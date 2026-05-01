Los precios de ZonaProp no reflejan el valor real del mercado inmobiliario y muestran una brecha cada vez más evidente entre lo que se publica y lo que finalmente se paga en el Oeste. En el mismo corredor conviven casas de USD 300.000 en Morón con propiedades de USD 1.390.000 en Parque Leloir.
El mapa del Oeste: cuánto valen las casas más caras
El primer dato clave es territorial: el Oeste no es un mercado homogéneo. En pocos kilómetros, los valores cambian drásticamente y revelan distintos niveles socioeconómicos. Esa fragmentación es central para entender por qué los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp muchas veces no coinciden con la realidad.
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Cuadro: las casas más caras del Oeste
La siguiente comparación permite dimensionar cómo se distribuyen los valores máximos en el corredor oeste. También muestra con claridad dónde están los picos del mercado según los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp y establece un ranking de los barrios más caros.
|1) Zona
|Precio máximo
|1) Parque Leloir (Ituzaingó)
|Hasta USD 1.390.000
|2) Castelar Norte (Morón)
|Hasta USD 414.000
|3) Barrio Inglés (Hurlingham)
|Hasta USD 450.000
|4) Ituzaingó (General)
|USD 300.000–400.000
|5) Morón (Centro)
|USD 280.000–320.000
|6) Villa Sarmiento
|Hasta USD 290.000
|7) Hurlingham (General)
|USD 250.000–350.000
La tabla deja una conclusión fuerte: el mercado inmobiliario del Oeste está completamente fragmentado. Mientras Parque Leloir concentra el único segmento millonario, el resto se mueve en valores medios. En ese contraste —visible en ZonaProp, Remax y ArgenProp— se explica gran parte de la brecha entre expectativa y realidad.
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Parque Leloir: el único enclave millonario del Oeste
El dato más impactante aparece en Parque Leloir, dentro de Ituzaingó. Allí se publicó una casa de diseño valuada en USD 1.300.000, la más cara detectada en el corredor y en el triángulo Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Se trata de una vivienda de alta gama, con gran lote, parque y prestaciones premium. Sin embargo, no es representativa: la mayoría de las propiedades top se ubican entre USD 750.000 y 900.000.
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Castelar y Barrio Inglés: el segundo nivel
Por debajo aparece un segundo escalón con Castelar Norte y el Barrio Inglés de Hurlingham. Son zonas consolidadas que concentran el segmento medio-alto del Oeste. Las propiedades más caras se ubican en: A) hasta USD 414.000 en Castelar Norte; B) hasta USD 450.000 en Barrio Inglés. Aquí, los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp reflejan valores altos, pero no siempre operaciones concretas.
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Morón, Villa Sarmiento y Hurlingham: el límite del mercado
En Morón Centro, Villa Sarmiento y el resto de Hurlingham, el techo es más claro. El mercado está condicionado por el poder adquisitivo real.
Las casas más caras se ubican en: A) entre USD 280.000 y 320.000 en Morón; B) hasta USD 290.000 en Villa Sarmiento; C) entre USD 250.000 y 350.000 en Hurlingham. En estos casos, los precios ZonaProp, Remax y ArgenProp marcan el límite del mercado, pero no el valor de cierre.
Ituzaingó sin Leloir: un mercado intermedio
Fuera de Parque Leloir, el resto de Ituzaingó presenta valores más moderados. Las propiedades más caras se ubican entre USD 300.000 y 400.000. Esto confirma una fuerte diferencia interna dentro del mismo distrito. También evidencia cómo los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp necesitan ser leídos con contexto.
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Mansiones ocultas en zonas medias
El análisis también detecta un fenómeno particular en Haedo y Villa Sarmiento. Allí aparecen casas de gran tamaño que, vistas desde arriba, parecen mansiones. Se trata de propiedades sobre lotes amplios, muchas veces heredados. Algunas superan los 1.500 m², con parque, pileta y estructuras grandes.
Mansiones “baratas”: tamaño grande, precio bajo
A pesar de su escala, estas propiedades no alcanzan valores altos. Se ubican entre USD 250.000 y 450.000, muy por debajo de Parque Leloir. Esto responde a factores estructurales: A) falta de entorno premium; B) menor demanda de alto poder adquisitivo; C) costos de mantenimiento elevados; D) ausencia de marca de barrio.
Aquí se ve con claridad cómo los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp, no reflejan la relación entre tamaño y valor.
ZonaProp: una vidriera inflada
En la práctica, ZonaProp, para tomar un caso, funciona como una vidriera de expectativas. Los valores publicados suelen ubicarse por encima del cierre real. Esto responde a estrategias de negociación y a la incertidumbre económica. Por eso, los precios de ZonaProp deben interpretarse con cautela.
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Distorsiones del mercado
El análisis de los portales permite detectar problemas estructurales. Estas distorsiones afectan directamente la lectura del mercado.
Se observan: A) sobreprecios de hasta 20%; B) avisos desactualizados; C) propiedades duplicadas; D) información incompleta.
Todo esto genera una percepción inflada del valor inmobiliario.
Qué inmobiliarias publican en el Oeste
ZonaProp funciona como plataforma abierta con fuerte presencia de inmobiliarias locales. No existe un listado cerrado ni jerarquizado.
En Morón, Castelar y Haedo aparecen: Patricia Irazoqui Propiedades, Alberti Propiedades, Ramos Propiedades, Mieres Propiedades, Sanz Propiedades, López Gastesi Propiedades, Ferrarotti Propiedades, entre otras.
También se suman redes como RE/MAX, Century 21 y Coldwell Banker publicando avisos de inmobiliarias.
Expectativa vs. realidad
La diferencia central es clara: ZonaProp muestra lo que se quiere cobrar. No necesariamente refleja lo que se paga. Las operaciones reales suelen cerrarse con negociación. Y en ese punto, los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp pierden referencia directa.
Un mercado que se ajusta por demanda
En el Oeste, el precio no lo define el aviso, sino la demanda real. El poder de compra marca el límite. Las propiedades más caras permanecen más tiempo en oferta. Muchas terminan cerrando por debajo del valor publicado.
Conclusión: el dato que explica todo
Los precios de ZonaProp, Remax y ArgenProp revelan más sobre expectativas que sobre realidad.
Son una referencia inicial, no un valor definitivo.
Y en esa brecha —entre lo publicado y lo que se paga— se explica el funcionamiento del mercado inmobiliario del Oeste.
Ahí está la verdadera noticia.