adrián Colonna y Daniela Cáceres.

Y por último el bloque PRO – La Fuerza del Cambio (bulrrichismo) integrado por Romina Fusco, María Traverso y Cecilia Solía.

El problema del PRO Morón es de acefalía. Su conductor Ramiro Tagliaferro hace meses que no participa de la vida política del distrito. Queda una mujer fuerte, la bullrichista Analía Zappulla, y con presencia territorial Leandro Ugartemendia. Ahora bien, ¿quién conduce los tres espacios? Nadie. Y más porque hay un bloque de concejales radicales llamado UCR Juntos y que integran Rolando Moretto y Silvina Samparisi.

Por otro lado, La Libertad Avanza se partió en dos. La concejal Alejandra Liquitay quedó en soledad como la referente más pura del espacio. Mientras que el bloque La Libertad Avanza – Partido Demócrata lo integran Pablo Tozzi y Ariel Aguilera.

Hay posibilidades de que Juntos por el Cambio que llevan adelante Adrián Colonna y Daniela Cáceres y La Libertad Avanza – Partido Demócrata de Pablo Tozzi y Ariel Aguilera conformen el Pacto de Mayo, pero al menos a este medio le suena imposible cuando no hay voluntad de poder.

Lo cierto que el espacio en su conjunto no tiene una conducción sólida excepto la nombrada y eso lo pone en riesgo de cara a las elecciones legislativas 2025.

