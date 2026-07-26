Policías municipales: qué propone cada dirigente bonaerense

La discusión sobre la creación de policías municipales en la provincia de Buenos Aires dejó de ser un debate exclusivamente técnico para convertirse en uno de los ejes políticos más relevantes de la agenda bonaerense. Mientras el gobernador Axel Kicillof impulsa una reforma integral de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, funcionarios, intendentes de distintos signos políticos y referentes del oficialismo y la oposición comenzaron a fijar posición sobre el alcance que deberían tener las futuras fuerzas locales, el rol de los municipios y la relación con la Policía Bonaerense.

La Legislatura espera tratar dos proyectos más el que prometió el mismo gobernador

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Axel Kicillof apuesta a una reforma integral del sistema de seguridad

El gobernador Axel Kicillof, referente del espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) dentro de Fuerza Patria, fue quien abrió formalmente el debate durante la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. Allí anunció que enviaría un proyecto para modificar la Ley 12.154 de Seguridad Pública, una norma vigente desde hace casi treinta años que, según el Ejecutivo, ya no responde a la realidad actual de los municipios.

Sin embargo estamos terminando la mitad del año, y el Gobernador Kicillof no envío ningún proyecto a la Legislatura.

El mandatario sostuvo que la iniciativa busca reconocer institucionalmente el trabajo que numerosos gobiernos locales ya realizan en materia de prevención del delito y ordenar la articulación entre la Provincia y las comunas. Al mismo tiempo, aclaró que el objetivo no es crear fuerzas policiales independientes ni quitar competencias a la Policía Bonaerense, sino actualizar el sistema provincial incorporando herramientas que hoy funcionan sin un respaldo legal específico.

El Gobernador Axel Kicillof prometió un proyecto que todavía no llegó a la Legislatura

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Javier Alonso defiende el reconocimiento legal de las estructuras municipales

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, también integrante del Movimiento Derecho al Futuro dentro de Fuerza Patria, es el principal responsable de la elaboración técnica del proyecto que será enviado a la Legislatura. Durante las reuniones mantenidas con intendentes de las ocho secciones electorales explicó que numerosos municipios ya desarrollan tareas preventivas mediante centros de monitoreo, patrullas municipales, operadores de videovigilancia, cuerpos de prevención, sistemas de alerta y otras herramientas locales que actualmente carecen de un marco jurídico uniforme.

Para Alonso, la nueva legislación debe reconocer esas estructuras, establecer reglas claras sobre su funcionamiento, definir responsabilidades entre la Provincia y los municipios, garantizar mecanismos de financiamiento y fijar criterios comunes de coordinación con la Policía Bonaerense.

En reiteradas oportunidades aclaró que la reforma pretende integrar esas capacidades al sistema provincial de seguridad y no reemplazar el trabajo de las fuerzas policiales existentes.

Javier Alonso, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires quiere articulas las fuerzas Municipales con la Provincial

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Sergio Berni propone una reforma alternativa

Una de las voces más críticas dentro del propio oficialismo provincial fue la del senador bonaerense y exministro de Seguridad Sergio Berni, integrante de Fuerza Patria e identificado políticamente con el sector referenciado en Cristina Fernández de Kirchner.

Berni cuestionó el enfoque elegido por el Ejecutivo provincial y afirmó que el debate sobre las policías municipales no puede separarse de una reforma profunda de la Policía Bonaerense. Según expresó, la discusión tiene un fuerte contenido político y electoral, por lo que anunció que presentará un proyecto alternativo (que hasta ahora no lo hizo) para modificar el sistema policial provincial. Su postura abrió una diferencia pública dentro del oficialismo respecto del camino elegido por la administración de Axel Kicillof.

El ex Ministro de Seguridad, Sergio Berni, hizo críticas al Gobierno Provincial y prometió presentar un proyecto que todavía no llegó

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Julio Alak acompaña el proyecto impulsado por la Provincia

El intendente de La Plata, Julio Alak, integrante del Movimiento Derecho al Futuro dentro de Fuerza Patria, participó de las rondas de consulta convocadas por el Ministerio de Seguridad y manifestó su respaldo a la iniciativa provincial de la que sólo hay un esbozo.

El jefe comunal considera necesario fortalecer la coordinación entre la Provincia y los municipios para mejorar la prevención del delito. En ese sentido, sostiene que las comunas deben contar con herramientas legales que les permitan intervenir en tareas preventivas, aunque siempre dentro de un esquema de conducción general encabezado por el Gobierno bonaerense.

Julio Alak, el intendente de La Plata se sumó al debate pero con pocos aportes

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Fernando Gray reclama mayor autonomía para los municipios

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, referente del peronismo no alineado con Axel Kicillof, mantiene desde hace años una posición favorable a ampliar las competencias municipales en materia de seguridad.

Gray sostiene que los intendentes necesitan mayores facultades para conducir políticas preventivas, administrar recursos propios y coordinar el despliegue territorial frente al crecimiento del delito. Su postura es anterior al proyecto actualmente impulsado por la Provincia y coincide con un reclamo histórico formulado por distintos jefes comunales del conurbano bonaerense.

Fernando Gray reclama la Policía Municipal desde hace años. Tendrá que esperar.

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Diego Valenzuela impulsa una mayor descentralización

Desde la oposición provincial, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, actualmente integrante de La Libertad Avanza, también respalda un fortalecimiento del rol municipal en materia de seguridad.

El jefe comunal sostiene que los municipios deben contar con mayores herramientas para intervenir frente al delito urbano, administrar recursos propios y participar activamente en el control territorial. Según plantea, los intendentes conocen mejor la realidad cotidiana de cada distrito y, por esa razón, deberían disponer de mayores facultades operativas para responder a los problemas de inseguridad.

El ex PRO y ahora referente de la Libertad Avanza, Diego Valenzuela quiera ya una Policía Municipal, esta totalmente convencido que es necesaria y que cada intendente podrá manejarla mejor que un funcionario desde La Plata

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Guillermo Montenegro reclama más competencias locales

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, referente del PRO, viene sosteniendo desde hace varios años que los municipios necesitan ampliar significativamente sus competencias para enfrentar el delito.

Montenegro reclama mayores atribuciones para intervenir en operativos preventivos, coordinar acciones con las fuerzas de seguridad y disponer de instrumentos legales que permitan actuar con mayor rapidez sobre los conflictos cotidianos vinculados con la inseguridad. Su postura coincide con la de otros intendentes opositores que consideran indispensable avanzar hacia una mayor descentralización del sistema.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón también quiere una ley para contar con una Policía Municipal

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Tres posiciones concentran hoy el debate bonaerense

El escenario político puede resumirse actualmente en tres grandes posiciones. Por un lado, el Gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof y el ministro Javier Alonso impulsa una reforma de la Ley de Seguridad Pública destinada a reconocer legalmente las estructuras municipales de prevención, manteniendo la conducción estratégica del sistema en manos de la Provincia.

Por otro, el senador Sergio Berni coincide en la necesidad de modificar el sistema policial, aunque rechaza el enfoque elegido por el Ejecutivo y trabaja en una propuesta alternativa.

Finalmente, intendentes pertenecientes al peronismo, al PRO y a La Libertad Avanza comparten, con distintos matices, la idea de otorgar un mayor protagonismo a los municipios, aunque persisten diferencias sobre aspectos centrales como el mando operativo, el uso de armamento, el financiamiento y el grado de autonomía que deberán tener las futuras policías municipales.

Llegamos al segundo semestre y aún no hay nada resueltto en materia de seguridad, una de las principales demandas sociales

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