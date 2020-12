El Delegado del Registro Civil de Morón es voluntario para la vacuna contra el COVID

¿Quién es el delegado del Registro Civil de Morón que es voluntario para la vacuna contra el COVID? Se trata de Daniel Penen quien relató a este medio que se enteró de la convocatoria a través de la página del Ministerio de Salud.

Daniel Penen es el delegado del Registro Civil de Morón. También es voluntario para la vacuna contra el COVID. “Me inscribí en Abril o Mayo. Días después se contactaron conmigo y me explicaron en qué consistía esta prueba que se estaba haciendo. Iban a ser dos vacunaciones a resultado ciego tanto para mí como para el profesional que iba a hacer el testeo. Ni el ni yo íbamos a saber si me estaban dando la vacuna o un placebo. Entonces fui y me hicieron una serie de análisis que asumo que habrán dado bien”, detalló Penen a Anticipos.

En relación a la metodología aplicada para el correcto testeo de la vacuna, el delegado relató: “La organización en todo sentido fue impecable pese al mundo de gente que había. Al principio se probaron 5000 vacunas, es decir, 5000 voluntarios que estábamos concurriendo al hospital a lo largo de la semana. Me volvieron a repetir los análisis. Ahí ya me vacunaron y dejaron pasar unos 15 días”.

“Al mes nuevamente me hicieron chequeos y quedabamos muchos menos voluntarios. El lugar para ese control se había acotado muchísimo. Después quien fue mi guía dió paso a otra persona de la organización y me informaron que por haber sido colaborador, iba a ser uno de los primeros argentinos que iba a ser vacunado con la certeza de la vacuna. Se calcula que luego de que la ANMAT la apruebe, recibiremos la dosis”, relató Penen.

Luego de la vacunación, llega el seguimiento

Y agregó: “Había un muchacho llamado Nicolás Rey que es quien me acompañó durante todo el proceso indicándome cómo tenía que cuidarme. Después me guiaba telefónicamente a través del Hospital Militar con instrucciones sobre los pasos siguientes. También se comunicó conmigo para preguntarme cómo me sentía. Me proporcionaron un termómetro que debía llevar a las distintas entrevistas que tenía con médicos. Obviamente me pidieron que haga vida normal en tanto y en cuanto no tenga síntomas. Por si llegaba a tenerlos, me pasaron dos tarjetas para estar en contacto con el cuerpo médico de la organización”.

Por otra parte hizo referencia a otro de los requisitos que tuvo para el testeo: “Todos los domingos a las tres o cuatro de la tarde tengo que completar un “diario de la enfermedad”, con un número, que es la clave que tengo yo. Se llama Trial Max y debo indicar si tuve síntomas o si no tuve ninguno. Esos datos llegan a quienes controlan lo que llega. Yo cada domingo lo completo y me llaman durante el día para recordármelo”.

Los datos que proporcionaron al voluntario. Naturalmente los códigos más sensibles están omitidos por razones de seguridad:

Penen es otro vecino del distrito que se sumó al voluntariado por la vacuna de Pfizer al igual que el periodista Gabriel Sarfati y Alejandro Moreno, comerciante local.

