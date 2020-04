Un radical pide que la pandemia haga limpieza étnica (Video)

Un radical pide que la pandemia haga limpieza étnica. «Que la pandemia haga limpieza étnica». Un ex concejal de UCR-PRO de la ciudad de Capilla del Monte en Córdoba tuvo unas declaraciones dignas del mayor genocida de la historia reciente.

Las palabras salieron de la boca del ex edil afiliado al radicalismo, Julio Carballo cuyo audio de Whatsapp fue viralizado por el periodista Marcelo Acosta, conductor del programa "El reino del revés".

(por Santiago Alonso).- Las palabras del dirigente de Juntos por el Cambio no sorprenden. Continúan en el mismo camino que los lamentables dichos de su correligionario Ernesto Sanz quien en 2010 supo declarar que la Asignación Universal por Hijo se iba “por la canaleta del juego y la droga” y que los planes de cooperativas “sirven para generar esos ejércitos que bloquean la capital”.

Carballo afirmó: «Yo lo único que espero es que esta pandemia haga limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo, por mí, que (el coronavirus) se queden en La Matanza y le haga honor al nombre, con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos. Capaz este país arranca».

Apología del delito y exterminación

El audio de Whatsapp también exhibe al ex edil con frases como: «La gente entiende acá, en este país, a palazos. Si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es la única forma porque es negro… Entonces, qué se yo, no sé, no sé».

Sus dichos también están en sintonía con las declaraciones públicas de otro radical, Javier González Fraga quien en 2017 puso en duda la información sobre la pobreza durante el gobierno de Macri del cual fue parte como Presidente del Banco Central: “A mi me gustaría saber qué tan pobres son los pobres”.

Otro antecedente: la referente macrista Elisa Carrió que los humildes «se mercantilizan, viven del abuso y terminan siendo taxi boys».

La ex Ministra de Seguridad y presidente del Pro a nivel nacional Patricia Bullrich destacó que «el pobre para sobrevivir es obrero de la construcción y hace un grupo de cumbia o cuarteto».

María Eugenia Vidal hizo lo propio y afirmó que “nadie que nace en la pobreza hoy llega a la universidad” mientras ponía en duda la legitimidad del reclamo docente en una cena ante empresarios:

Racismo extremo también en Morón

En el plano local el ex edil de Juntos por el Cambio en Morón Coqui Bazar Solía llegó a pedir 100 Bolsonaro para el país. «100 como Bolsonaro y se acaba la joda, de estos parásitos de la sociedad. Que lo lea y escuche (Adolfo) Pérez Esquivel y Cía», destacó en Twitter.

Tras las derrota del macrismo en las PASO del 2019 en el orden nacional, provincial y municipal en Morón, la ex Secretaria de Unidad de Gestión Comunitaria 6 (correspondiente a Morón Sur) Romina Rega replicó un mensaje que indicaba que los votantes del Frente de Todos eran monos que sólo quieren bananas.

Romina Rega junto al ex intendente Ramiro Tagliaferro

Radical exterminador: Esto ya lo escuchamos en otro momento

Es inevitable la comparación de estos dirigentes con las escalofriantes palabras del genocida Adolf Hitler quien en expresó que “los seres humanos producto de la mezcla de las razas son despreciables” y los conceptos del Plan General del Este (o Generalplan Ost) cuya idea-fuerza era establecer una “limpieza étnica” llevada a cabo en los territorios ocupados de Europa del Este por parte de Alemania.

Otro de sus objetivos era cumplir con la Doctrina Lebensraum deportando o exterminando en campos de concentración a los eslavos, lo que en palabras de Carballo sería La Matanza adonde los peronistas deberían ir a morir, según sus propias palabras.

Al principio del audio el militante radical afirma que las acciones de gobierno llevadas a cabo por Alberto Fernández para combatir los efectos del COVID-19 no tendrán efecto:

«No es como dijo el huevón de (Alberto) Fernández que le vamos ganando al virus», se escucha decir a Carballo en el audio. «¡El ocote, el ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y tuvo Italia y mismo que tiene Estados Unidos. Tengo amigos y están todos cagados allá», agrega.

Repudio y tibieza

Si bien las redes sociales del centenario partido mostraron su repudio en ningún caso plantearon la expulsión de Carballo teniendo en cuenta que sus palabras contradicen lo expresado por Organismos de Derechos Humanos tanto a nivel nacional como mundial.

En países como Alemania, reivindicar consignas del nazismo y negacionismo está penado por la ley. Según el código penal del 2005 la exaltación de dichos enmarcados en el genocidio llevado a cabo por Hitler está tipificado como un delito de odio y esta penado con tres años de cárcel.

Lo mismo ocurre con la relativización del Holocausto, algo que también le cabría al macrista Darío Lopérfido, el ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires quien en reiteradas ocasiones puso en duda el número de desaparecidos por parte de la Dictadura Cívico-Militar instaurada en 1976.

El hecho generó un profundo rechazo por parte del conjunto de la socidad y no fueron pocos los artistas y vecinos que lo expresaron cara a cara ante el ex funcionario:

El radical exterminador de Córdoba: Nunca más negacionismo

El propio Alberto Fernández anunció a principios de año que impulsará una ley para condenar en Argentina a quienes nieguen o fomenten expresiones públicas a favor del Terrorismo de Estado.

La Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple de Cosquín comenzó a llevar a cabo una investigación penal a raíz de la flagrante apología del delito por parte de Carballo. Si bien el exconcejal afirma que se trató de una charla privada, se trata de un personaje público que aún con mandato cumplido, detenta una responsabilidad institucional.

Como siempre ocurre con las frases poco felices de los antes mencionados, expresan su desprecio real y su verdadera cara y cuando la sociedad responde con rechazo y no con la adhesión esperada por parte de ellos, viene el ensayo con las disculpas.

La antipolítica como expresión

Los referentes del centenario partido de la mano con el «macriísimo» fundado en el 2007 en la Ciudad de Buenos Aires han tomado la clara decisión de ser la contracara del peronismo en su fase más brutal, celebrando el desprecio a los humildes.

Lejos de construir política su opción es reforzar y capitalizar su liberalismo histórico y un desprecio explícito como en las épocas de los bombardeos de la Revolución Fusiladora de 1955.

Lo único que queda pendiente y se resolverá ahora es dedicarles una canción del disco Rey Azúcar de Los Fabulosos Cadillacs: Mal Bicho.

“Vos que vas lastimando, a quien se ve distinto, imponiendo posturas siempre con mano dura. Vos tenés pa´l abrigo, otros mueren de frio, sos el que anda matando, el que va torturando”.

