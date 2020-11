Morón: El voluntario de Pfizer para la vacuna contra el COVID no tuvo efectos secundarios. Se trata de Alejandro Moreno, vive en Castelar, es comerciante y realiza labores de ayuda social en el municipio. Le aplicaron dosis de la vacuna de Pfizer. Dijo que no hubo efectos secundarios y que tiene que hacer una vida normal.

Morón: El voluntario de Pfizer para la vacuna contra el COVID no tuvo efectos secundarios. Alejandro fue uno de los tantos argentinos que se ofrecieron valerosamente para testear la vacuna contra el coronavirus. La primera experiencia tuvo lugar el pasado 2 de septiembre y la segunda el 7 de octubre.

“No tuve ningún efecto negativo, todo lo contrario. Me sentí muy bien. Más que un dolor en el brazo no tuve. Las dos vacunas lo más bien. Estamos más que optimistas y esperando que y alo aprueben a nivel mundial así volvemos a una normalidad”, dijo Alejandro a este medio.

Y agregó: “Me hicieron todos los estudios y tengo que volver en marzo. Me van monitoreando de forma diaria los médicos y tengo que tener una vida totalmente normal. En la última etapa nos hicieron estudios y me apliqué la segunda vacuna. Ya me sacaron sangre también. Si llego a tener un síntoma raro o sentirme mal por algo ahí tengo que llamar a un número específico y me vienen a buscar”.

“Tengo que seguir usando barbijo y uno no anda con un cartel diciendo “estoy vacunado”. Yo me muevo por todos lados y uso el barbijo por respeto a las leyes”, remarcó.

Alejandro es comerciante y un colaborador del Municipio de Morón. También asesora al concejal Claudio Rugna del Frente de Todos. Realiza entregas de alimentos puerta a puerta para la comunidad todos los miércoles y sábados.

Pandemia y marchas

“La pandemia nos pegó a todos y siento que era un granito de arena contribuir con las bolsas y cuando salió la posiblidad de la vacuna sentí que era lo que había que hacer, un compromiso ante la sociedad”.

Consultado por las manifestaciones anticuarentena y antivacunas tanto en Morón como en el Obelisco, Moreno destacó: “Yo estoy exponiendo mi cuerpo a una vacuna. Entiendo que todos tenemos que tener nuestros derechos pero la manera de proceder es cuidándose. Yo también tengo mi negocio cerrado y no lo digo desde una posición cómoda. Sin embargo he decidido ayudar a la gente y a los vecinos y ahora a toda una sociedad de esta forma. Que haya una movilización y que se infecte tanta gente mucha gracia no me hace”.

