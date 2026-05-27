Conversatorio sobre “Derechos Humanos y Democracia” gratis en Ituzaingó

El Municipio invita a los vecinos a participar del conversatorio el viernes 29 de mayo, a las 18 horas, en el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848). La actividad es abierta a la comunidad y no requiere inscripción previa.

La jornada es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Relaciones con la Comunidad área encargada de coordinar las políticas sociales, de género, derechos humanos y economía social del municipio. Su sede central se encuentra en la esquina de Av. Intendente Ratti y Av. Belgrano (Av. Ratti 10).

Según anticiparon, participarán especialistas y referentes vinculados con la temática y la moderadora del panel será Aimé Ereñu, integrante de H.I.J.O.S y directora de Derechos Humanos y Memoria-.

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Participarán del encuentro referentes de distintas áreas: