Los recursos de la Antártida: cuánto valen y por qué el continente está en disputa

La Antártida concentra algunas de las mayores reservas potenciales de recursos naturales del planeta. Agua dulce, petróleo, gas, minerales, pesca y recursos biotecnológicos convierten al continente blanco en una de las regiones estratégicas más codiciadas del siglo XXI, aunque hoy su explotación comercial está prohibida por acuerdos internacionales.

A diferencia de otros territorios ricos en materias primas, la Antártida permanece protegida por el Sistema del Tratado Antártico y por el Protocolo de Madrid, que impiden la explotación minera con fines comerciales y priorizan la investigación científica y la preservación ambiental.

La mayor reserva de agua dulce del planeta

El recurso más importante de la Antártida no es el petróleo ni los minerales, sino el agua.

El continente concentra cerca del 90 % del hielo del planeta y aproximadamente el 70 % del agua dulce de la Tierra, una reserva estratégica cuyo valor aumenta año tras año frente al crecimiento de la población mundial y el cambio climático.

Si bien esa agua no puede comercializarse en la actualidad, distintos estudios económicos estiman que, si existiera un mercado internacional para una mínima fracción del recurso, su valor sería prácticamente incalculable.

Los recursos naturales que esconde la Antártida

Entre las principales riquezas potenciales del continente se encuentran:

A) agua dulce, cuyo valor económico potencial supera los US$ 1 billón anual (estimación teórica basada en un aprovechamiento extremadamente limitado de una fracción mínima del recurso);

B) petróleo, con una capacidad potencial estimada en torno a US$ 150.000 millones por año, si las reservas fueran comparables con otras grandes cuencas offshore y existiera explotación comercial;

C) gas natural, con un potencial cercano a US$ 60.000 millones anuales;

D) minerales como hierro, cobre, níquel, cobalto, oro, platino, uranio y tierras raras, cuyo aprovechamiento podría generar alrededor de US$ 250.000 millones por año;

E) recursos pesqueros del océano Austral —principalmente kril antártico, merluza negra, bacalao antártico y calamares—, con un valor potencial cercano a US$ 12.000 millones anuales, considerando una explotación sostenible;

F) recursos biológicos utilizados en biotecnología, farmacología e industria, cuyo mercado podría superar los US$ 25.000 millones por año; y

G) energía renovable —eólica, solar e hidrógeno verde—, con un potencial económico futuro superior a US$ 80.000 millones anuales.

En conjunto, distintos análisis económicos permiten estimar que el potencial de generación de riqueza de la Antártida podría superar US$ 1,5 billones (1,5 trillion en escala corta estadounidense) por año, aunque se trata de proyecciones teóricas, ya que actualmente esos recursos no pueden explotarse comercialmente.

Petróleo y gas bajo el hielo

Diversas investigaciones geológicas indican que bajo la plataforma continental antártica podrían existir importantes reservas de hidrocarburos.

Las áreas con mayores perspectivas son el mar de Ross, el mar de Weddell y distintos sectores de la Antártida Oriental.

Hasta el momento no existe una cuantificación definitiva de esas reservas porque las exploraciones están fuertemente limitadas por la legislación internacional.

Minerales estratégicos para la industria mundial

Las investigaciones realizadas durante décadas también sugieren la presencia de importantes yacimientos minerales.

Entre ellos aparecen carbón, hierro, cobre, níquel, cromo, cobalto, molibdeno, oro, platino, uranio y tierras raras, estas últimas fundamentales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, computadoras, satélites, radares y tecnología militar.

La mayoría de esos recursos continúa sin cuantificarse debido a las restricciones para realizar exploraciones intensivas.

Un océano de enorme riqueza pesquera

Las aguas que rodean la Antártida figuran entre las más productivas del planeta.

Allí habitan enormes poblaciones de kril antártico, una pequeña especie de crustáceo que constituye la base de toda la cadena alimentaria del océano Austral.

Además, existen importantes poblaciones de merluza negra, bacalao antártico, calamares y otras especies adaptadas a las bajas temperaturas.

El kril posee un enorme valor económico porque se utiliza para producir aceites ricos en omega-3, suplementos nutricionales, alimentos para acuicultura y productos farmacéuticos.

El laboratorio natural más grande del planeta

La biodiversidad antártica también representa un enorme interés científico.

Los organismos que sobreviven al frío extremo desarrollaron enzimas, proteínas anticongelantes, bacterias resistentes y otros compuestos con aplicaciones industriales y médicas.

Este campo de investigación, conocido como bioprospección, es uno de los que mayor crecimiento registra en el mundo.

El enorme potencial energético

Además de sus recursos minerales y biológicos, la Antártida posee condiciones favorables para el desarrollo de energía eólica y solar durante el verano austral.

En el futuro, esas fuentes también podrían utilizarse para producir hidrógeno verde, uno de los combustibles considerados claves para la transición energética mundial.

Actualmente estas tecnologías solo abastecen parcialmente a las bases científicas instaladas en el continente.

¿Por qué nadie puede explotar estos recursos?

La razón principal es jurídica.

El Tratado Antártico, firmado en 1959, establece que el continente debe destinarse exclusivamente a fines pacíficos y científicos.

A su vez, el Protocolo de Madrid sobre Protección del Medio Ambiente, vigente desde 1998, prohíbe expresamente la explotación minera con fines comerciales.

Aunque el protocolo prevé mecanismos para revisar ese régimen en el futuro, cualquier modificación requeriría un amplio consenso entre los Estados parte, por lo que no existe una apertura automática a la explotación de los recursos.

Por qué la Antártida es una pieza clave del siglo XXI

La combinación de la mayor reserva de agua dulce del planeta, el potencial de hidrocarburos, la presencia de minerales estratégicos, la enorme riqueza pesquera, los recursos biotecnológicos y su ubicación en el océano Austral convierten a la Antártida en uno de los territorios de mayor relevancia geopolítica del mundo.

Por ese motivo, numerosas potencias mantienen bases científicas permanentes en el continente. Más allá de la investigación, esa presencia también fortalece su participación en la gobernanza futura de una región que podría convertirse en uno de los mayores reservorios de recursos estratégicos del planeta si alguna vez cambiara el régimen internacional que hoy la protege.