Provincia, Intendentes, Legislatura y Concejales discuten el futuro de las policías municipales

La discusión sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires volvió a ocupar un lugar central en la agenda política. El Gobierno de Axel Kicillof, la Legislatura bonaerense y los intendentes de distintos signos políticos avanzan en el debate de una reforma de la Ley de Seguridad Pública, una iniciativa que podría modificar el rol de los municipios en la prevención del delito y abrir la puerta a la creación de policías municipales con un marco legal propio.

La propuesta no solo busca redefinir las atribuciones de los gobiernos locales, sino también establecer nuevos mecanismos de coordinación con la Policía Bonaerense y discutir cómo se financiarán las políticas de seguridad en los 135 municipios de la provincia.

De un modelo de prevención a uno más efectivo por cercanía y autoridad

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Creación de policías municipales

Uno de los ejes principales de la reforma es la posibilidad de habilitar la creación de cuerpos policiales municipales. La iniciativa impulsada por el gobierno provincial pretende otorgar un marco legal específico para que los municipios puedan asumir un papel más activo en las tareas de prevención del delito.

La propuesta responde a un reclamo que numerosos intendentes vienen sosteniendo desde hace años. Incluso, jefes comunales de distintos espacios políticos participaron de las rondas de consultas organizadas para analizar el proyecto antes de su tratamiento legislativo.

La intención es fortalecer la presencia territorial de los municipios sin reemplazar las funciones de la Policía Bonaerense, sino estableciendo un esquema de mayor coordinación entre ambas estructuras.

Pero cuidado: hasta hoy no existe un proyecto oficial del Poder Ejecutivo de Axel Kicillof ingresado en la Legislatura bonaerense. Lo que hubo fue un proceso de consultas regionales organizado por el Ministerio de Seguridad para elaborar el texto definitivo antes de enviarlo. Esas reuniones convocaron a intendentes de distintos partidos políticos y regiones de la provincia.

No existe ninguna Policía Municipal excepto en San Miguel que para sortear las leyes provinciales utilizan armas no letales

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La llamadas rondas de consultas

Las rondas de consultas fueron convocadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y se desarrollaron por sección electoral, con la participación de intendentes, secretarios de Seguridad y funcionarios municipales de los 135 distritos bonaerenses. El objetivo fue recoger propuestas y consensuar el contenido del proyecto de reforma de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, que el Gobierno provincial prevé enviar a la Legislatura bonaerense.

En la reunión correspondiente a la Primera Sección Electoral, realizada el 3 de julio en Ituzaingó, participaron:

A) Pablo Descalzo (Ituzaingó), anfitrión; B) Lucas Ghi (Morón); C) Damián Selci (Hurlingham); D) Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas); E) Ariel Sujarchuk (Escobar); F) Federico Achával (Pilar); G) Ramón Lanús (San Isidro); H) Jaime Méndez (San Miguel); I) Ricardo Curutchet (Marcos Paz); y J) Juan Luis Mancini (Suipacha).

Además, asistieron secretarios de Gobierno y de Seguridad de los restantes municipios que integran la Primera Sección Electoral. El encuentro fue encabezado por Andrés Escudero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del AMBA y Capital, en representación del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Posteriormente, la cartera provincial replicó el mismo esquema de trabajo con representantes de las Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Secciones Electorales, y concluyó el proceso con una reunión de la Tercera Sección Electoral en Almirante Brown, completando así la ronda provincial de consultas previa a la redacción definitiva del proyecto.

Los intendentes inventaron la Guardia Urbana. Van sin armas ni radios. Un gasto innecesario que no dio resultado.

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Más protagonismo para los municipios

Otro de los aspectos centrales del debate es el grado de participación que tendrán los intendentes en la planificación de las políticas de seguridad.

Actualmente, muchos municipios destinan importantes recursos propios a la compra de cámaras de vigilancia, centros de monitoreo, patrullas preventivas, alarmas vecinales, iluminación y tecnología aplicada a la prevención del delito. Sin embargo, la conducción de la Policía Bonaerense continúa dependiendo del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

La reforma busca ampliar la capacidad de decisión de los gobiernos locales en materia de prevención, coordinación operativa y despliegue territorial, otorgándoles herramientas para intervenir de manera más directa en las políticas de seguridad.

El PRO amplió en cada municipio que gobernó el Centro de Monitoreo y fue el techo de inversión que realizaron los municipios. Acá el de Vicente López. Sin embargo, el delito sigue creciendo.

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El financiamiento también está en discusión

La cuestión económica constituye otro de los puntos clave del proyecto.

Los intendentes reclaman mayores recursos para incorporar móviles, equipamiento, infraestructura, tecnología y personal destinado a las tareas preventivas. En ese marco, la Provincia ya creó fondos específicos orientados al fortalecimiento de la seguridad municipal, aunque continúa la discusión sobre los criterios para distribuir esos recursos entre los distintos distritos bonaerenses.

El debate también incluye la necesidad de garantizar mecanismos de financiamiento estables para sostener las inversiones que los municipios vienen realizando en materia de prevención.

El estimado por cada agente es de 31 millones de pesos, ¿quién lo paga?

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Morón, uno de los casos que refleja el debate provincial

En ese escenario, Morón aparece como uno de los ejemplos más representativos de la discusión que atraviesa a toda la provincia.

Acá te dejamos el anunció de Lucas Ghi sobre la creación de la Policía Municipal ✅​✅​✅​👇​:

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El municipio impulsó un proyecto para crear una Policía Municipal, pero la iniciativa fue retirada del orden del día del Concejo Deliberante 24 horas de su tratamiento sin que la Oficina de Prensa lo diera a conocer y regresó a comisión luego de diferencias políticas entre los bloques y observaciones de carácter técnico.

La situación convirtió al distrito en uno de los casos más visibles del debate sobre cuáles deben ser las competencias de los municipios en materia de seguridad y hasta dónde puede avanzar la descentralización de funciones que hoy dependen exclusivamente del Gobierno provincial.

Lucas Ghi prometió en julio que estaría funcionando la Policía Municipal. Fue el único intendente de la Provincia de Buenos Aires que lo dijo. No llegó. El debate y el consenso tampoco.

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Una reforma que puede cambiar el sistema de seguridad bonaerense

La discusión abierta en la provincia de Buenos Aires trasciende la creación de nuevas fuerzas municipales. En realidad, pone en debate el modelo de gestión de la seguridad pública y la relación entre la Provincia y los municipios.

Si la reforma prospera, podría redefinir las responsabilidades de cada nivel de gobierno, habilitar nuevos cuerpos policiales municipales, fortalecer el rol de los intendentes en la prevención del delito y establecer un nuevo esquema de financiamiento para las políticas de seguridad en todo el territorio bonaerense.

Los intendente quieren que la Policía Municipal tenga armas de fuego por lo cual hay que cambiar las leyes provinciales

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