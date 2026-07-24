Ultimo Momento – Morón: el oficialismo retiró del Concejo Deliberante el proyecto para crear la Policía Municipal (¿y ahora?)

El proyecto impulsado por el intendente Lucas Ghi de crear la Policial Municipal fue eliminado del Orden del Día que ingresaría ayer, jueves 23 de julio de 2026, al concejo Deliberante. Esa Orden del Día la difundió la oficina de prensa del Concejo Deliberante a cargo del Frente Renovador dos días antes de la sesión, aunque luego no informó que se había retirado el proyecto, siguiendo los pasos del Martín Molinari, el Subsecretario de Prensa del Ejecutico que te informa lo que quiera y de manera selectiva.

El expediente ahora regresó a Comisión por pedido del Bloque Axelista que responde al intendente Lucas Ghi, hombre devenido en referente de Derecho al Futuro. Todos los Bloques acompañaron el retiro el poyecto de la Orden día el mércoles 23 de julio de 2027 en reunión de Labor Parlamentaria. Hubo objeciones técnicas, falta de acuerdos y una disputa política que todavía no fue explicada oficialmente.

Antes de la sesión prevista para el jueves 23 de julio de 2026 que se transmite en vivo por YouTube, la oficina de prensa no avisó que el proyecto no estaba en el Orden del Día así que más de un periodista se comío horas de transmisión para no enterar de nada. Genial.

Al retirar el proyecto se evitó que la iniciativa fuera sometida a una votación incierta y abrió una serie de interrogantes. Hasta el momento, ni el Departamento Ejecutivo (olvidate) ni las autoridades del Concejo Deliberante de Morón explicaron públicamente cuáles fueron las razones concretas que obligaron a postergar el tratamiento. Sólo hubo un comunicado de prensa que llegó a esta redacción de Fuerza Patria.

Quizás fueron los costos porque son altísimos. No sólo hay que conformar la Policía Municipal, también hay que capacitarla, dotarla de equipamiento y mantener tanto la formación como la estructura

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El argumento formal: “inconsistencias” en el proyecto

La explicación en off que circuló desde el oficialismo después del retiro fue que el proyecto presentaba “inconsistencias” técnicas y jurídicas que debían ser revisadas antes de su aprobación. Sin embargo, no se informó cuáles eran específicamente los artículos cuestionados, qué modificaciones debían realizarse ni qué organismos habían efectuado las observaciones.

La falta de precisiones alimentó la hipótesis de que el problema no era exclusivamente legal. Si las objeciones hubieran sido menores, podían haberse corregido durante el trabajo en comisión o mediante modificaciones consensuadas en el recinto. El retiro completo del expediente indica que las diferencias eran más profundas o que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para garantizar su aprobación sin cambios sustanciales.

También, existe la hipótesis que el Poder Ejecutivo lanzó el proyecto sin ningún análisis previo y hoy se da cuenta que presupuestariamente no puede cubrirlo y no sabe cómo dar marcha atrás porque no encontró la fórmula para anestesiar a toda la población que espera el cumpliento de la promesa.

Se iba a rociar el distrito con pequños destacamentos, una idea que inició el Gobierno Local de Ramirto Tagliaferro y dio resultados. Quedó suspendido.

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Los días previos

Dos días antes de la sesión, el propio Lucas Ghi había reconocido que algunos bloques estaban elaborando proyectos alternativos para crear una fuerza de seguridad municipal. Despué de todos, son agentes que iran armados y tendrá la capacidad y el derecho de detectar amenzas y matar gente. No es poca cosa. Por el contrario. Acá hay una responsabilidad enorme.

Entre los espacios que trabajaban en otras propuestas aparecía el bloque cristinista de Fuerza Patria y el de La Libertad Avanza con vínculos con Patricia Bullrich (dos veces Ministra de Seguridad de la Nación) a través de su referente en Morón: Analía Zappulla. La existencia de esos textos anticipaba que la ordenanza enviada por el Ejecutivo no tenía asegurado un tratamiento rápido.

Frente a ese escenario, el Gobierno municipal habría preferido retirar el expediente antes de asumir el costo político de una derrota en el recinto.

En San Miguel se artículo. San Miguel pudo. ¿Y Morón no? ¿Tanto nos hemos degradado?

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El oficialismo propueso el retiro

Uno de los datos más llamativos es que la decisión de retirar el proyecto fue propuesta por concejales identificados con el intendente. Esto permite descartar, al menos parcialmente, que se haya tratado de una maniobra sorpresiva de la oposición. El retiro parece haber sido acordado previamente para evitar una votación que podía dejar al descubierto la falta de consenso dentro del Concejo Deliberante.

El oficialismo tenía varias opciones: A) insistir con el proyecto original; B) aceptar modificaciones propuestas por otros bloques; C) permitir que se votaran iniciativas alternativas; o D) retirar el expediente y ganar tiempo para negociar un nuevo texto. Finalmente, se eligió la última alternativa.

El pack de funciones estaba resulto. Quizás la normativa provincial que prohíbe el uso de armas letales hizo que el Ejecutivo se arrepintiera.

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Ghi había advertido que podía avanzar por decreto

Antes de que el proyecto fuera retirado, Lucas Ghi había declarado que podía utilizar otras herramientas legales para poner en funcionamiento la Policía Municipal si el tratamiento legislativo quedaba bloqueado.

La advertencia sobre un posible decreto mostró que el intendente ya contemplaba dificultades dentro del Concejo Deliberante. Y a su vez exhibe una práctica poc democrática para fundar en Morón semejante organismo: uno que tiene capaidad de matar.

A su vez, la creación de una fuerza municipal mediante una decisión exclusivamente ejecutiva podría abrir nuevas discusiones jurídicas y políticas. Entre otros puntos, deberían definirse las facultades de los agentes, su relación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el uso de armas, la capacitación, el financiamiento y los mecanismos de control. Esto fue lo que se sospecha que el Departamento Ejecutivo no puede afrontar realmente.

También debería establecerse si la nueva estructura tendría funciones preventivas, contravencionales, administrativas o de intervención directa ante delitos.

Estabamos a 24 horas de ilusionares con la multiplicación del patrullaje cuando todo se cayó de repente y sin aviso

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Las preguntas que todavía no tienen respuesta

La información pública permite identificar distintas hipótesis sobre la caída momentánea del proyecto: A) que el Ejecutivo haya recibido observaciones jurídicas de último momento; B) que no existiera acuerdo sobre las facultades de la fuerza; C) que hubiera diferencias respecto de su financiamiento; y D) que los bloques opositores buscaran imponer un proyecto alternativo.

Ninguna de esas posibilidades fue confirmada oficialmente. Parece que en Morón no existe la información oficial. Y esto genera que el relato heterodoxo que gira en torno a lo público sea inestable.

Desde principio de años, cuando Lucas Ghi dijo que en Julio pondría en marcha la Policía Municipal, la población espera. Ahora de nuevo a esperar y mientras tanto el delito continúa.

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Una secuencia acelerada y un retiro inesperado

La cronología muestra la velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos.

El 19 de julio de 2026, Lucas Ghi anunció públicamente la creación de la Policía Municipal de Morón. El 22 de julio, afirmó que podía avanzar mediante un decreto si la iniciativa no conseguía respaldo legislativo. Finalmente, el 23 de julio, el proyecto fue retirado del Orden del Día antes de llegar al recinto. No se entiende nada. ¿Qué pasó?

En apenas cuatro días, la iniciativa pasó de ser uno de los principales anuncios del Gobierno municipal a quedar paralizada por falta de acuerdos.

El expediente continuará ahora en comisión, donde los bloques deberán resolver si corrigen el texto original, elaboran una propuesta unificada o impulsan proyectos diferentes.

Por otro lado, no se ha convocado a un solo especialista en seguridad para que le da forma a los puntos dudos de un proyecto que le dará la la posibilidad de matar gente el cuerpo policial.

Las funciones que iba a cumpliar la Policía Municipal

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¿Tenemos escpcialista en Seguriad?

Para todos los gustos.

Entre los principales especialistas argentinos en seguridad, criminología y política criminal aparecen Marcelo Saín, doctor en Ciencias Sociales, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex diputado nacional (identificado con el peronismo/kirchnerismo); Eugenio Raúl Zaffaroni, reconocido penalista y ex juez de la Corte Suprema (habitualmente vinculado al kirchnerismo por sus posiciones públicas, aunque sin pertenencia partidaria formal); Juan Félix Marteau, profesor de Criminología de la UBA y especialista en terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado (sin afiliación partidaria pública); Daniel Garibaldi, doctor en Seguridad y Prevención, docente e investigador de la Universidad Nacional de Lanús (sin afiliación partidaria pública conocida) y la senadora nacional Patriacia Bullrich, Secretaria de Seguridad en Hurlingham en tiempos del Gobierno de Juan José Alvarez y dos veces Ministra de Seguridad de la Nación (Bajo al Presidencia de Mauricio Macri y bajo la Presidencia de Javier Milei).

También se destacan Alberto Binder, por sus investigaciones sobre reforma judicial, seguridad ciudadana y persecución penal (independiente); Gabriel Kessler, investigador del CONICET especializado en percepción de la inseguridad y violencia urbana (independiente); Mariano Ciafardini, docente e investigador en criminología crítica y ex funcionario nacional (vinculado al peronismo); Alejandro Cassaglia, especialista en inteligencia, terrorismo y crimen organizado (sin afiliación partidaria pública conocida); Julián Ercolini, académico y juez federal (sin pertenencia partidaria pública); y Raúl Osvaldo Torre, referente en criminalística, perfiles criminales y seguridad ciudadana (sin afiliación partidaria pública conocida).

Claro que la infraestructura no es barata. No la calcularon antes?

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