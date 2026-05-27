Milo J, el gran ganador de los Premios Carlos Gardel: 13 galardones y el de oro

La música argentina tiene un nuevo rey absoluto y es del oeste. Milo J se consagró como el gran ganador de la entrega de los Premios Gardel 2026. La gala, organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) en el Teatro Coliseo y transmitida en exclusiva por TNT y HBO Max, tuvo unclaro protagonista: Milo J.

Todos sus premios

El éxito del cantante y compositor bonaerense se construyó tanto en las categorías principales de la noche como en las entregas técnicas y de género que se realizaron por la tarde. A continuación, el detalle de todas las estatuillas que se llevó:

Álbum del Año (Gardel de Oro): La vida era más corta

La vida era más corta Canción del Año: «Niño»

«Niño» Mejor Álbum de Folklore: «Niño»

«Niño» Ingeniería de Grabación: La vida era más corta (intérprete Milo J)

La vida era más corta (intérprete Milo J) Mejor Canción de Autor: «Luciérnagas» (junto a Silvio Rodríguez)

«Luciérnagas» (junto a Silvio Rodríguez) Mejor Canción de Hip Hop / Rap: «Gil» (junto a Trueno)

«Gil» (junto a Trueno) Mejor Canción Urbana: «Olimpo»

«Olimpo» Mejor Colaboración Urbana: «Gil» (junto a Trueno)

Cabe destacar que el artista, que en pleno pico de fama decidió convertirse en seponsor del Club Deportivo Morón, en total tenía 18 nominaciones.

Tal es el sentimiento de pertenencia con Morón que en varios de sus trabajos lo homenajeó:

Su segundo álbum de estudio se llama 166 en homenaje a la línea de colectivos que une Palermo con Morón y el resto de la zona oeste, operada por la empresa Línea 216.

en homenaje a la línea de colectivos que une con y el resto de la zona oeste, operada por la empresa En «Milagrosa»: Uno de sus primeros grandes éxitos arranca diciendo «De Morón, de donde son los ladrillos» , pintando la postal del paisaje urbano de su infancia.

Uno de sus primeros grandes éxitos arranca diciendo , pintando la postal del paisaje urbano de su infancia. El video de «Rincón» esta canción está filmado íntegramente en las calles de su infancia en Morón .

. Cuando cumplió 18 años, Milo organizó su show en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, la cancha del Club Deportivo Morón.

Con este hito Milo ratificó su posición como la figura más influyente y versátil de la cultura musical argentina en la actualidad.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó