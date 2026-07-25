Un ex custodio de Daniel Scioli lideró una banda armada que ingresó a su casa de Villa La Ñata

Daniel Scioli sufrió un violento intento de robo en su vivienda de Villa La Ñata, partido de Tigre, mientras descansaba junto a su familia. La banda logró ingresar al predio durante la madrugada del miércoles, pero fue sorprendida por la custodia del funcionario. La investigación determinó que el líder del grupo era un ex integrante de la Policía Bonaerense que años atrás había sido custodio del actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada y terminó sin personas heridas. La Justicia ya detuvo a dos sospechosos y mantiene la búsqueda de otros dos integrantes de la organización.

Fue un fuerte intento de robo pero como es funcionario nacional, Daniel Scioli tiene custodia peronal. Lograron frenar el robo.

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Así fue el intento de robo a la casa de Daniel Scioli

Al menos cuatro delincuentes armados llegaron al domicilio de Scioli a bordo de un automóvil. Tres descendieron con máscaras de payasos, guantes y armas de fuego, mientras un cuarto permanecía al volante.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. Según la investigación, los asaltantes conocían la ubicación del botón que abría el portón de ingreso, oculto dentro del buzón de correspondencia. Ese dato resultó clave para acceder rápidamente al predio.

Tras abrir el portón, los delincuentes avanzaron varios metros hacia la vivienda donde descansaba el funcionario.

El vehículo con el que los tres delincuentes llegaron al lugar

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La custodia frustró el asalto

Los movimientos fueron advertidos por los custodios que se encontraban de guardia dentro de la propiedad. Los agentes impartieron la voz de alto, pero uno de los delincuentes respondió apuntándolos con una pistola calibre 9 milímetros. En ese momento, los sospechosos accionaron nuevamente el sistema del portón, que quedó cerrado, sin posibilidad de llegar hasta la vivienda principal. Tras una segunda advertencia policial, la banda abandonó el intento de robo, escapó corriendo hasta el automóvil y huyó a toda velocidad.

Un costodio con arma reglamentaria frustró el robo

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Un ex custodio de Scioli encabezaba la banda

La investigación quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez, quien ordenó analizar las cámaras de seguridad y tomar declaración a los testigos.

En menos de 16 horas, los investigadores identificaron y detuvieron a dos sospechosos. Esto siempre ocurre cuando se trata de un funcionario del Gobierno Nacional o un Policía de cualquier fuerza provincial o federal. Increíble.

El principal acusado es Braian Orona, ex integrante de la Policía Bonaerense, quien había integrado la custodia personal de Daniel Scioli al menos hasta 2015, cuando el actual funcionario era gobernador de la provincia de Buenos Aires.Los investigadores creen que ese conocimiento previo de la propiedad y de su sistema de seguridad fue determinante para planificar el golpe. El segundo detenido es el propietario del automóvil utilizado durante el intento de robo. Los otros dos sospechosos ya fueron identificados y permanecen prófugos.

El principal acusado es Braian Orona, ex integrante de la Policía Bonaerense. Sobre la cerámica de la quinta La Ñata quedó la vestimenta del hombre

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Los cargos y los allanamientos

Los detenidos fueron imputados por «robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego no apta para el disparo, en poblado y en banda, en grado de tentativa».

Durante los allanamientos ordenados por la Fiscalía, la Policía secuestró las máscaras de payasos y la ropa que presuntamente utilizaron los delincuentes durante el intento de robo, además de otros elementos que serán sometidos a pericias para incorporarlos a la causa.

La investigación continúa con el objetivo de detener a los dos integrantes de la banda que permanecen prófugos y establecer si participaron en otros hechos similares.

Una vista aérea de la Quinta La Ñata, inmensa y con el río a un lado

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La quinta de Daniel Scioli: dónde está ubicada y cuáles son sus principales comodidades

La quinta de Daniel Scioli se encuentra en Villa La Ñata, localidad del partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires. El predio está ubicado sobre la calle Carlos Belgrano, a pocos metros del Río Luján y de los canales característicos de la zona del Delta, un entorno que combina amplios espacios verdes con acceso náutico.

Esa propiedad volvió a quedar en el centro de la escena pública en julio de 2026, cuando un grupo armado intentó ingresar para cometer un robo. La investigación judicial determinó que los delincuentes contaban con información precisa sobre el funcionamiento del sistema de seguridad del lugar.

Con el paso de los años, la quinta se convirtió no solo en la residencia familiar del actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, sino también en uno de los escenarios más conocidos de su actividad política, deportiva y social.

El ingreso a la Quinta La Ñata ubicada en Tigre

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Entre las principales comodidades del predio se destacan:

A) Una vivienda principal de dos plantas, donde reside Daniel Scioli junto a su familia, diseñada con amplios ambientes y vista hacia el río;

B) Un quincho de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, utilizado para almuerzos, reuniones políticas, encuentros deportivos y eventos sociales. En su interior se exhiben fotografías junto a deportistas, dirigentes políticos y celebridades, además de camisetas de fútbol y otros recuerdos deportivos;

Vista área de la Quinta La Ñata

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C) Una cancha de futsal de dimensiones profesionales, donde durante años se organizaron partidos con dirigentes, empresarios, periodistas y exfutbolistas;

Siempre le gustó el futsal y lo practicó en la Quinta La Ñata

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D) Un microestadio cubierto destinado a actividades deportivas y recreativas;

Impresionante el Microestadio de la Quinta La Ñata de Daniel Scioli

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E) Esculturas monumentales de figuras como Diego Maradona, Lionel Messi, Juan Domingo Perón, Eva Perón y Cacho Castaña, distribuidas en distintos sectores del complejo;

La escultura de Evita y Perón

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Y acá el día que inauguraron la escultura de Cacho Castaña

La inauguración de la escultura de Cacho Castaña

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Y hasta una de él propia

Daniel Scioli inaugura la escultura de Daniel Scioli con una faja de Presidente

F) Un edificio independiente que alberga una biblioteca y un gimnasio equipado con cinta para correr, escalador, colchonetas y pesas;

G) Amplios jardines y espacios parquizados con salida hacia el río Luján, que incluyen sectores destinados a la recreación;

H) Un muelle con acceso náutico, una característica habitual de las propiedades ubicadas en Villa La Ñata;

A la derecha de la imagen se puede ver la salida al Río Luján

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I) Un sistema de seguridad reforzado con cámaras de vigilancia, portones automatizados y un puesto permanente para custodios desde donde se controlan los accesos al predio.

Precisamente, la investigación por el intento de robo reveló que los asaltantes conocían el funcionamiento del portón principal y el mecanismo oculto para abrirlo. Según la causa, esa información habría sido aportada por un exintegrante de la custodia de Scioli, quien conocía en detalle las medidas de seguridad implementadas en la propiedad.

Nunca dejaron de investigarlo, la fortuna que tiene es incalculable

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Durante los años en que Daniel Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial, la quinta de Villa La Ñata también funcionó como un centro de reuniones políticas. Allí recibió a ministros, intendentes, sindicalistas, empresarios, dirigentes deportivos y referentes de distintos ámbitos, además de organizar encuentros sociales y partidos de fútbol que reunían a figuras de la política y del deporte argentino.

Las parejas que marcaron la vida personal de Daniel Scioli

Aunque la más importante fue Karina Rabolini, la que estalló en escándalo fue su relación con Gisela Berger

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A lo largo de su vida pública, Daniel Scioli mantuvo relaciones sentimentales que tuvieron amplia repercusión mediática y acompañaron distintas etapas de su carrera política y deportiva.

La primera de ellas fue con Margarita Rentería Beltrán, con quien tuvo a Lorena Scioli. El entonces deportista la reconoció legalmente como su hija en 1993, tras un proceso judicial.

La relación más conocida de Scioli fue con Karina Rabolini. Se conocieron en 1986, contrajeron matrimonio en 1991 y se divorciaron en 1998. Sin embargo, retomaron la convivencia en 2001 y permanecieron juntos durante buena parte de su trayectoria como vicepresidente de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Rabolini tuvo una activa participación institucional durante esos años, hasta que la pareja confirmó su separación definitiva en 2016.

Ese mismo año comenzó la relación de Scioli con la modelo Gisela Berger. En 2017 nació Francesca Scioli, la hija de ambos. La pareja atravesó varias separaciones y reconciliaciones antes de poner fin a la relación.

Además de estos vínculos confirmados, a lo largo de los años distintos medios del espectáculo atribuyeron a Scioli otros romances. Sin embargo, esas versiones nunca alcanzaron el mismo grado de confirmación pública que las relaciones con Margarita Rentería Beltrán, Karina Rabolini y Gisela Berger.

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