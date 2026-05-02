Morón vs. Godoy Cruz se presenta como uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 de la Primera Nacional, con el equipo del oeste defendiendo la cima del Grupo B este domingo 3 de mayo de 2026 a las 16:30 en Mendoza.

Un presente sólido que ilusiona en Morón

El Deportivo Morón llega en su mejor momento del campeonato. Luego del golpe que significó la eliminación en la Copa Argentina ante Midland, el equipo de Walter Otta reaccionó con tres triunfos consecutivos que lo catapultaron a la cima.

Las victorias ante Colón de Santa Fe y Racing de Córdoba consolidaron al Gallito como líder con 20 puntos, dos por encima de su escolta. En ese contexto, Morón vs. Godoy Cruz aparece como una prueba clave para sostener esa ventaja.

Además, el envión se explica también por lo hecho en 2025, cuando el club fue protagonista y alcanzó las semifinales del reducido, quedando eliminado ante Deportivo Madryn en un partido que terminó envuelto en polémicas.

Morón vs. Godoy Cruz en enfrentamiento de visitante en donde el equipo quiero festejar

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Morón vs. Godoy Cruz: obligados a reaccionar

El rival de turno, Godoy Cruz, no atraviesa su mejor racha. Viene de empatar sin goles ante Colón en Santa Fe y acumula una serie de partidos sin victorias que lo dejaron en la sexta posición, a cinco puntos del líder.

Por eso, Morón vs. Godoy Cruz también será determinante para el conjunto mendocino, que necesita hacerse fuerte en el Estadio Feliciano Gambarte para no perder terreno en la pelea.

Día, hora y cómo ver el partido

El partido Morón vs. Godoy Cruz se disputará el domingo 3 de mayo de 2026 a las 16:30 (hora argentina) en Mendoza.

La transmisión será a través de LPF Play, la plataforma oficial de la AFA, donde se pueden seguir los encuentros de la categoría. También habrá cobertura minuto a minuto en portales deportivos.

El antecedente reciente favorece al Gallito

El último cruce entre ambos se dio por la Copa Argentina 2026, donde el Deportivo Morón se impuso con claridad ante Godoy Cruz en cancha de Tigre.

Ese resultado reciente fortalece la confianza del plantel de Walter Otta, que buscará repetir el resultado en condición de visitante en este nuevo capítulo de Morón vs. Godoy Cruz.

Walter Otta preparado y optimista para el encuentro Morón vs. Godoy Cruz

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El probable once de Morón

El entrenador Walter Otta repetiría en gran parte el equipo que viene de ganar en el Nuevo Francisco Urbano, con una duda en la defensa por la ausencia de Salvareschi.

La formación probable: Salvá; Livera, Cardozo, M. González, Vázquez; Berterame, Kubiszyn, Fagundez; Olivares; Bittolo.

Además, Esquivel podría sumar minutos tras recuperarse de una lesión, siendo una de las variantes que analiza el cuerpo técnico.

Un partido que puede marcar el rumbo

Más allá de la tabla, Morón vs. Godoy Cruz representa un test de carácter para el líder del campeonato. Ganar en Mendoza significaría no solo sostener la punta, sino también enviar un mensaje claro al resto de los equipos.

Con un equipo en crecimiento y resultados que acompañan, el Deportivo Morón sabe que está ante una oportunidad concreta de consolidarse como candidato en la lucha por el ascenso.

El plantel del Gallo, entre la solidez y la competencia interna

En la antesala de Morón vs. Godoy Cruz, el plantel del Deportivo Morón muestra señales claras de consolidación, con una base que se sostiene en el tiempo y variantes que le permiten a Walter Otta ajustar según el rival. La defensa mantiene una estructura firme más allá de las bajas, mientras que en el mediocampo aparece un equilibrio entre recuperación y juego que explica el buen momento del equipo.

A su vez, Morón vs. Godoy Cruz encuentra a un Gallo con competencia interna en varios puestos, lo que eleva el nivel general del equipo. La posible vuelta de Esquivel suma una alternativa más en ofensiva, mientras que nombres como Kubiszyn, Fagundez y Olivares vienen sosteniendo un rendimiento parejo. Esa profundidad del plantel se vuelve clave en un torneo largo y exigente como la Primera Nacional.

El probable once de Morón

El entrenador Walter Otta repetiría en gran parte el equipo que viene de ganar en el Nuevo Francisco Urbano, con una duda en la defensa por la ausencia de Salvareschi.

La formación probable: Salvá; Livera, Cardozo, M. González, Vázquez; Berterame, Kubiszyn, Fagundez; Olivares; Bittolo.

Además, Esquivel podría sumar minutos tras recuperarse de una lesión, siendo una de las variantes que analiza el cuerpo técnico.

Un partido que puede marcar el rumbo

Más allá de la tabla, Morón vs. Godoy Cruz representa un test de carácter para el líder del campeonato. Ganar en Mendoza significaría no solo sostener la punta, sino también enviar un mensaje claro al resto de los equipos.

Con un equipo en crecimiento y resultados que acompañan, el Deportivo Morón sabe que está ante una oportunidad concreta de consolidarse como candidato en la lucha por el ascenso.

Tabla de posiciones Zona A Primera Nacional

Tabla de posiciones Zona A Primera Nacional: Deportivo Morón lidera tras 10 fechas en un campeonato parejo, con varios equipos apretados en la pelea por el reducido y otros comprometidos en el fondo.

Equipo Datos 1) Deportivo Morón 🟢 20 pts 2) Colón 🟡 18 pts 3) Los Andes 🟡 16 pts 4) Ciudad Bolívar 🟡 16 pts 5) Deportivo Madryn 🟡 15 pts 6) Godoy Cruz 🟡 15 pts 7) Defensores de Belgrano 🟡 14 pts 8) Racing de Córdoba 🟡 14 pts 9) Almirante Brown 🟡 14 pts 10) San Miguel 🟡 14 pts 11) Estudiantes de Buenos Aires 🟡 13 pts 12) Ferro Carril Oeste 🟡 12 pts 13) San Telmo 🟡 12 pts 14) All Boys 🟡 11 pts 15) Acassuso 🔴 10 pts 16) Mitre de Santiago del Estero 🔴 9 pts 17) Central Norte 🔴 9 pts 18) Chaco For Ever 🔴 7 pts

La tabla de posiciones Zona A Primera Nacional confirma la solidez de Deportivo Morón, pero también deja en claro que la diferencia es corta y que el margen de error es mínimo en cada fecha, tanto arriba como en la lucha por evitar el descenso.

Referencias: 🟢 Final por el primer ascenso; 🟡 Reducido; 🔴 Descenso.

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