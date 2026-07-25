Deportivo Morón volverá a jugar con público visitante en el Nuevo Urbano tras siete años

Este domingo, el Nuevo Francisco Urbano volverá a recibir a las dos parcialidades cuando Deportivo Morón enfrente a Ferro Carril Oeste por la Primera Nacional. Será un hecho poco frecuente en el fútbol argentino y el primero de estas características en el estadio del Gallo desde 2019.

Los valores establecidos son: General $32.000, Jubilados $16.000, Menores $10.000, Platea Ferrante $45.000 y Platea Capelli (promoción 2×1) $40.000.

Un regreso esperado en el Nuevo Francisco Urbano

Deportivo Morón recibirá este domingo a Ferro Carril Oeste en el Nuevo Francisco Urbano en un encuentro que tendrá un condimento especial: habrá presencia de público visitante. La decisión marcará el regreso de ambas hinchadas a un partido oficial en el estadio del Gallo, algo que ocurre en contadas ocasiones desde la prohibición impuesta hace casi dos décadas.

El antecedente más reciente se remonta al 6 de septiembre de 2019, cuando Morón recibió a Belgrano de Córdoba por la cuarta fecha de la Primera Nacional. Aquella noche, el encuentro terminó empatado 1 a 1 y quedó registrado como la única ocasión en la que el Nuevo Francisco Urbano albergó un partido oficial con las dos parcialidades en las tribunas.

Si se habla de la capacidad física de la tribuna visitante, la respuesta es que puede albergar 11.000 espectadores. El propio club informa que la Tribuna José Luis Capurro (visitante) tiene esa capacidad dentro del aforo total de 32.000 personas del estadio.

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Hay que remontarse hasta 2007 para encontrar otro antecedente

Si se retrocede aún más en el tiempo, antes del decreto nacional que restringió el ingreso del público visitante en junio de 2007, el último partido disputado en Morón con ambas hinchadas había sido el 27 de marzo de 2007, cuando el Gallo enfrentó a Comunicaciones en el histórico Francisco Urbano.

Aquel encuentro fue suspendido a los 59 minutos debido a las intensas lluvias que afectaron el campo de juego. La reanudación se disputó aproximadamente un mes después, pero a puertas cerradas y en el estadio de El Porvenir, por lo que el público no pudo presenciar la definición del partido.

Público en el Estadio de Deportivo Morón

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El último Morón-Ferro con las dos hinchadas

En lo que respecta al historial entre Deportivo Morón y Ferro Carril Oeste, la última vez que ambos equipos jugaron en Morón con presencia de las dos parcialidades fue el 9 de febrero de 2003, por la fecha 21 del campeonato de la Primera B.

Ese encuentro finalizó 0 a 0 y quedó como el último antecedente entre ambos clubes con hinchas visitantes en las tribunas. Más de 23 años después, el cruce volverá a disputarse en un contexto diferente, con un operativo especial de seguridad y la expectativa de que ambas parcialidades puedan convivir nuevamente en una jornada que promete ser histórica para el fútbol de ascenso.

El partido de este domingo no solo tendrá importancia por los puntos en juego para la Primera Nacional, sino también por el regreso de una postal poco habitual en el fútbol argentino: dos hinchadas compartiendo un mismo estadio. Para Deportivo Morón, además, será apenas la segunda vez que el Nuevo Francisco Urbano viva una jornada oficial con público visitante desde su inauguración.

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¿Porqué vuelven los visitantes?

Porque el partido fue elegido como una prueba piloto del regreso del público visitante al fútbol argentino.

La autorización para que asistan simpatizantes de ambos equipos fue el resultado de un acuerdo institucional entre las autoridades del fútbol, los organismos de seguridad y los dos clubes involucrados. La iniciativa apunta a poner a prueba el regreso del público visitante en la Primera Nacional bajo un estricto operativo de control. Si la experiencia concluye sin inconvenientes, el modelo podría replicarse en otros partidos de la categoría.

Desde Deportivo Morón explicaron que la habilitación para recibir público visitante no fue una decisión aislada, sino el resultado de un proceso de trabajo desarrollado durante los últimos meses. Entre los aspectos que fueron considerados por las autoridades se destacó el comportamiento registrado por la hinchada del Gallo en las últimas temporadas y las gestiones impulsadas en conjunto con Ferro Carril Oeste, la AFA y APREVIDE para avanzar en una reapertura gradual de las tribunas visitantes.

Debido al carácter excepcional de la medida, el encuentro contará con un amplio dispositivo de prevención y control. El operativo estará integrado por alrededor de 350 efectivos policiales, ya que las autoridades seguirán de cerca el desarrollo del partido con vistas a evaluar la posibilidad de repetir esta experiencia en futuros encuentros de la Primera Nacional.

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¿Quién paga los efectivos?

En la provincia de Buenos Aires, el costo de los efectivos policiales destinados a un operativo de fútbol lo paga el club organizador, es decir, el club que hace de local. El Ministerio de Seguridad y APREVIDE determinan la cantidad de policías necesaria según el nivel de riesgo del partido, y luego ese servicio se factura al club.

En este caso, Deportivo Morón deberá afrontar el costo del operativo policial dispuesto para el encuentro frente a Ferro Carril Oeste, que ronda los 350 efectivos, además de otros servicios vinculados a la organización y la seguridad del espectáculo.

La decisión de habilitar público visitante también tiene un componente económico. Si bien Deportivo Morón deberá afrontar el costo del operativo de seguridad y de los servicios exigidos para la organización del encuentro, la venta de entradas destinada a los simpatizantes de Ferro Carril Oeste representa una fuente adicional de ingresos que puede contribuir a compensar esos gastos.

Entre las erogaciones que asume el club local se encuentran el operativo policial, el personal de seguridad privada, el control de accesos, las ambulancias, los servicios de emergencia requeridos por APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires) y la logística necesaria para el desarrollo del espectáculo. Del otro lado de la balanza aparecen la recaudación por la venta de localidades para el público visitante y otros ingresos vinculados a la realización del partido.

El resultado económico dependerá de variables que no fueron informadas oficialmente, como la cantidad de entradas vendidas, el valor de cada localidad, el cupo habilitado para la parcialidad visitante y el costo final del operativo de seguridad. Por ese motivo, no es posible determinar de antemano si el encuentro dejará ganancias o si la recaudación solo alcanzará para cubrir los costos de la organización.

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¿Cuándo se supendió el ingreso del público visitante?

La restricción al público visitante tuvo dos etapas.

En la Provincia de Buenos Aires , comenzó el 3 de julio de 2007 , cuando el entonces COPROSEDE prohibió el ingreso de hinchas visitantes en todas las categorías bajo su jurisdicción.

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La decisión se tomó después de los graves incidentes ocurridos tras el partido Nueva Chicago–Tigre por la B Nacional, en los que fue asesinado el simpatizante de Tigre Marcelo Cejas. La medida nació como transitoria, pero terminó prolongándose.

Marcelo Cejas, víctima del fútbol del ascenso. El hincha de Tigre que se lo cobra Chicago.

A nivel general, la prohibición se profundizó el 11 de junio de 2013, luego de la muerte del hincha de Lanús, Javier «Martín» Jerez, durante incidentes con la Policía Bonaerense antes de un partido frente a Estudiantes de La Plata. Tras ese hecho, el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, anunció que no habría más público visitante en las categorías organizadas en la provincia hasta que existieran garantías de seguridad.

Marcha reclamando justicia por Marcelo Cejas

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El argumento oficial fue siempre el mismo: reducir la violencia en los estadios y disminuir el riesgo de enfrentamientos entre barras e hinchas rivales. Sin embargo, con el paso de los años la medida fue objeto de críticas, ya que distintos especialistas señalaron que muchos episodios violentos continuaron produciéndose entre facciones de una misma barra o incluso fuera de los estadios.

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