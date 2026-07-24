Naturgy: La empresa española que distribuye gas en gran parte del Gran Buenos Aires y te cobra lo que quiere

Naturgy, una de las principales distribuidoras de gas natural de la Argentina, tiene origen español y actualmente pertenece a un grupo de grandes inversores internacionales. Aunque muchas personas creen que se trata de una empresa estatal, en realidad cotiza en la Bolsa de España y su capital está distribuido entre distintos accionistas privados.

La compañía, anteriormente conocida como Gas Natural Fenosa, desarrolla actividades de generación, distribución y comercialización de gas natural y electricidad en varios países. En la Argentina, opera a través de Naturgy BAN S.A., encargada del servicio en gran parte del norte y oeste del Gran Buenos Aires.

Una torre de perforación opera en el yacimiento de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, donde se concentra el desarrollo de hidrocarburos no convencionales que abastecen buena parte del mercado energético argentino y potencian las exportaciones de petróleo y gas.

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¿Quiénes son los principales accionistas de Naturgy?

El mayor accionista de Naturgy es Criteria Caixa, el holding de la Fundación «la Caixa», que posee aproximadamente el 28,5% del capital. Le siguen Global InfraCo, vehículo de inversión vinculado al fondo australiano IFM Investors, con el 15,5%; Rioja Acquisition, relacionada con CVC Capital Partners, con el 13,8%; Corporación Financiera Alba, con el 5%; y la empresa estatal argelina Sonatrach, con el 4,1%. El resto de las acciones se encuentra en manos de inversores minoritarios que participan del mercado bursátil.

Vista aérea de una terminal de almacenamiento y despacho de hidrocarburos en la cuenca del Golfo San Jorge. Desde este tipo de instalaciones, el petróleo extraído en los yacimientos es almacenado, tratado y enviado por oleoductos o buques hacia refinerías y mercados de exportación.

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¿Cómo está conformada Naturgy en la Argentina?

En el país, la distribuidora Naturgy BAN S.A. presenta una composición accionaria distinta de la casa matriz española. El 51% pertenece a Invergas S.A.; el 19% corresponde a Naturgy Argentina S.A.; y el 30% restante cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

De esta manera, la empresa que abastece de gas a millones de usuarios del Gran Buenos Aires forma parte de un grupo energético internacional, con una estructura accionaria diversificada y sin un único propietario.

Una oficina comercial de Naturgy BAN brinda atención presencial a usuarios del norte y oeste de la provincia de Buenos Aires. La empresa distribuye gas natural a más de 2,5 millones de clientes residenciales, comerciales e industriales a través de una red de más de 27.000 kilómetros.

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¿De dónde obtiene el gas Naturgy? Así llega el suministro a 30 municipios de la provincia de Buenos Aires

Naturgy no extrae gas natural de los yacimientos. La empresa se dedica exclusivamente a la distribución, por lo que compra el combustible en el mercado mayorista y lo entrega a hogares, comercios e industrias a través de su red de gasoductos. La mayor parte del gas que reciben sus usuarios proviene de Vaca Muerta, el principal polo gasífero de la Argentina.

Aunque muchas personas asocian a Naturgy con la producción de gas, su función consiste en adquirir el combustible a empresas productoras, recibirlo a través del sistema nacional de transporte y distribuirlo mediante más de 1,7 millones de conexiones de gas natural en 30 municipios de la provincia de Buenos Aires: 1) Vicente López; 2) San Isidro; 3) San Fernando; 4) Tigre; 5) General San Martín; 6) Tres de Febrero; 7) Morón; 8) Hurlingham; 9) Ituzaingó; 10) Moreno; 11) Merlo; 12) Marcos Paz; 13) General Las Heras; 14) San Miguel; 15) José C. Paz; 16) Malvinas Argentinas; 17) Pilar; 18) General Rodríguez; 19) Luján; 20) Mercedes; 21) San Andrés de Giles; 22) Suipacha; 23) Carmen de Areco; 24) La Matanza; 25) Escobar; 26) Campana; 27) Exaltación de la Cruz; 28) Zárate; 29) San Antonio de Areco; y 30) Capitán Sarmiento.

Fachada de una oficina comercial de Naturgy BAN, distribuidora de gas natural que presta servicio en el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires. En estos centros de atención los usuarios pueden realizar trámites, consultas y gestiones vinculadas al suministro del servicio.

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De dónde proviene el gas que distribuye Naturgy

Actualmente, el suministro que distribuye Naturgy BAN proviene principalmente de las siguientes cuencas gasíferas: A) Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina, la principal fuente de gas natural de la Argentina; B) Cuenca Austral, ubicada en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego; y C) otros yacimientos convencionales que continúan en producción en distintas regiones del país.

Equipo de perforación en plena operación en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales ubicada en la cuenca neuquina. La actividad en estos pozos impulsa la producción de petróleo y gas, consolidando a la Argentina como uno de los principales productores de shale de la región.

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Cómo llega el gas hasta los usuarios

El recorrido del gas desde el yacimiento hasta los hogares comprende tres etapas: A) empresas como la argentina YPF, la francesa TotalEnergies, la argentina Tecpetrol, Pan American Energy, de capitales británicos, argentinos y chinos, las argentinas Pampa Energía y Pluspetrol extraen el gas de los yacimientos; B) el combustible es transportado por las redes troncales de las argentinas Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN); y C) Naturgy BAN, controlada por el grupo español Naturgy, recibe el gas y lo distribuye mediante una red de más de 27.000 kilómetros, que abastece más de 1,7 millones de conexiones de gas natural en 30 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Vista aérea de un equipo de perforación en Vaca Muerta, donde se desarrollan operaciones de exploración y producción de petróleo y gas no convencional. Cada plataforma concentra maquinaria, personal e infraestructura clave para el aprovechamiento de uno de los mayores reservorios de shale del mundo.

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Cuadro | Quién es quién en la cadena del gas

Del yacimiento al hogar. Estas son las principales empresas que intervienen en el abastecimiento del gas natural que distribuye Naturgy BAN.

Empresa Origen YPF Argentina TotalEnergies Francia Tecpetrol Argentina Pan American Energy (PAE) Capitales británicos, argentinos y chinos Pampa Energía Argentina Pluspetrol Argentina Transportadora de Gas del Sur (TGS) Argentina Transportadora de Gas del Norte (TGN) Argentina Naturgy España

Qué función cumple Naturgy

A diferencia de las compañías petroleras y gasíferas, Naturgy no es propietaria de los yacimientos ni realiza tareas de exploración o extracción. Su actividad comienza una vez que el gas ingresa al sistema nacional de transporte, desde donde lo recibe para distribuirlo a los consumidores finales.

Gracias al crecimiento de Vaca Muerta, la mayor parte del gas que hoy llega a los hogares abastecidos por Naturgy BAN tiene origen en la Cuenca Neuquina, que se consolidó como la principal fuente de gas natural de la Argentina.

En la Argentina hay 9 empresas licenciatarias de distribución de gas natural por redes, autorizadas por ENARGAS para operar en distintas áreas de concesión del país. Además, existe una décima distribuidora de menor alcance, Redengas S.A., que presta servicio en Paraná (Entre Ríos).

Sucursal comercial de Naturgy BAN, distribuidora de gas natural que opera en el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires. La empresa atiende a usuarios residenciales, comerciales e industriales mediante una red de oficinas y canales digitales para realizar trámites, consultas y gestiones del servicio.

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¿Cuáles son las empresas que abastencen el resto del país?

A) MetroGAS S.A., distribuye gas en la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, de capitales argentinos; B) Naturgy BAN S.A., distribuye gas en el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, controlada por el grupo Naturgy, de capitales españoles; C) Camuzzi Gas Pampeana S.A., opera en gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, controlada por el grupo Camuzzi, de capitales italianos; D) Camuzzi Gas del Sur S.A., presta servicio en la Patagonia y también pertenece al grupo Camuzzi, de capitales italianos; E) Distribuidora de Gas Cuyana S.A., abastece Mendoza, San Juan y San Luis, de capitales argentinos; F) Distribuidora de Gas del Centro S.A., opera en Córdoba, La Rioja y Catamarca, de capitales argentinos; G) Litoral Gas S.A., distribuye gas en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, controlada por Tecpetrol y Compañía General de Combustibles (CGC), de capitales argentinos; H) Naturgy NOA S.A., presta servicio en Salta y Tucumán, controlada por el grupo Naturgy, de capitales españoles; I) GasNea S.A., distribuye gas en Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y norte de Santa Fe, de capitales argentinos; y J) Redengas S.A., opera en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, de capitales argentinos.

Solo una precisión: MetroGAS hoy tiene un accionariado mixto y cotiza en Bolsa. Su control está en manos de un consorcio de inversores mayoritariamente argentinos, por lo que esa definición es correcta para una nota periodística. Del mismo modo, Gas Cuyana, Gas del Centro, GasNea y Redengas son empresas de control argentino, mientras que las únicas grandes distribuidoras de capital extranjero son Naturgy (España) y Camuzzi (Italia).

Plataforma de perforación en un yacimiento de Vaca Muerta, equipada con módulos habitacionales, equipos de apoyo e infraestructura para la extracción de petróleo y gas no convencional. El desarrollo de estos pozos es uno de los principales motores de la producción energética y de las exportaciones argentinas.

18 puntos informativos tiene la facutura que más que aclarar confunden

Analisimos una factura

Tomamos una factura de una vivienda de 80 metros cuadrados aconcidionada a través de airea acondicionado

1. Datos del titular

➡️ Es la persona responsable del servicio de gas ante Naturgy. No necesariamente es quien vive en el domicilio, sino quien figura como titular del contrato.

Domicilio del suministro

➡️ Es el lugar donde está instalado el medidor.

Medidor Nº

➡️ Es el número único del medidor de gas. Sirve para identificar el suministro.

Vencimiento

11/08/2026

➡️ Fecha límite para pagar sin intereses.

2. Datos del suministro

Tipo de cliente

DOMÉSTICO

➡️ Significa que corresponde a una vivienda.

Tipo de servicio

RESID. R1

➡️ Es la categoría tarifaria.

La categoría R1 es la más baja dentro de los usuarios residenciales y corresponde a consumos relativamente reducidos.

IVA

Consumidor Final

➡️ No corresponde emitir factura A ni discriminar IVA como crédito fiscal.

3. Código de pago

Red Banelco:

00136308

Red Link:

329000136308

➡️ Son los códigos para pagar desde Home Banking o cajeros automáticos.

4. Mensajes importantes

Fondo Especial para Obras de Gas

Aparece el siguiente aviso:

«Se aplica en cumplimiento de la medida cautelar…»

¿Qué significa?

Es un cargo provincial relacionado con el Fondo Especial para Obras de Gas.

Corte del servicio

Naturgy recuerda que:

La factura puede ser causal de corte si permanece impaga.

Es simplemente un aviso legal.

Actualización de datos

Naturgy solicita mantener actualizados los datos del titular.

Esto sirve para:

recibir avisos;

cambiar titularidad;

realizar trámites.

5. Lecturas y consumo

Medidor:

34202942

Tipo de lectura

REAL

Esto es importante.

Quiere decir que: No estimaron el consumo.

Un empleado leyó efectivamente el medidor.

Lectura anterior

Fecha: 21/04/2026

Estado: 5983

Lectura actual

Fecha: 22/06/2026

Estado: 6068

La diferencia es:

6068 − 5983 = 85 m³

Es decir, durante el período se consumieron aproximadamente 85 metros cúbicos de gas.

6. Factor de corrección

Figura: 1,02516

¿Qué significa? El gas cambia de volumen según:

presión;

temperatura;

altura.

Por eso el ENARGAS obliga a aplicar un factor de corrección. No es un cargo extra. Simplemente convierte el volumen medido en volumen estándar.

7. Consumo facturado

Consumo: 90,81 m³

Aunque el medidor marcó unos 85 m³, luego del factor de corrección el consumo facturado resulta de 90,81 m³.

8. Consumo actual

45,43 m³

¿Por qué aparece ese número? Porque Naturgy factura de manera bimestral pero compara el consumo mensual.

9. Consumo anual

386,66 m³

Es el consumo acumulado del último año móvil.

Sirve para:

determinar la categoría tarifaria;

calcular subsidios.

10. Gráfico de consumo

Aparecen los consumos históricos:

25/04 → 90,86

26/02 → 62,19

26/01 → 54,70

25/06 → 57,39

25/05 → 66,84

25/06 actual → 90,81

➡️ Permite comparar si el consumo subió o bajó respecto de otros períodos.

11. Número de cliente

XXXXXX/6

Es el número que identifica el contrato con Naturgy.

12. Código de Pago Online

0136308

Sirve para pagar desde la web o aplicaciones.

13. Total a pagar

$16.429,38

Ese es el importe final.

Incluye:

gas;

transporte;

distribución;

impuestos;

tasas.

14. Próximo vencimiento estimado

10/09/2026

Es la fecha aproximada de la próxima factura.

15. Detalle de los conceptos facturados

Ahora viene la parte más interesante.

GAS

Cargo fijo

$3.290,19

¿Qué es?

Es el costo por tener el servicio disponible, aunque no consumieras gas.

Siempre se paga. (Más de tres mil pesos!)

Cargo variable

$10.611,89

Este sí depende del consumo.

Cuanto más gas utilizás, mayor será este importe.

Cargo variable excedente

$1.553,09

Corresponde al consumo que supera el bloque subsidiado o bonificado.

Bonificación extraordinaria

−$1.876,64

Es un descuento aplicado por el Estado.

Reduce el importe.

Bonificación General

−$3.785,09

Otro descuento estatal.

También disminuye la factura.

16. Recupero de impuestos

Luego aparecen muchos conceptos como:

Ley 24.413

Sellos

Ingresos Brutos

Transporte

Distribución

TOEP Morón

Todos esos importes son impuestos o recuperos autorizados por el ENARGAS y distintos organismos.

17. Cargos adicionales

Total: $408,75

Incluye: Intereses por mora: $396,59

Eso indica que había una factura anterior abonada fuera de término o con atraso.

También aparece un pequeño recupero por tasas.

18. Impuestos

Total:

$3.558,72

Incluye:

IVA 21%

Fondo Fiduciario

Ley 27.637

otros cargos regulatorios.

19. Servicios por terceros

$0

No hubo servicios adicionales cobrados por otra empresa.

20. Otros conceptos

$0

No hubo cargos extraordinarios.

21. Total vinculado al servicio

$15.942,38

Es el costo total relacionado directamente con el suministro de gas.

22. Percepción por manda judicial

$487,00

Este punto suele llamar la atención.

En la factura figura:

«Fdo. Esp. p/obras de gas (Ley 5847 PBA)»

No es un cargo de Naturgy.

Es una percepción provincial vinculada al Fondo Especial para Obras de Gas en la Provincia de Buenos Aires, aplicada por una resolución judicial.

23. Total Final

TOTAL A PAGAR

$16.429,38

Un análisis

Esta es una factura bastante «normal» para un usuario residencial R1. Lo más llamativo es que:

el consumo es relativamente bajo ( 90,81 m³ bimestrales);

bimestrales); recibe importantes bonificaciones (más de $5.600 entre descuentos);

entre descuentos); paga $396,59 de intereses por mora, lo que indica un pago fuera de término anterior;

de intereses por mora, lo que indica un pago fuera de término anterior; aproximadamente un 22 % del total corresponde a impuestos, tasas y contribuciones.

Análisis económico de la factura

Total a pagar: $16.429,38

Lo primero que conviene saber es que el total no corresponde íntegramente al gas que consumiste. Dentro de ese monto hay cuatro grandes grupos:

Concepto Importe % del total Gas (consumo, cargo fijo y variable, ya con bonificaciones) $12.174,91 74,1 % Cargos adicionales (intereses y tasas) $408,75 2,5 % Impuestos y contribuciones $3.558,72 21,7 % Percepción por manda judicial $487,00 3,0 % Total $16.429,38 100 %

¿Cuánto cuesta realmente el gas?

El renglón Gas incluye:

cargo fijo;

transporte;

distribución;

consumo;

bonificaciones.

Es decir, esos $12.174,91 ya representan el costo del servicio luego de aplicarse los descuentos correspondientes.

En otras palabras:

Tres de cada cuatro pesos que pagás corresponden al servicio de gas.

¿Cuánto pagás de impuestos?

La factura informa: Impuestos, tasas y contribuciones: $3.558,72

Eso representa aproximadamente: 21,7 % del total.

Es decir, uno de cada cinco pesos de la factura son impuestos.

Dentro de ese monto aparecen:

IVA 21 %

Fondo Fiduciario

Ley 27.637

otros fondos regulatorios.

La percepción judicial

Además existe un concepto separado:

Percepción por manda judicial

$487,00

No es un impuesto nacional.

Corresponde al Fondo Especial para Obras de Gas de la Provincia de Buenos Aires.

Representa otro 3 % aproximadamente.

Intereses

La factura también muestra:

Intereses por mora

$396,59

Esto indica que hubo al menos un pago fuera de término.

No tiene relación con el consumo.

Es un costo financiero.

Las bonificaciones

Acá está uno de los datos más interesantes.

La factura muestra descuentos importantes:

Bonificación Extraordinaria: –$1.876,64

Bonificación General: –$3.785,09

Total de bonificaciones:

–$5.661,73

Sin esos descuentos, la factura habría sido aproximadamente:

$22.091,11

Es decir, el Estado está absorbiendo cerca del 26 % del valor bruto de esta factura mediante subsidios o bonificaciones.

¿Cuánto vale cada metro cúbico?

El consumo facturado fue:

90,81 m³

Si tomamos únicamente el costo del servicio de gas ($12.174,91):

Cada metro cúbico costó aproximadamente $134,07.

Si se toma el importe final de la factura:

$16.429,38 ÷ 90,81 = $180,92 por m³.

Es decir:

Costo del gas: ≈ $134 por m³

≈ Costo final pagado (con impuestos y cargos): ≈ $181 por m³

La diferencia, unos $47 por m³, corresponde a impuestos, tasas, percepciones y cargos adicionales.

Conclusión

Tu factura refleja un consumo moderado (90,81 m³), propio de un usuario residencial R1. El servicio de gas representa cerca del 74 % del monto final, mientras que alrededor del 25 % restante corresponde a impuestos, contribuciones, percepciones y otros cargos. Además, las bonificaciones aplicadas redujeron significativamente el importe: sin ellas, la factura habría superado los $22.000.

Si querés profundizar aún más, puedo hacer un análisis «forense» de la factura, identificando qué parte corresponde específicamente al precio del gas en boca de pozo, cuánto se destina al transporte, cuánto a la distribución y cuánto recauda cada nivel del Estado (Nación, Provincia y Municipio). Ese desglose permite ver con mucha precisión a dónde va cada peso que pagás.

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