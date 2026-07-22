Si Argentina pierde Malvinas, ¿pierde la Antártida?

Las Islas Malvinas y la Antártida Argentina suelen aparecer unidas en el debate público, pero desde el punto de vista del derecho internacional no forman parte del mismo reclamo. Aunque ambas cuestiones están estrechamente relacionadas en términos estratégicos y geopolíticos, una eventual pérdida de soberanía sobre el archipiélago no implicaría automáticamente la pérdida de los derechos que Argentina sostiene sobre el continente blanco.

El reclamo sobre la Antártida tiene fundamentos propios

Desde el punto de vista jurídico, el reclamo argentino sobre la Antártida Argentina es independiente del reclamo sobre las Islas Malvinas. Se trata de dos cuestiones diferentes, con fundamentos propios reconocidos dentro del marco del derecho internacional.

La posición argentina se apoya en diversos elementos, entre ellos: A) la continuidad geográfica con el extremo sur del continente americano; B) la ocupación permanente desde 1904, con la instalación de la Base Orcadas; C) la actividad científica desarrollada de manera ininterrumpida durante más de un siglo; y D) los antecedentes históricos heredados de España tras la independencia.

En consecuencia, aun cuando el conflicto por las Malvinas no existiera, Argentina seguiría sosteniendo su reclamo sobre el Sector Antártico Argentino con base en esos antecedentes históricos, científicos y geográficos.

Base británica Rothera, en la Antártida, rodeada por una colonia de pingüinos. El Reino Unido mantiene varias instalaciones científicas permanentes en el continente blanco, en el marco del Sistema del Tratado Antártico.

¿Por qué Malvinas es considerada la puerta de la Antártida?

Si desde el punto de vista jurídico ambos reclamos son independientes, desde la geopolítica la relación es muy estrecha.

Las Islas Malvinas ocupan una posición privilegiada en el Atlántico Sur, lo que las convierte en un punto estratégico para controlar las rutas marítimas y aéreas que conducen hacia la Antártida.

Actualmente, el Reino Unido utiliza el archipiélago como: A) base aérea; B) base naval; C) centro logístico; y D) punto de abastecimiento para operaciones en el Atlántico Sur y el continente antártico.

Gracias a esa infraestructura, Londres puede proyectar presencia sobre buena parte del océano austral. Por ese motivo, numerosos especialistas sostienen que quien controla las Malvinas dispone de una ventaja estratégica muy importante para cualquier escenario futuro relacionado con la Antártida.

La estación británica Halley VI, operada por el British Antarctic Survey (BAS), es una de las principales bases científicas del Reino Unido en la Antártida. Diseñada para desplazarse sobre el hielo, desarrolla investigaciones sobre clima, glaciología, atmósfera y el agujero de ozono.

El Tratado Antártico congeló las disputas de soberanía

Otro aspecto fundamental es el Tratado Antártico, firmado en 1959, que estableció un régimen internacional especial para el continente blanco y continúa vigente hasta la actualidad.

Entre sus principales disposiciones establece: A) el congelamiento de las reclamaciones de soberanía; B) que ningún país fortalece ni debilita sus derechos por el paso del tiempo; C) la prohibición de actividades militares ofensivas; y D) la prohibición de explotar recursos minerales con fines comerciales mediante el Protocolo de Madrid.

Gracias a este marco jurídico internacional, la situación actual de las Malvinas no modifica legalmente el reclamo argentino sobre la Antártida.

Vista aérea de la estación estadounidense McMurdo, la mayor base científica de la Antártida. Ubicada en la isla de Ross, funciona como el principal centro logístico de Estados Unidos para las investigaciones científicas y las operaciones en el continente blanco.

Las bases británicas en la Antártida

El Reino Unido mantiene varias estaciones permanentes y estacionales en la Antártida, aunque oficialmente todas se presentan como instalaciones científicas y logísticas, ya que el Tratado Antártico prohíbe la existencia de bases militares permanentes en el continente.

Las principales estaciones administradas por el British Antarctic Survey son: A) Rothera, ubicada en la isla Adelaida, frente a la península antártica, que constituye la mayor instalación británica y funciona como centro científico, aeródromo y nodo logístico; B) Halley VI, emplazada sobre la plataforma de hielo Brunt, en el mar de Weddell; y C) Signy, situada en las islas Orcadas del Sur, utilizada principalmente durante la temporada de verano.

Además, el Reino Unido dispone de otras instalaciones logísticas, entre ellas Fossil Bluff y Sky Blu, destinadas al apoyo de operaciones aéreas y expediciones hacia el interior del continente. El propio Gobierno británico sostiene que mantiene tres estaciones científicas dentro del territorio que denomina Territorio Antártico Británico.}

Complejo principal de la estación estadounidense McMurdo, en la isla de Ross, Antártida. Considerada la mayor base científica del continente, es el principal centro logístico de Estados Unidos para las investigaciones polares y el apoyo a las misiones en el interior antártico.

¿Son realmente bases militares?

Desde el punto de vista legal, no. El Tratado Antártico establece que la Antártida debe destinarse exclusivamente a fines pacíficos y prohíbe la instalación de bases militares, fortificaciones y maniobras de carácter bélico.

Sin embargo, el mismo tratado autoriza el empleo de personal militar, buques, aeronaves y equipamiento de las Fuerzas Armadas para tareas científicas, logísticas o de apoyo. Por esa razón, el Reino Unido puede utilizar medios militares sin que sus instalaciones sean consideradas oficialmente bases militares permanentes.

Complejo principal de la estación estadounidense McMurdo, en la isla de Ross, Antártida. Considerada la mayor base científica del continente, es el principal centro logístico de Estados Unidos para las investigaciones polares y el apoyo a las misiones en el interior antártico.

La Base Orcadas, inaugurada en 1904, es la estación científica permanente más antigua de la Antártida en funcionamiento ininterrumpido. Administrada por la Argentina, simboliza más de un siglo de presencia nacional, investigación y soberanía en el continente blanco.

Una presencia que también tiene un significado político

Más allá de su función científica, las estaciones británicas poseen una fuerte dimensión geopolítica.

El sector reclamado por el Reino Unido se superpone en gran medida con los sectores reclamados por Argentina y Chile. Es decir, estaciones como Rothera, Halley VI o Signy se encuentran dentro de un territorio cuya soberanía permanece congelada y sin resolver en virtud del Tratado Antártico.

En ese contexto, la presencia británica no solo contribuye a la investigación científica, sino que también sostiene de manera material la reivindicación territorial británica, del mismo modo que las bases argentinas fortalecen la presencia y el reclamo de Argentina sobre el continente blanco.

No se trata de una estrategia reciente. El Reino Unido comenzó a establecer estaciones permanentes en 1944, durante la Operación Tabarin, cuyos objetivos incluían reforzar su presencia efectiva y respaldar su reclamación territorial en la región antártica.

La Base Esperanza, una de las principales estaciones permanentes de la Argentina en la Antártida, combina actividades científicas, logísticas y de apoyo. Allí funciona desde 1978 la escuela más austral del mundo y nació el primer ser humano en el continente antártico, reafirmando la presencia argentina en la región.

¿Qué podría ocurrir en el futuro?

Los especialistas suelen plantear escenarios de largo plazo en caso de que el régimen establecido por el Tratado Antártico fuera revisado o dejara de aplicarse.

Si en algún momento los Estados decidieran reabrir las discusiones sobre soberanía o sobre la explotación de los recursos naturales del continente, contar con una base militar y logística como las Malvinas otorgaría al Reino Unido una posición considerablemente más favorable para sostener su presencia en el Atlántico Sur y respaldar sus intereses antárticos.

En ese contexto, la importancia estratégica del archipiélago sería todavía mayor, ya que facilitaría las operaciones navales, aéreas y de abastecimiento hacia el continente blanco.

La Base Marambio, principal puerta de entrada aérea de la Argentina a la Antártida, opera durante todo el año gracias a su pista de aterrizaje sobre suelo firme. Desde allí se coordinan vuelos, operaciones logísticas y numerosas campañas científicas en el continente blanco.

Malvinas y Antártida: una relación estratégica

La respuesta a la pregunta es clara: perder las Islas Malvinas no implicaría perder automáticamente la Antártida Argentina, porque ambos reclamos poseen fundamentos jurídicos independientes.

Sin embargo, la pérdida del archipiélago sí debilitaría considerablemente la posición estratégica de Argentina en el Atlántico Sur, reduciría su capacidad logística en una región de enorme importancia geopolítica y otorgaría una ventaja significativa al Reino Unido para proyectar su presencia hacia la Antártida si en el futuro cambiara el régimen internacional vigente.

Por esa razón, desde hace décadas numerosos especialistas describen a las Islas Malvinas como un enclave clave para el control del Atlántico Sur y como una plataforma logística de enorme valor para las operaciones hacia la Antártida, aun cuando el reclamo soberano argentino sobre esta última tenga fundamentos jurídicos propios e independientes. La existencia de estaciones británicas permanentes en el continente, sumada a la infraestructura instalada en las Malvinas, explica por qué ambos territorios continúan ocupando un lugar central en la disputa geopolítica del extremo sur del planeta.

¿Que fue la Operación Tabarín?

En plena Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido lanzó una operación secreta que cambiaría para siempre la historia de la Antártida. Bajo el nombre de Operación Tabarín, estableció las primeras bases permanentes británicas en el continente blanco, en una estrategia que combinó objetivos militares, científicos y geopolíticos y que aún hoy influye en la disputa por la soberanía antártica.

Una misión secreta en medio de la guerra

La Operación Tabarín comenzó a planificarse en 1943 y sus primeras bases fueron instaladas durante 1944. Oficialmente, la misión buscaba fortalecer la presencia británica en el extremo sur del planeta en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, detrás de esa decisión existían varios objetivos estratégicos. La expedición tenía como finalidad: A) impedir que buques alemanes utilizaran puertos naturales o refugios en la Antártida; B) obtener información meteorológica para mejorar la navegación aliada en el Atlántico Sur; y C) reforzar la reivindicación territorial británica frente a los reclamos de Argentina y Chile.

Las primeras bases británicas

Como parte de la operación, la expedición instaló bases permanentes en distintos puntos estratégicos del continente.

Las primeras estaciones fueron levantadas en: A) Isla Decepción, en las Shetland del Sur; B) Port Lockroy, sobre la costa occidental de la península antártica; y C) Bahía Esperanza, en el extremo norte de la península.

Entre ellas, Port Lockroy adquirió una importancia especial al convertirse en una de las primeras bases británicas ocupadas durante el invierno antártico. Con el paso de los años sería considerada uno de los antecedentes directos del actual British Antarctic Survey, el principal organismo científico británico dedicado a la investigación polar.

Mucho más que una expedición científica

Aunque la Operación Tabarín desarrolló investigaciones meteorológicas, geológicas, biológicas y cartográficas, su alcance fue mucho más amplio que el de una misión científica.

La construcción de bases permanentes, el izamiento de la bandera británica y la permanencia continua de personal en el territorio buscaban demostrar una administración efectiva sobre una región cuya soberanía también era reclamada por Argentina y Chile.

Ese era el verdadero objetivo estratégico: convertir un reclamo diplomático en una presencia concreta sobre el terreno, fortaleciendo la posición británica mediante hechos materiales y no únicamente a través de documentos o declaraciones.

El origen de la presencia británica actual

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, las instalaciones construidas durante la operación no fueron desmanteladas.

En 1945, la Operación Tabarín dio origen al Falkland Islands Dependencies Survey, organismo encargado de mantener y ampliar las investigaciones científicas en la región. Años más tarde, en 1962, esa institución adoptó el nombre de British Antarctic Survey, denominación que conserva hasta la actualidad.

Por ese motivo, numerosos historiadores consideran que la Operación Tabarín marcó el inicio de la presencia británica permanente y organizada en la Antártida, una continuidad que supera las ocho décadas.

Un legado que sigue vigente

Desde una perspectiva geopolítica, la Operación Tabarín fue una misión militar secreta que, con el paso del tiempo, evolucionó hacia un programa científico permanente.

Si bien no modificó jurídicamente la situación de la Antártida, ya que las disputas de soberanía quedaron congeladas décadas más tarde por el Tratado Antártico, sí permitió al Reino Unido consolidar una presencia continua sobre el terreno.

Esa permanencia constituye uno de los principales argumentos con los que Londres sostiene hasta hoy su reclamación territorial en el continente blanco, en una zona donde sus aspiraciones se superponen con las de Argentina y Chile.