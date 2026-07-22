La historia detrás de la bandera de Malvinas que dio la vuelta al mundo: cómo y quienes la crearon

Un grupo de jóvenes argentinos de Villa Luro convirtió una sábana de hotel en uno de los símbolos del Mundial 2026. Según pudo averiguar este medio, la bandera fue confeccionada horas antes del partido ante Inglaterra, ingresó de manera clandestina al estadio y terminó en manos de los futbolistas de la Selección Argentina, que la exhibieron ante millones de personas.

La imagen recorrió el planeta en cuestión de minutos. Cuando Giovani Lo Celso desplegó sobre el césped la bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», acompañado por Cristian Romero, Lisandro Martínez y luego gran parte del plantel, quedó registrada una de las escenas más recordadas del Mundial 2026.

Detrás de esa escena hubo una historia de planificación improvisada, riesgo y una enorme cuota de audacia.

La bandera en el hotel que luego estaría en mano de los jugadores después de ganarle a Inglaterra

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Una idea que nació horas antes del partido

Según pudo averiguar este medio, el impulsor de la iniciativa es un argentino de 33 años, oriundo de Villa Luro, que viajó a Estados Unidos para seguir toda la campaña de la Selección y permanecerá allí hasta la final frente a España.

La idea surgió el mismo día del partido.

Sin materiales preparados ni una bandera confeccionada con anticipación, el grupo decidió utilizar una sábana del hotel donde se hospedaba. Antes pasaron por una ferretería y compraron pintura negra y un pincel económico.

«No gastamos ni diez dólares», relató uno de los integrantes del grupo.

Con la tela extendida sobre el piso del hotel pintaron una única frase: «Las Malvinas son argentinas».

«La idea surgió para llevar el mensaje que sentimos todos los argentinos, especialmente en un partido como éste», explicó.

Menos de diez dólares costó la bandera. Acá en el «taller» del «grupo comando».

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Cómo lograron ingresar la bandera

El grupo sabía que el ingreso de banderas o pancartas vinculadas al reclamo por las Islas Malvinas estaba prohibido dentro del estadio.

Por ese motivo decidieron doblar la sábana hasta ocupar el menor espacio posible y ocultarla entre sus pertenencias personales para superar los controles de seguridad.

Una vez dentro del estadio esperaron el momento adecuado.

No estaban ubicados junto al campo de juego, por lo que aguardaron hasta los minutos finales para acercarse detrás del arco donde atacaba la Selección argentina.

El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase «Las Malvinas Son Argentinas» junto a su compañero Nicolás Otamendi tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

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El lanzamiento que terminó en una imagen histórica

Cuando restaban apenas cinco minutos para el final, personal de seguridad detectó la presencia del grupo y comenzó a desplazarlos del lugar.

Al advertir que podían perder la bandera, resolvieron arrojarla al campo antes de que fuera secuestrada.

Para darle peso y que no perdiera estabilidad durante el vuelo, la envolvieron alrededor de una botella plástica.

El lanzamiento cayó cerca del área argentina.

Según pudo averiguar este medio, Gonzalo Montiel fue el primero en advertir la presencia del objeto sobre el césped y se la alcanzó a Giovani Lo Celso.

El mozo del plantel confirmó que la bandera viaja junto al equipo

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El volante la desplegó inmediatamente.

En segundos se acercaron Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y luego casi todo el plantel, incluido Lionel Messi, para exhibirla frente a las cámaras de televisión y a las más de 1.000 millones de personas que seguían el encuentro en todo el mundo.

La imagen se convirtió inmediatamente en una de las fotografías más difundidas del torneo.

La bandera terminó junto al plantel argentino

Finalizado el encuentro, el grupo intentó recuperar la bandera.

Sin embargo, ya había sido retirada por integrantes del cuerpo de apoyo de la Selección.

Horas más tarde, el colaborador del plantel Patricio Auber publicó una fotografía junto a la bandera con un mensaje que despejó cualquier duda.

«A quien corresponda… ¡Está en buenas manos!», escribió.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, la bandera continúa junto al plantel argentino y podría acompañar a la delegación durante la final del Mundial antes de ser devuelta a quienes la confeccionaron.

La foto de la bandera en el hotel de Atlanta antes del partido entre Argentina-Inglaterra

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Una sábana de hotel convertida en símbolo

Lo que comenzó como una idea improvisada terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados del Mundial 2026.

Una sábana de hotel, menos de 10 dólares en materiales, una botella de plástico para que el lanzamiento no perdiera vuelo y la decisión de un grupo de jóvenes argentinos bastaron para que una consigna histórica volviera a instalarse frente a millones de espectadores en todo el mundo.

Más allá de las repercusiones políticas y deportivas que provocó la imagen, la historia demuestra cómo un gesto nacido en el anonimato terminó formando parte de una de las postales más emblemáticas del campeonato.

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