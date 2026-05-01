Los precios de ZonaProp no reflejan el valor real del mercado inmobiliario y muestran una brecha cada vez más evidente entre lo que se publica y lo que finalmente se paga en el Oeste. En el mismo corredor conviven casas de USD 300.000 en Morón con propiedades de USD 1.390.000 en Parque Leloir.

El mapa del Oeste: cuánto valen las casas más caras

El primer dato clave es territorial: el Oeste no es un mercado homogéneo. En pocos kilómetros, los valores cambian drásticamente y revelan distintos niveles socioeconómicos. Esa fragmentación es central para entender por qué los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp muchas veces no coinciden con la realidad.

Los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp, no reflejan la realidad del mercado. Hay casa bellísimas como la de la foto a 1,3 millones de dólares. Quizás hoy cueste y mucho venderla.

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Cuadro: las casas más caras del Oeste

La siguiente comparación permite dimensionar cómo se distribuyen los valores máximos en el corredor oeste. También muestra con claridad dónde están los picos del mercado según los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp y establece un ranking de los barrios más caros.

1) Zona Precio máximo 1) Parque Leloir (Ituzaingó) Hasta USD 1.390.000 2) Castelar Norte (Morón) Hasta USD 414.000 3) Barrio Inglés (Hurlingham) Hasta USD 450.000 4) Ituzaingó (General) USD 300.000–400.000 5) Morón (Centro) USD 280.000–320.000 6) Villa Sarmiento Hasta USD 290.000 7) Hurlingham (General) USD 250.000–350.000

La tabla deja una conclusión fuerte: el mercado inmobiliario del Oeste está completamente fragmentado. Mientras Parque Leloir concentra el único segmento millonario, el resto se mueve en valores medios. En ese contraste —visible en ZonaProp, Remax y ArgenProp— se explica gran parte de la brecha entre expectativa y realidad.

Los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp, siempre inflados y no hay un contacto con un rematador serio y matriculado. Otra vivienda hermosa por 900 mil dólares en Parque Leloir. ¿En la actual economía, alguién podría adquirirla? Está claro que no son viviendas populares. Y en Parque Leloir, el progreso del barrio más las mejores estructurales, la construcción de autopista, el emergente de todo tipo de servicios y los lotes inmensos valorizaron las propiedades.

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Parque Leloir: el único enclave millonario del Oeste

El dato más impactante aparece en Parque Leloir, dentro de Ituzaingó. Allí se publicó una casa de diseño valuada en USD 1.300.000, la más cara detectada en el corredor y en el triángulo Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Se trata de una vivienda de alta gama, con gran lote, parque y prestaciones premium. Sin embargo, no es representativa: la mayoría de las propiedades top se ubican entre USD 750.000 y 900.000.

Otra vivienda de Parque Leloir. Uno se enamora de ese barrio. Claro que es caro, no tanto como dicen Los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp. Esta vivienda tiene un valor de 1,2 millones de dólares. La extensión del parque es inmensa.

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Castelar y Barrio Inglés: el segundo nivel

Por debajo aparece un segundo escalón con Castelar Norte y el Barrio Inglés de Hurlingham. Son zonas consolidadas que concentran el segmento medio-alto del Oeste. Las propiedades más caras se ubican en: A) hasta USD 414.000 en Castelar Norte; B) hasta USD 450.000 en Barrio Inglés. Aquí, los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp reflejan valores altos, pero no siempre operaciones concretas.

Para un pantallazo rápido nada mejor que una infografía. Acá tenés punto por punto.

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Morón, Villa Sarmiento y Hurlingham: el límite del mercado

En Morón Centro, Villa Sarmiento y el resto de Hurlingham, el techo es más claro. El mercado está condicionado por el poder adquisitivo real.

Las casas más caras se ubican en: A) entre USD 280.000 y 320.000 en Morón; B) hasta USD 290.000 en Villa Sarmiento; C) entre USD 250.000 y 350.000 en Hurlingham. En estos casos, los precios ZonaProp, Remax y ArgenProp marcan el límite del mercado, pero no el valor de cierre.

Ituzaingó sin Leloir: un mercado intermedio

Fuera de Parque Leloir, el resto de Ituzaingó presenta valores más moderados. Las propiedades más caras se ubican entre USD 300.000 y 400.000. Esto confirma una fuerte diferencia interna dentro del mismo distrito. También evidencia cómo los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp necesitan ser leídos con contexto.

Tentadoras, claro, por la extensión de sus parques que hay que cuidarlos, claro. A valores por sobre lo normal gracias a los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp. Una vivienda de 900 mil dólares en Parque Leloir.

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Mansiones ocultas en zonas medias

El análisis también detecta un fenómeno particular en Haedo y Villa Sarmiento. Allí aparecen casas de gran tamaño que, vistas desde arriba, parecen mansiones. Se trata de propiedades sobre lotes amplios, muchas veces heredados. Algunas superan los 1.500 m², con parque, pileta y estructuras grandes.

Mansiones “baratas”: tamaño grande, precio bajo

A pesar de su escala, estas propiedades no alcanzan valores altos. Se ubican entre USD 250.000 y 450.000, muy por debajo de Parque Leloir. Esto responde a factores estructurales: A) falta de entorno premium; B) menor demanda de alto poder adquisitivo; C) costos de mantenimiento elevados; D) ausencia de marca de barrio.

Aquí se ve con claridad cómo los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp, no reflejan la relación entre tamaño y valor.

ZonaProp: una vidriera inflada

En la práctica, ZonaProp, para tomar un caso, funciona como una vidriera de expectativas. Los valores publicados suelen ubicarse por encima del cierre real. Esto responde a estrategias de negociación y a la incertidumbre económica. Por eso, los precios de ZonaProp deben interpretarse con cautela.

Los precios de ZonaProp no reflejan el mercado. En Pärque Leloir, por 900 mil dólares podés acceder a esta vivienda. Cómoda sobre un lote de ensueño.

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Distorsiones del mercado

El análisis de los portales permite detectar problemas estructurales. Estas distorsiones afectan directamente la lectura del mercado.

Se observan: A) sobreprecios de hasta 20%; B) avisos desactualizados; C) propiedades duplicadas; D) información incompleta.

Todo esto genera una percepción inflada del valor inmobiliario.

Qué inmobiliarias publican en el Oeste

ZonaProp funciona como plataforma abierta con fuerte presencia de inmobiliarias locales. No existe un listado cerrado ni jerarquizado.

En Morón, Castelar y Haedo aparecen: Patricia Irazoqui Propiedades, Alberti Propiedades, Ramos Propiedades, Mieres Propiedades, Sanz Propiedades, López Gastesi Propiedades, Ferrarotti Propiedades, entre otras.

También se suman redes como RE/MAX, Century 21 y Coldwell Banker publicando avisos de inmobiliarias.

Expectativa vs. realidad

La diferencia central es clara: ZonaProp muestra lo que se quiere cobrar. No necesariamente refleja lo que se paga. Las operaciones reales suelen cerrarse con negociación. Y en ese punto, los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp pierden referencia directa.

Un mercado que se ajusta por demanda

En el Oeste, el precio no lo define el aviso, sino la demanda real. El poder de compra marca el límite. Las propiedades más caras permanecen más tiempo en oferta. Muchas terminan cerrando por debajo del valor publicado.

Conclusión: el dato que explica todo

Los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp revelan más sobre expectativas que sobre realidad.

Son una referencia inicial, no un valor definitivo.

Y en esa brecha —entre lo publicado y lo que se paga— se explica el funcionamiento del mercado inmobiliario del Oeste.

Ahí está la verdadera noticia.