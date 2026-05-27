Descalzo: «Vamos a acelerar el armado nacional», le dijo a Diario Anticipos

El flamante titular de Provincia Seguros, el dirigente bonaerense justicialista, Alberto Descalzo, le dijo a este medio vía telefónica de regreso de La Plata que en 2026 vamos a acelerar el «armado territorial» del Movimiento Derecho al Futuro.

Alberto Descalzo habló con Diario Anticipos luego de cerrar una reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y pre candidato a Presidente de La Nación.

«El gobernador bonaerense dejó una señal política clara. Su estrategia ya no gira únicamente alrededor del aparato tradicional del peronismo, sino en una construcción más amplia, apoyada en intendentes, funcionarios, organizaciones y sectores externos al PJ clásico», agregó Alberto Descalzo a este medio, frase por la cual cobra sentido sus palabras durante la asunción como titular del PJ de Ituzaingó.

Al asumir dijo a los militantes, adherentes y simpatizantes presente que debían armar un «frente político y social».

Acá te dejamos el discurso completo de Alberto Descalzo al asumir el PJ Ituzaingó el viernes 8 de mayo con Gabriel Katopodis y Verónica Magario como invitados ✅​✅​✅​👇​:

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Actos en La Plata, CABA y Córdoba

Durante la última semana, Kicillof encabezó dos actividades centrales para fortalecer el MDF. Primero lanzó en La Plata el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) desde el histórico Teatro Coliseo Podestá, donde presentó un think tank orientado a elaborar propuestas programáticas para una eventual candidatura presidencial.

Allí estuvo acompañado por cerca de treinta intendentes aliados, entre ellos Julio Alak (La Plata) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), dos figuras clave del espacio y mencionados como posibles aspirantes a la Gobernación bonaerense. Los otros dos son Gabriel Katopodis (el más probable), Ministro de Obras Públicas Bonaerense, y Fernando Espinoza que se anota en todas pero nunca puede salir de La Matanza por su imagen, que, obviamente, no es positiva.

Después de la estadía en La Plata, llegó a la Ciudad de Buenos Aires con un acto en el Teatro Picadero. Allí evitó apoyarse en la estructura del PJ porteño y se mostró junto a su ministro de Producción, Augusto Costa, a quien impulsa políticamente en territorio capitalino. Augusto Acosta nació en CABA en donde vivió y vive hasta la actualidad y tuvo mucha actuación como dirigente del club Vélez Sarfield al punto que llegó a ser Vicepresidente.

En ese encuentro apuntó directamente contra la administración libertaria y también contra el macrismo porteño. “Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad”, sostuvo Albero Descalzo a este medio.

La estrategia de ampliación política

La construcción del MDF también comenzó a desplegarse fuera de la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses, Kicillof mantuvo contactos y participaciones políticas en distintas provincias: estuvo en actividades organizadas en Córdoba por el exsenador Carlos Caserio, envió representantes a actos en Santa Fe y además viajó a Formosa, donde mantuvo reuniones con el gobernador Gildo Insfrán.

El objetivo político es claro: ampliar el sustento territorial del MDF más allá del núcleo histórico del kirchnerismo bonaerense y construir una red propia de dirigentes leales.

Reunión clave con intendentes bonaerenses

En ese marco, este jueves el gobernador reunirá nuevamente a intendentes aliados en La Plata para fortalecer el esquema político del MDF y consolidar la estrategia de diferenciación frente al gobierno nacional. Sobre este punto, Alberto Descalzo prefirió no adelantar algo «ya que la estrategia y los invitados los decide el mismo gobernador».