Escándalo en Morón: una funcionaria narco y otra detenida por extorsión sacuden a Lucas Ghi

La Municipalidad de Morón volvió a quedar envuelta en un terremoto político y judicial. En menos de cuatro meses, una empleada municipal y una funcionara quedaron involucradas en causas penales explosivas: una trabajadora de la Secretaria de Seguridad fue detenida acusada de integrar una banda de extorsionadores que entre otras cosas desencadenó el suicidio de un soldado voluntario que trabajaba en la Residencia de Olivos. La otra es Luna Suyai Ortigoza ( 27), la ex Directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad que vendía cocaína de noche y luego de 8 allanamiento logró fugarse.

El doble escándalo golpea de lleno a la gestión de Lucas Ghi en un distrito de alta conflictividad. Avanzó la oposición que es múltiple y busca interpelar al jefe comunal en el Concejo Deliberante. Esto, es una formalidad. No necesariamente debe presentarse el jefe comunal. A cualquier interpelación puede presentarse un funcionario de alto rango vinculado a los hechos.

Se que Ortigoza había sido nombrada por decreto municipal firmado por Lucas Ghi en junio de 2025. El documento oficial la consideraba “idónea” para ocupar el cargo dentro del área de Género y Diversidad y, es cierto, la mujer dio muestras de poco conocimiento.

El otro episodio que todavía resuena en el municipio ocurrió en febrero, cuando fue detenida Karen Yael Cufré, empleada de la Central de Monitoreo de Plaza Alsina, ubicada en Villa Sarmiento.

La mujer quedó acusada de integrar una banda dedicada a realizar extorsiones virtuales. La causa tomó repercusión nacional porque entre las víctimas apareció el nombre del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se quitó la vida en la residencia presidencial de Quinta de Olivos.

Se la despidió, claro, pero cuando ya estaba tras las rejas.

Con dos casos policiales de alto impacto sacudiendo la estructura municipal, la oposición salió al ataque. Concejales de La Libertad Avanza, el PRO y distintos monobloques presentaron un pedido para interpelar, digamos mejor, al Poder Ejecutico, y exigir explicaciones sobre ambos episodios y cómo se selecciona al personal.