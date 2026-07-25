Policías municipales en la provincia de Buenos Aires: qué existe hoy y qué cambiaría con la reforma de Kicillof

La discusión cobró mayor relevancia luego de que el proyecto para crear una Policía Municipal en Morón fuera retirado del orden del día del Concejo Deliberante y regresara a comisión, en medio de diferencias políticas y técnicas sobre su alcance. Al mismo tiempo, varios intendentes impulsan un mayor protagonismo de los municipios en la prevención del delito, una demanda que el Gobierno provincial busca canalizar mediante una reforma legislativa.

Kicillof y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires quieren crear 135 cuerpos de policía y que los maneje cada intendente

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Qué ocurre actualmente en la provincia

Hoy no existe una ley provincial que permita a cualquier municipio bonaerense crear una fuerza policial propia, armada y con las mismas atribuciones que la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En la práctica conviven distintos modelos de seguridad local: A) guardias urbanas o patrullas municipales dedicadas a tareas preventivas; B) municipios que utilizan oficialmente la denominación «Policía Municipal» dentro del marco legal vigente; y C) Policías Comunales del interior bonaerense, previstas por una legislación específica.

La Guardia Urbana la crearon varios municipios y son más gastos que soluciones: no llevan armas ni radio

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La mayoría de los municipios cuenta con fuerzas de prevención

La mayor parte de los municipios dispone de cuerpos de prevención que dependen directamente del gobierno local.

Estas fuerzas no reemplazan a la Policía Bonaerense y cumplen funciones preventivas como patrullajes, intervención inicial ante situaciones de riesgo, comunicación con el sistema 911, colaboración en controles de tránsito y tareas de ordenamiento urbano.

Entre los distritos que cuentan con estos esquemas se encuentran: A) Morón (Patrulla Municipal); B) Tres de Febrero (Guardia Urbana); C) Vicente López (Patrulla Municipal); D) San Isidro (Patrulla Municipal); E) Tigre (Sistema de Protección Ciudadana); F) Ezeiza; G) Lanús; H) Quilmes; I) General Pueyrredón (Mar del Plata); J) Bahía Blanca; y K) otros municipios con estructuras similares.

También existe la Patrulla de Prevención que en Morón se llama Patrulla Ciudadana. Nada alcanza. La falta de recursos es central.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

San Miguel y Escobar ya utilizan el nombre «Policía Municipal»

Dos municipios avanzaron un paso más en la construcción de modelos propios de seguridad local.

En San Miguel, el municipio identifica oficialmente a su fuerza como Policía Municipal. Los patrulleros, camionetas, motocicletas, uniformes e incluso la Escuela de Policía Municipal (SEM) llevan esa denominación institucional.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, esa fuerza todavía no responde a un régimen provincial específico de policías municipales. Actúa dentro del marco legal vigente, en coordinación con la Policía Bonaerense, y desarrolla principalmente funciones preventivas.

Su equipamiento incluye armas no letales de impacto con agente irritante, bastones reglamentarios, esposas, chalecos balísticos, radios de comunicación y móviles identificados como Policía Municipal. Hasta el momento no existe información oficial que indique que sus agentes porten de manera generalizada pistolas calibre 9 milímetros como armamento reglamentario.

En San Miguel y Escobar se llama Policía Municipal, incluso fue la Ministra de Seguridad de la Nación en tiempos de Mauricio Macri a inaugurarla. Pero no es cierto.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Escobar, el antecedente que hoy mira la Provincia

El caso de Escobar aparece como uno de los principales antecedentes durante el debate legislativo.

La gestión del intendente Ariel Sujarchuk desarrolló una estructura denominada Policía Municipal, integrada al sistema local de seguridad y complementaria de la Policía Bonaerense.

Su experiencia es una de las referencias que suele mencionarse cuando se analiza la posibilidad de otorgar un respaldo legal uniforme a las policías municipales en toda la provincia.

Qué son las Policías Comunales

Existe además un régimen completamente diferente: las Policías Comunales, creadas por la Ley Provincial 13.210.

Estas fuerzas funcionan en municipios del interior bonaerense con menor cantidad de habitantes y, aunque desarrollan su actividad en el ámbito local, continúan integrando la estructura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Por ese motivo no constituyen policías municipales autónomas.

Por el momento, como es el caso Morón, los agentes pueden estar armados con armas no letales.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Qué cambiaría si se aprueba la reforma

El proyecto impulsado por el Gobierno bonaerense busca crear un marco legal específico para las policías municipales.

De ser aprobado por la Legislatura bonaerense, los municipios podrían adherir voluntariamente al nuevo régimen y crear una Policía Municipal con respaldo legal provincial.

La iniciativa también prevé: A) otorgar mayores atribuciones a los intendentes sobre la conducción de esas fuerzas; B) establecer reglas para su financiamiento; C) fijar mecanismos de coordinación con la Policía Bonaerense; y D) definir un marco jurídico uniforme para todos los municipios que decidan incorporarse.

Si lo autoriza la Provncia de Buenos Aires, la Policía Municipal podrá portar armas reglamentarias. Caso contrario no lo podrá hacer y el combate contra el delito será débil.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Morón y Escobar, dos modelos que concentran el debate

Actualmente, Escobar y Morón representan dos de los casos más relevantes dentro de la discusión provincial.

Mientras Escobar exhibe uno de los modelos municipales más desarrollados y utiliza oficialmente la denominación Policía Municipal, Morón quedó en el centro del debate luego de que el proyecto para crear su propia fuerza fuera retirado del orden del día del Concejo Deliberante y enviado nuevamente a comisión.

La discusión ya no gira únicamente sobre el nombre de las fuerzas locales, sino sobre el alcance de sus facultades, el financiamiento, el armamento permitido, la conducción política y la coordinación que deberán mantener con la Policía Bonaerense en caso de que la reforma avance en la Legislatura provincial.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó