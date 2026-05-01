El ajuste de Javier Milei ya golpea de lleno en la salud bonaerense: tras el recorte del programa Remediar, la caída en la entrega de fármacos, el impacto sobre el PAMI, el desfinanciamiento de prestaciones, la reducción de programas de prevención y vacunación y el freno en envíos e insumos clave desde Nación, el gobernador Axel Kicillof lanzó una respuesta de emergencia para evitar un colapso sanitario en la provincia más poblada del país, en un contexto donde ya se multiplican las consultas en hospitales y crece la presión sobre el sistema público.

La respuesta de la Provincia: más medicamentos y mayor inversión

El gobernador Axel Kicillof anunció el miércoles 30 de abril de 2026 la ampliación de la entrega de medicamentos gratuitos en los 135 municipios bonaerenses, como respuesta directa al impacto del ajuste de Javier Milei sobre el sistema sanitario. La medida contempla el envío de 45 medicamentos esenciales para tratar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, hipotiroidismo e infecciones agudas.

En paralelo, el Gobierno provincial confirmó la ampliación del vademécum bonaerense, que ahora alcanza los 74 fármacos, con una inversión total de $24.500 millones. El objetivo es sostener tratamientos en centros de salud que comenzaron a sentir con fuerza las consecuencias del ajuste de Javier Milei en materia sanitaria.

El vademécum bonaerense ampliado incluye medicamentos esenciales organizados por patologías frecuentes en el primer nivel de atención: A) Enfermedades cardiovasculares: enalapril, losartán, atenolol, amlodipina, hidroclorotiazida; B) Diabetes: metformina, insulina NPH, insulina regular; C) Enfermedades respiratorias: salbutamol, budesonida, beclometasona; D) Salud tiroidea: levotiroxina; E) Antibióticos para infecciones agudas: amoxicilina, azitromicina, cefalexina; F) Analgésicos y antiinflamatorios: ibuprofeno, paracetamol, diclofenac; G) Salud digestiva: omeprazol; H) Salud mental: sertralina, fluoxetina, clonazepam (uso controlado); I) Otros tratamientos esenciales: ácido fólico, hierro, anticonceptivos hormonales.

El ajuste de Javier Milei afecta a los sectores más vulnerables en su pelea por ganar la Provincia de Buenos Aires

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“Es criminal cortar los remedios”: el cruce con Milei

Desde el Hospital de Melchor Romero, Axel Kicillof cuestionó con el ajuste de Javier Milei aplicado sobre programas clave como Remediar. “Es criminal cortar los remedios”, lanzó el mandatario provincial.

“No esperábamos que fuera tan cruel dejar a la gente sin remedios”, agregó, y remarcó que la Provincia “redoblará esfuerzos”, aunque advirtió que no puede reemplazar las funciones del Estado nacional. En ese sentido, sostuvo que el ajuste de Javier Milei tiene consecuencias directas sobre la salud pública.

El impacto del recorte: menos medicamentos y más presión hospitalaria

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló el impacto del ajuste de Javier Milei en territorio provincial. Según explicó, el programa Remediar alcanzaba a 1.617 centros de salud y garantizaba alrededor de 7,2 millones de tratamientos.

Entre 2023 y 2026, la entrega de medicamentos se redujo en un 55%, pasando de 10,4 millones de unidades a 4,6 millones. Además, se registró una caída del 30% en la provisión de fármacos para afiliados del PAMI, lo que agrava el escenario sanitario en los sectores más vulnerables frente al ajuste de Javier Milei.

“Esto genera más enfermedades descontroladas, más internaciones y más cuadros agudos sin tratamiento”, advirtió Nicolás Kreplak, quien calificó la situación como de “máxima gravedad”.

El ajuste de Javier Milei va a tener consecuencias en la vida de la población bonaerense

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Cobertura parcial y alerta por el invierno

De acuerdo a los datos oficiales, la ampliación del programa provincial permitirá cubrir cerca del 60% de lo que aportaba Remediar, aunque las autoridades reconocen que no será suficiente para compensar completamente el impacto del ajuste de Javier Milei.

El ministro también alertó sobre un posible aumento en la demanda hospitalaria durante el invierno, impulsado por la combinación de falta de medicamentos, retrasos en vacunas y dificultades crecientes en obras sociales y sistemas como el PAMI, en un contexto agravado por el ajuste de Javier Milei.

“El compromiso nuestro es estar cerca, todo lo posible, pero también decir la verdad: la situación es realmente muy grave”, cerró Nicolás Kreplak.

Qué era el programa Remediar y por qué impacta el ajuste de Javier Milei

El ajuste de Javier Milei puso en el centro del debate sanitario la continuidad del programa Remediar, una de las políticas públicas más extendidas del sistema de salud argentino en las últimas dos décadas. Creado en 2002, en plena crisis económica y social, su objetivo fue garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas sin cobertura médica en todo el país.

Un programa clave en la atención primaria de salud

A lo largo de más de 20 años, Remediar se consolidó como una herramienta central en el primer nivel de atención, con distribución directa de medicamentos en centros de salud barriales. El funcionamiento era simple: los pacientes accedían a tratamientos sin costo a través de receta médica, evitando así la interrupción de terapias por motivos económicos.

En ese esquema, el impacto del ajuste de Javier Milei se vuelve especialmente sensible, ya que el programa no solo abastecía a los sectores más vulnerables, sino que también sostenía el funcionamiento cotidiano de miles de efectores sanitarios en todo el territorio nacional.

Qué medicamentos cubría Remediar

El programa incluía un listado de fármacos esenciales para tratar enfermedades frecuentes y crónicas: A) Hipertensión y enfermedades cardiovasculares; B) Diabetes; C) Problemas respiratorios como asma o bronquitis; D) Infecciones bacterianas; E) Dolor y fiebre; F) Trastornos digestivos. Estos medicamentos permitían resolver la mayoría de las consultas en atención primaria.

La reducción del programa en el marco del ajuste de Javier Milei implica que muchos de estos tratamientos dejan de estar disponibles de manera gratuita, lo que genera un efecto inmediato en la continuidad de los cuidados.

El impacto del la anulación del Plan Remediar en la población bonaerense y en las cuentas de la provincia

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Un alcance masivo en todo el país

Remediar llegó a tener presencia en miles de centros de salud y a cubrir a millones de personas, con especial impacto en provincias como Buenos Aires. Su lógica apuntaba a evitar que los pacientes llegaran a instancias más graves por falta de medicación, reduciendo internaciones y costos hospitalarios.

En ese sentido, distintos especialistas advierten que el ajuste de Javier Milei no solo afecta el acceso directo a medicamentos, sino que también puede generar una mayor presión sobre hospitales públicos, que reciben a pacientes con cuadros más avanzados.

El impacto sanitario del recorte

La discontinuidad o reducción de un programa de estas características tiene consecuencias concretas: menos acceso a tratamientos, aumento de enfermedades crónicas descontroladas y mayor demanda en guardias hospitalarias. En un contexto económico complejo, el ajuste de Javier Milei profundiza las dificultades de acceso a la salud en amplios sectores de la población.

Así, lo que durante años funcionó como un sostén silencioso del sistema sanitario argentino hoy vuelve a escena, no por su expansión, sino por el impacto que genera su retroceso.

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