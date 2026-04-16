Las “UVI” Morón (Últimas Vacaciones de Invierno) empiezan a circular entre estudiantes del Oeste y reavivan la preocupación por eventos con menores, entradas pagas y posibles irregularidades.

Acá te dejamos un breve video de lo que ocurrió antes de Semana Santa en un Club de Castelar sin controles ✅​✅​✅​👇:

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El fenómeno de las fiestas adolescentes en el oeste del conurbano suma un nuevo capítulo: tras la polémica por la “USS” (Última Semana Santa), ahora comienzan a organizarse las denominadas “UVI” (Últimas Vacaciones de Invierno), encuentros nocturnos que reúnen a estudiantes de Morón, Ituzaingó y distritos cercanos, y que ya generan inquietud entre vecinos y familias.

El tema vuelve al centro de la escena luego de que circulara un video de una fiesta “USS” realizada en Castelar, donde se observa a decenas de jóvenes bailando en un espacio cerrado, con música, luces y dinámica de boliche. Si bien en las imágenes no se verifica de manera directa el expendio de alcohol, vecinos insisten en que en este tipo de eventos “hay consumo y venta sin control”, lo que vuelve a encender las alarmas.

Qué son las UVI y por qué preocupan

Las “UVI” aparecen como una extensión del esquema que ya se vio con el UPD (Último Primer Día) y la USS, pero trasladado al receso invernal. Se trata de fiestas organizadas por o para estudiantes, muchas veces difundidas por redes sociales, con convocatoria abierta y en espacios que no siempre están preparados ni habilitados para ese tipo de actividad.

El punto crítico no es solo la existencia del evento, sino las condiciones en que se desarrolla. Según plantean vecinos y padres, los principales interrogantes giran en torno a: A) la presencia mayoritaria de menores de edad; B) el control sobre el consumo de alcohol; C) la habilitación de los lugares; D) la responsabilidad de quienes organizan y ceden los espacios.

Las “UVI” Morón y le sigue las UVI o últimas vacaciones de invierno, un hecho que no para ni frena

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El antecedente reciente en Castelar

La preocupación no surge en el vacío. Días atrás, una denuncia vecinal alertó por una fiesta “USS” en Castelar Sur, donde se señalaban posibles irregularidades como cobro de entradas, buffet sin habilitación y presencia de menores.

Ese caso incluyó versiones cruzadas sobre la actuación del Municipio de Morón, ya que mientras algunos indicaban que habría controles nocturnos, otras fuentes señalaban que no había guardia por tratarse de un feriado. Esa incertidumbre es, justamente, uno de los puntos que más inquieta a quienes siguen de cerca estos eventos.

El video que ahora circula refuerza la dimensión del fenómeno: no se trata de encuentros aislados, sino de fiestas masivas que logran convocatoria entre jóvenes de distintos colegios y localidades.

Las “UVI” Morón para menores repletas de alcohol

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Entre la costumbre y el vacío de control

El crecimiento de estas celebraciones plantea un debate que excede lo puntual. A diferencia de las fiestas clandestinas tradicionales, las “UVI”, “USS” y “UPD” suelen organizarse de manera abierta, con difusión en redes y sin ocultamiento.

Esto cambia el eje del problema: ya no se trata solo de prohibir, sino de definir cómo se controla, quién supervisa y qué reglas se aplican cuando los protagonistas son menores.

En ese contexto, aparecen dos posiciones. Por un lado, quienes reclaman mayor presencia del Estado municipal para evitar situaciones de riesgo. Por otro, quienes sostienen que estos eventos ya forman parte de la cultura estudiantil y que deberían ser regulados para garantizar condiciones seguras.

Qué puede pasar si hay irregularidades

En caso de comprobarse faltas, las autoridades pueden avanzar con distintas medidas: A) clausura del evento; B) actas contravencionales; C) decomiso de bebidas; D) intervención para resguardar a menores.

Sin embargo, el desafío central sigue siendo previo: llegar a tiempo. Porque cuando las fiestas ya están en marcha, el margen de acción se reduce y el riesgo ya está presente.

Las “UVI” todavía están en etapa de organización, pero todo indica que en las próximas semanas podrían multiplicarse. Y con ellas, una pregunta que vuelve a instalarse en el Oeste: si los adultos no controlan, ¿quién cuida a los menores?

LAS UVI Morón: abuso sexual en boliches y fiestas bajo la lupa en Argentina

En las últimas semanas, distintos episodios ocurridos en boliches, bares y clubes reactivaron una preocupación que crece en todo el país: las situaciones de abuso sexual en contextos de nocturnidad. En ese escenario, LAS UVI Morón comienzan a aparecer como un nuevo foco de atención, en continuidad con lo que ya ocurrió con las fiestas USS.

El avance de LAS UVI Morón como fenómeno entre estudiantes del Oeste instala interrogantes sobre controles, seguridad y responsabilidad en eventos donde la presencia de menores y el consumo de alcohol generan condiciones de riesgo.

Buenos Aires: denuncias en fiestas y el antecedente que impacta en LAS UVI Morón

Uno de los casos más recientes se investiga en Bella Vista, donde una joven denunció haber sido abusada durante un encuentro posterior a un partido de rugby, en un contexto social tipo “tercer tiempo”.

Este tipo de situaciones, desarrolladas en ámbitos similares a fiestas o eventos nocturnos, es lo que hoy genera preocupación en torno a LAS UVI Morón, donde la dinámica puede repetirse si no hay controles claros.

Córdoba: boliches, denuncias y un escenario que preocupa de cara a LAS UVI Morón

En la ciudad de Córdoba, en los últimos meses se registraron denuncias de mujeres que aseguraron haber sido víctimas de abuso tras asistir a boliches, con sospechas de haber sido drogadas sin consentimiento.

Este tipo de episodios refuerza el debate que también empieza a instalarse alrededor de LAS UVI Morón, especialmente en eventos donde el control sobre lo que se consume es limitado.

Mar del Plata: nocturnidad sin control y un espejo para LAS UVI Morón

En Mar del Plata, durante la temporada, se registraron múltiples intervenciones por denuncias de abuso en boliches y fiestas privadas.

Aunque muchos casos no llegan a condena, el contexto es similar al que podría darse en LAS UVI Morón: espacios con gran cantidad de personas, consumo de alcohol y escasa supervisión efectiva.

AMBA: fiestas en clubes y el foco directo sobre LAS UVI Morón

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el foco está puesto en eventos realizados en clubes o salones, como las fiestas estudiantiles tipo UPD, USS y ahora LAS UVI Morón.

En estos casos, las alertas surgen por A) presencia de menores; B) consumo de alcohol; C) falta de controles visibles; D) organización difusa.

LAS UVI Morón se insertan directamente en este esquema, con características similares a eventos anteriores que ya generaron denuncias.

Un patrón que se repite y atraviesa a LAS UVI Morón

El análisis permite identificar elementos comunes que también aparecen en LAS UVI Morón: A) consumo de alcohol como factor de vulnerabilidad; B) entornos con baja supervisión; C) presencia de menores; D) dificultad para reconstruir los hechos.

Esto convierte a LAS UVI Morón en un fenómeno que no puede analizarse de manera aislada, sino dentro de una problemática más amplia.

El eje del problema: control, prevención y LAS UVI Morón

El crecimiento de eventos nocturnos como LAS UVI Morón abre una pregunta central: quién controla lo que pasa dentro de boliches, bares y clubes.

La experiencia reciente muestra que cuando no hay controles, los riesgos aumentan. Por eso, LAS UVI Morón aparecen hoy no solo como una tendencia juvenil, sino como un desafío concreto para autoridades, instituciones y familias.

LAS UVI Morón todavía están en etapa de organización, pero el antecedente de las USS ya dejó una señal clara: cuando el control falla, el problema aparece.

Y en la noche, también en LAS UVI Morón, lo que no se controla… ocurre igual.