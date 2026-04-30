Despidos en el INTI encendieron una alarma nacional tras la difusión de un audio interno, advertencias gremiales, un duro rechazo de mandos medios y nuevas alertas desde el interior del país. El conflicto ya escaló a una crisis abierta que combina posibles cesantías masivas, denuncias penales y un proceso de reestructuración que podría redefinir el rol del organismo en la industria, la salud y el consumo en la Argentina.

Acá te dejamos un podcast en formato video sobre qué es el INTI ✅​✅​✅​👇:

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Un audio que anticipó la crisis

El primer indicio de los despidos en el INTI surgió a partir de un audio atribuido a una trabajadora del Instituto, en el que se advertía sobre cesantías inminentes. Ese mensaje, inicialmente informal, fue luego respaldado por asambleas sindicales, documentos internos y comunicados de distintos sectores del organismo.

Despidos en el INTI: hasta 1.700 cesantías en evaluación

Según lo expuesto por gremios, el escenario de despidos en el INTI podría implicar hasta 1.700 cesantías, con un primer tramo cercano a los 600 trabajadores y posibles envíos de telegramas en los próximos días. En paralelo, se advirtió que quienes sean pasados a disponibilidad sufrirían una reducción salarial cercana al 40%. Otras fuentes señalan que el requerimiento inicial del Gobierno habría sido la desvinculación de más de 700 empleados, cerca de un tercio de la planta.

El plan oficial detrás de los despidos en el INTI

El proceso de despidos en el INTI se enmarca en la política de reducción del Estado impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, en el gobierno de Javier Milei. Entre las medidas en análisis aparece la eliminación de más de 1.000 controles de calidad y la posible transferencia de funciones al sector privado, con menciones al Organismo Argentino de Certificación (OAC).

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Denuncias penales en medio del conflicto

El conflicto por los despidos en el INTI escaló cuando el Gobierno anunció denuncias penales contra delegados sindicales por una protesta en la que, según la versión oficial, hubo una “retención forzada” de autoridades. El episodio involucró al presidente del organismo, Miguel Romero, en el Parque Tecnológico Migueletes.

Rechazo interno: “inviabilidad técnica y ética”

Mandos medios del organismo rechazaron los despidos en el INTI y advirtieron sobre una “inviabilidad técnica, ética y operativa”.

Entre los puntos críticos señalaron: A) desarticulación del sistema de innovación; B) imposibilidad de cumplir normativas; C) impacto en PyMEs; D) riesgos en salud; E) crisis ética.

Impacto de los despidos en el INTI en consumidores y empresas

Expertos advierten que los despidos en el INTI podrían afectar controles clave sobre productos, certificaciones para exportación y estándares de calidad. Desde el sector empresario, Leo Bilanski alertó que las PyMEs no pueden afrontar certificaciones privadas, lo que implicaría una privatización de normas técnicas.

Interior en alerta por despidos en el INTI

El impacto federal de los despidos en el INTI fue planteado por el director regional de Misiones, Eugenio Micucci, quien advirtió sobre posibles cierres de sedes y una nueva ola de recortes. En FM 89.3 Santa María de las Misiones, sostuvo que “se anuncian nuevos despidos” y que se evalúa cerrar centros del interior, aunque aclaró que no hay confirmaciones oficiales.

Presencia del INTI en Argentina

El INTI tiene una red federal con presencia en las 24 provincias, clave para la industria, controles y asistencia técnica.

Ubicación Rol principal 1) Buenos Aires Sede central (Parque Tecnológico Migueletes) y red provincial 2) CABA Laboratorios especializados 3) Córdoba Industria y tecnología 4) Santa Fe Industria y alimentos 5) Mendoza Vitivinícola y alimentos 6) Tucumán Agroindustria 7) Salta Producción regional 8) Jujuy Economías regionales 9) Misiones Alimentos, yerba mate, té 10) Corrientes Producción regional 11) Entre Ríos Industria alimentaria 12) Chaco PyMEs y producción 13) Formosa Asistencia técnica 14) Santiago del Estero Control técnico 15) La Rioja Producción regional 16) San Juan Industria 17) San Luis Innovación 18) La Pampa Agroindustria 19) Neuquén Energía 20) Río Negro Industria y alimentos 21) Chubut Tecnología 22) Santa Cruz Producción 23) Tierra del Fuego Industria electrónica 24) Catamarca Economías regionales

Este despliegue territorial explica por qué el INTI es un organismo estratégico: cualquier recorte o cierre impacta directamente en la producción, las PyMEs y las economías regionales en todo el país.

Despidos en el INTI afectarán una red que se distribuye en todo el país y que nadie se atrevió a tocar

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Menos controles y más incertidumbre

Micucci alertó que los despidos en el INTI también implican la pérdida de funciones clave como controles de surtidores, balanzas y sistemas de medición. “Eso ya no va a existir”, afirmó, en referencia al impacto directo sobre consumidores.

Un conflicto abierto

Sin confirmación oficial definitiva, los despidos en el INTI ya configuran uno de los conflictos más sensibles del sistema científico-tecnológico. En juego está el futuro del INTI y su rol en el desarrollo productivo nacional.