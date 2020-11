Periodista de Morón es voluntario de la vacuna contra el coronavirus. Se trata de Gabriel Sarfati, histórico comunicador del oeste. Conduce un programa diario en FM La Siglo 100.3 y se sometió a las pruebas de la vacuna del laboratorio Pfizer BioNtech.

Periodista de Morón es voluntario de la vacuna contra el coronavirus. Según relató a Anticipos, el único efecto secundario que tuvo fue “un poco de fiebre”.

“Para empezar, me inscribí en un sitio y me enviaron una solicitud.Se contactaron conmigo telefónicamente y me hicieron una serie de preguntas con respecto a mi estado de salud. A partir de ahí me dijeron que me iban a llamar para darme un turno. Finalmente fue para el 28 de septiembre. Me mandaron a buscar con un auto y me llevaron al Hospital Militar Centar, lugar que yo conocía en la calle Luis María Campos”, detalló Sarfati a este medio.

Y añadió: “Ahí hubo un equipo médico muy grande. La primera etapa tuvo lugar el domingo 28. Me hicieron una serie de preguntas y me hicieron firmar un consentimiento. Los médicos me recomendaron, entre otras cosas, que extremara las medidas de anticoncepción por dos meses. A las mujeres especialmente les marcaban esto”.

“Posteriormente, me sacaron sangre, fui hisopado y me dieron la primera dósis. Uno nunca sabe si es un placebo o en efecto la vacuna, no lo saben tampoco las personas que la dan segun me explicaron allí”, sostuvo.

Así son los laboratorios Pfizer BioNtech

Efectos secundarios leves

Continuando la charla, el periodista relató a Anticipos: “No tuve síntomas ese día, nisiquiera una molestia en el brazo. Al otro dia tuve 37 grados de fiebre y tomé parecetamol. Tengo a mano un 0800 de emergecncias y una app por algun trastorno y un diario que debo completar cada semana”.

En relación a la segunda dosis, detalló: “La aplicación fue 15 dias después, allí me levantó más temperatura todavía. Fue todo más breve por que hubo menos estudios, ahí tuve 37º8. Me dijeron que tome Paracetamol y por suerte bajó. Luego me volvieron a llamar y por seis meses no tendré novedades”.

“El 13 de Noviembre me sacaron sangre, dos extracciones, ya no más hisopados. Me iondicaron que igual los controles fueron a Pfizer Estados Unidos, donde se reúne la información. De haber tenido Coronavirus asintomático me hubieran avisado. No tenía. Después pude hacer mi vida normalmente. La vacuna fue desarrolada por BioNtech“, concluyó.

Sarfati conduce el envío periodístico “Desarmando la mañana” por FM La Siglo 100.3 de Morón. Consultado por los protocolos sanitarios en la radio, detalló que hay un riguroso proceso de sanitización del estudio entre programa y programa y que no permiten invitados al estudio. En la radio hay otras “tiras diarias” conducidas por Manolo Garrido y Noemí Zamora, entre otros comunicadores de la zona. La foto a continuación, cabe aclarar, corresponde al año 2019:

