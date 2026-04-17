Pequeño J extraditado por triple crimen en Florencio Varela que ocurrió a mediados de agosto. El caso que conmocionó al país suma ahora un capítulo clave: la Justicia confirmó que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, será trasladado desde Perú y tiene un plazo estimado de 30 días para regresar a la Argentina, donde deberá enfrentar cargos por los asesinatos.

Las tres jóvenes —Lara Gutiérrez (15 años), Brenda del Castillo (20 años) y Morena Verdi (20 años)— comienzan a encontrar un camino hacia la justicia. Mientras avanza el proceso de Pequeño J extraditado, el acusado permanece alojado desde su captura en el Penal de Nuevo Imperial, en Cañete, considerado uno de los más complejos del sistema penitenciario peruano.

El Pequeño J extraditado. La cara del mal.

La causa se convirtió en uno de los expedientes más sensibles de los últimos meses por su presunto vínculo con una organización narco transnacional y por el nivel de violencia con el que se habrían ejecutado los hechos.

No hay datos públicos confirmados sobre el parentesco entre las víctimas ni sobre dónde vivían, con quién convivían o a qué se dedicaban laboralmente. En este tipo de causas, esa información suele preservarse para proteger a las familias, especialmente cuando hay menores involucrados.

El Pequeño J extraditado. Antes, huyó tras los asesinatos, vía Uruguay, a Perú

Quién es “Pequeño J” y por qué es clave en la causa

El imputado, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, es señalado por la Justicia como uno de los principales responsables y, en una primera etapa, fue considerado incluso como el autor intelectual.

Estuvo en la Argentina, particularmente en el conurbano bonaerense. Tras conocerse los asesinatos, se fugó del país, lo que derivó en una búsqueda internacional que terminó con su detención en Perú, en Pucusana, al sur de Lima. Esa secuencia es la que hoy sostiene el proceso de Pequeño J extraditado.

Está imputado por: A) homicidio agravado por premeditación; B) ensañamiento; C) alevosía; D) violencia de género.

La casa del terror, donde se cometieron los hechos, apenas llegó la policía

El rol de “Señor J” en la estructura detrás del triple crimen

En paralelo al avance de la causa, la investigación empezó a correr el eje hacia un nivel superior. En ese marco aparece Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, a quien se ubica como una figura de mayor jerarquía.

Según la hipótesis judicial, podría haber sido quien ordenó los asesinatos, lo que ubica el caso dentro de una estructura organizada. No hay resolución firme sobre su responsabilidad penal, pero su rol es uno de los puntos centrales a esclarecer. La eventual declaración en el contexto de Pequeño J extraditado podría resultar determinante.

Cronología del crimen a la captura

A) Tras los asesinatos a mediados de agosto de 2025, el acusado se fugó; B) más de 10 días después, fue localizado en Perú; C) fue detenido en Pucusana; D) permanece desde entonces bajo custodia.

La captura fue posible gracias a un trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad e Interpol. Desde entonces, el avance del expediente quedó atado al proceso de Pequeño J extraditado.

Para los familiares el Pequeño J extraditado será un alivio

Dónde está detenido

Desde su captura, “Pequeño J” está alojado en el Penal de Nuevo Imperial, en Cañete, a la espera del traslado internacional.

Cómo será la extradición

El procedimiento fue articulado por: A) el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez; B) la Secretaría N°8, encabezada por Ignacio Calvi; C) autoridades de Perú.

Las autoridades peruanas confirmaron que el proceso ingresó en su etapa final. La ejecución debería concretarse en los próximos 30 días, con intervención de Interpol, en el tramo decisivo del proceso de Pequeño J extraditado.

Previamente, Perú había autorizado la extradición pasiva tras el aval de su Corte Suprema. Luego, la Justicia argentina amplió el pedido para incorporar nuevos delitos.

Qué puede pasar ahora

A partir de ahora, se deberá coordinar el traslado del acusado hacia la Argentina, donde será puesto a disposición de la Justicia. Su llegada podría ser clave para avanzar en la causa y reconstruir el entramado detrás del crimen.

Cómo fue el triple crimen de Florencio Varela

El hecho permanece con zonas grises en su reconstrucción detallada, pero la Justicia ya lo encuadró como un caso de extrema gravedad.

Las víctimas fueron asesinadas en un mismo episodio considerado deliberado, con agravantes de premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género. No hay una reconstrucción pública completa.

Las víctimas fueron asesinadas en un hecho de extrema violencia, cuya mecánica completa aún no fue difundida oficialmente. La causa incluye agravantes por violencia de género, lo que no implica necesariamente abuso sexual, sino un encuadre jurídico más amplio.

La casa del terror ya intervenida por la policía bonaerense en la que encontraron tres cuerpos

Quién es quién en el triple crimen de Florencio Varela

La causa expone una trama compleja con múltiples implicados y roles definidos dentro de una organización investigada.

1) Nombre Rol y situación 1) Tony Janzen Valverde Victoriano Alias “Pequeño J”. Líder. Detenido en Perú (extradición) 2) Matías Agustín Ozorio Mano derecha. Detenido 3) Miguel Ángel Villanueva Silva Ejecución. Detenido 4) Lázaro Víctor Sotacuro Logística. Detenido 5) Ariel / Iván J. Giménez Enterramiento. Detenido 6) Maximiliano Andrés Parra Encubrimiento. Detenido 7) Iara Daniela Ibarra Limpieza. Detenida 8) Celeste M. González Guerrero Casa del hecho. Detenida 9) Milagros Florencia Ibáñez Logística. Detenida 10) Bernabé Jesús Mallon “Entregador”. Detenido 11) Mónica Débora Mujica Vínculo. Detenida 12) Joseph F. Cubas Zavaleta “Señor J”. Situación no confirmada 13) David G. Morales Huamani “El Tarta”. Prófugo 14) Manuel D. Valverde Rodríguez Familiar. Prófugo 15) Alex R. Ydone Castillo Organización. Prófugo

La lista deja en evidencia una estructura organizada, con roles distribuidos entre captación, ejecución y encubrimiento.

Qué rol cumplen en la causa al Justicia Federal de Morón

Dentro del proceso de extradición y de la investigación judicial, ambos organismos cumplen funciones centrales pero diferenciadas:

A) el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, es el órgano que conduce la causa: interviene en las decisiones judiciales, ordena medidas, valida imputaciones y es quien impulsa formalmente el pedido de extradición ante las autoridades internacionales;

B) la Secretaría N°8, encabezada por Ignacio Calvi, actúa como soporte técnico y administrativo del juzgado: redacta resoluciones, tramita expedientes, articula con otros organismos (como Cancillería e Interpol) y ejecuta en la práctica las decisiones que toma el juez.

La pista narco: la teoría del robo de droga dentro de la banda

En paralelo al avance de la causa, empezó a tomar fuerza una línea de investigación que busca explicar el trasfondo del triple crimen de Florencio Varela más allá de la violencia del hecho en sí. Se trata de una hipótesis que apunta a un posible conflicto interno dentro de la organización, vinculado al movimiento de droga y a una disputa por el control de recursos.

Según esa versión, los investigadores analizan si el desencadenante pudo haber sido el robo o la desaparición de una cantidad significativa de cocaína dentro de la propia estructura. En ese escenario, el crimen no sería un episodio aislado, sino una respuesta interna, enmarcada en lógicas de castigo y disciplinamiento que suelen aparecer en organizaciones criminales.

De todos modos, desde el punto de vista judicial, esta línea se mantiene en estado de análisis. No hay confirmación oficial de que el móvil haya sido ese ni de que efectivamente haya existido un robo de droga, aunque la hipótesis se sostiene en el contexto general de una causa que ya investiga una posible red narco con funcionamiento organizado.

La relevancia de esta pista no es menor: si se confirma, permitiría entender el hecho como parte de una dinámica más amplia, donde los vínculos, las jerarquías y los conflictos internos juegan un rol central. En ese marco, la eventual declaración de Tony Janzen Valverde Victoriano tras su extradición podría resultar clave para validar o descartar esta teoría y terminar de reconstruir qué ocurrió detrás de uno de los casos más impactantes del conurbano reciente.