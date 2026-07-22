La FIFA apretó a la Selección Argentina por la bandera de Malvinas en territorio norteamericano

La imagen de los jugadores de la Selección Argentina desplegando una bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas» después de eliminar a Inglaterra dio la vuelta al mundo y generó una inmediata reacción política del Reino Unido.

En las horas posteriores comenzaron a multiplicarse las versiones que aseguraban que la FIFA había presionado a la delegación argentina para que el mensaje no volviera a aparecer durante la final del Mundial frente a España. Sin embargo, al analizar la información disponible, hay una diferencia clara entre los hechos comprobados y las interpretaciones que surgieron posteriormente.

Qué está confirmado

Lo primero que está acreditado es que varios futbolistas argentinos exhibieron la bandera al término de la semifinal, un hecho que quedó registrado por las transmisiones televisivas y las fotografías oficiales.

También está confirmado que el Gobierno británico solicitó formalmente a la FIFA que investigara el episodio al considerar que se trató de una manifestación política incompatible con los reglamentos del organismo.

A partir de ese reclamo, la FIFA inició un procedimiento disciplinario para analizar lo ocurrido. El reglamento del organismo prohíbe la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante las competiciones internacionales y existen antecedentes de sanciones relacionadas con la cuestión Malvinas, entre ellos una multa aplicada a la AFA en 2014.

Diversos medios internacionales coincidieron además en que, de existir sanciones, estas serían analizadas una vez finalizado el Mundial y tendrían carácter económico o disciplinario, sin poner en riesgo la participación de la Selección Argentina en la final.

La bandera humilló a Inglaterra que no se hace cargo de su apropiación, el territorio de las Islas Malvinas

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No hay pruebas de una advertencia al plantel

Hasta el momento no apareció ninguna comunicación oficial de la FIFA que confirme que el organismo haya advertido al plantel argentino que no podía volver a exhibir la bandera o que sufriría consecuencias inmediatas si lo hacía.

Tampoco trascendió una nota enviada a la AFA, una resolución del Comité Disciplinario previa a la final o un documento que demuestre la existencia de una orden específica dirigida a los jugadores.

En conferencia de prensa, el entrenador Lionel Scaloni aseguró que no tenía conocimiento de ninguna advertencia ni de una sanción vinculada con la bandera y sostuvo que él mismo vio la imagen igual que el resto del público.

A pesar de las sospechas no hay ni un dato concreto, fáctico, real de haya habido algún tipo de presión

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Cómo nació la versión de la «presión»

La hipótesis de una supuesta presión de la FIFA se construyó a partir de tres hechos concretos: A) la apertura de una investigación disciplinaria; B) el reclamo diplomático impulsado por el Reino Unido; y C) el hecho de que durante la final frente a España no volvió a exhibirse una bandera similar.

La combinación de esos elementos llevó a algunos medios y usuarios de redes sociales a interpretar que la delegación argentina había recibido una advertencia privada.

Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue respaldada por documentos oficiales, testimonios directos de dirigentes de la AFA, integrantes del cuerpo técnico o comunicaciones emitidas por la FIFA.

La bandera en el Hotel de los jugadores de la Selección Argentina que hicieron los pibes de Villa Luro

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Qué falta para confirmar esa versión

Para sostener periodísticamente que existió una presión directa de la FIFA deberían conocerse elementos concretos, como A) una nota confidencial enviada a la AFA; B) una comunicación oficial al cuerpo técnico o a los jugadores; C) una resolución del Comité Disciplinario previa a la final; o D) el testimonio de un dirigente o integrante de la delegación que confirme haber recibido esa advertencia.

Mientras esas pruebas no aparezcan, la existencia de un supuesto «apriete» debe ser presentada como una versión no comprobada y no como un hecho confirmado.

Por el momento, lo que sí está acreditado es que hubo un reclamo diplomático del Reino Unido, una revisión disciplinaria de la FIFA y un intenso debate político alrededor de la bandera de Malvinas, pero no pruebas públicas de una orden dirigida a la Selección Argentina para impedir una nueva exhibición durante la final.

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Hay pruebas

La conclusión, al 22 de julio de 2026, es precisa: no existe evidencia pública suficiente para afirmar que la FIFA haya amenazado, presionado o condicionado a la Selección Argentina antes de la final contra España.

Sí hubo una actuación institucional de la FIFA y una fuerte presión británica, pero no apareció hasta ahora ninguna nota confidencial, advertencia directa al cuerpo técnico ni resolución disciplinaria previa a la final.

El mozo del equipo en el Hotel confirmó que la bandera siempre estuvo con la Selección Argentina

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1. ¿Hubo una nota confidencial enviada por la FIFA a la AFA?

No pudo comprobarse.

No aparece publicada ninguna carta, correo electrónico, notificación disciplinaria o documento dirigido por la FIFA a la Asociación del Fútbol Argentino en el que se ordenara evitar una nueva exhibición de la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

Tampoco la FIFA ni la AFA informaron oficialmente que hubiera existido esa comunicación. Las búsquedas en sus canales institucionales no arrojaron una resolución, un número de expediente público o una copia de una supuesta intimación.

Esto no permite descartar que hubiera contactos informales entre dirigentes, delegados del torneo y autoridades de la AFA. Sin embargo, no hay elementos documentales que permitan presentar esos contactos como un hecho confirmado.

La bandera con el reclamo por Las Islas Malvinas sobre territorio norteamericano

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2. ¿La FIFA se comunicó con Lionel Scaloni o con el cuerpo técnico?

El único testimonio directo disponible va en sentido contrario.

Consultado después de la final, Lionel Scaloni aseguró que no tenía conocimiento de ninguna advertencia ni sanción vinculada con la bandera. El entrenador sostuvo que había visto la pancarta de la misma manera que el resto del público y negó conocer una intervención previa de la FIFA.

Scaloni también rechazó las versiones conspirativas que circularon después de la derrota contra España, entre ellas supuestas presiones internas, controles antidopaje extraordinarios y situaciones que habrían alterado la preparación del equipo.

Su respuesta no demuestra que ningún dirigente de la AFA haya recibido un mensaje, pero sí permite afirmar que no hay una admisión pública del cuerpo técnico de que la FIFA lo hubiera amenazado o condicionado.

La pintura que se uso para escribir la leyenda sobre la sábana de hotel

La etiqueta del envase dice: Plaid®, Apple Barrel®, Matte, Black, Acrylic Craft Paint, Quick Drying, Easy Cleanup, código 20504E, 32 fl oz (946 ml). En español, corresponde a una pintura acrílica para manualidades Apple Barrel, de acabado mate, color negro, de secado rápido, fácil de limpiar y presentada en un envase de 946 mililitros (32 onzas líquidas).

La pintura de la foto es de la marca Apple Barrel, una línea fabricada y comercializada por Plaid Enterprises, Inc., una empresa de Estados Unidos especializada en pinturas para manualidades, decoración y bellas artes.

Su valor de mercado en Estados Unidos ronda actualmente los US$ 9,57 por unidad en grandes cadenas como Walmart.

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3. ¿Intervino el Comité Disciplinario antes de la final?

Hubo, como mínimo, una revisión preliminar del episodio y de los informes del partido. Esa es la única intervención institucional que puede considerarse respaldada por las fuentes disponibles.

Tras la semifinal del 15 de julio entre Argentina e Inglaterra, la FIFA comenzó a examinar las actas y los reportes correspondientes al encuentro. Algunos medios informaron que se había abierto una investigación disciplinaria, mientras otros utilizaron una formulación más prudente: la FIFA estaba “revisando los informes del partido” antes de decidir si correspondía iniciar actuaciones o aplicar sanciones.

La diferencia es importante. Revisar el informe arbitral o el informe del comisario del partido no equivale a dictar una sanción, ni prueba que se haya enviado una amenaza a la AFA.

La posible infracción se relaciona con las disposiciones que prohíben mensajes políticos, ideológicos o religiosos en los estadios y durante los actos vinculados con los partidos. La AFA podía exponerse a una advertencia o una multa, y los futbolistas eventualmente a sanciones individuales. Sin embargo, desde el comienzo se señaló que cualquier decisión sería posterior al Mundial y que no impediría que Argentina jugara la final.

La furia contra Argentina no es nueva

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4. La presión comprobada provino del Reino Unido

Lo que sí está acreditado es la ofensiva política británica.

Después de la victoria argentina, el ministro británico Peter Kyle pidió públicamente a la FIFA que investigara a los jugadores. El reclamo fue respaldado por el Gobierno de Keir Starmer, que calificó la exhibición como una utilización política del fútbol.

Por lo tanto, resulta legítimo afirmar que el Gobierno británico presionó a la FIFA para que actuara. Lo que no puede afirmarse con la misma seguridad es que la FIFA trasladara esa presión a la Selección Argentina mediante una amenaza o una orden secreta.

Con el triunfo, las emociones dominaron los movimientos de los jugadores

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5. ¿Por qué surgió la versión del “apriete”?

La versión parece haberse construido a partir de cuatro hechos reales: A) el pedido formal y público del Gobierno británico; B) la revisión de los informes del partido por parte de la FIFA; C) la posibilidad reglamentaria de imponer sanciones; y D) la ausencia de la bandera durante la final contra España.

De esa secuencia se dedujo que la FIFA había advertido privadamente a la AFA. Pero esa conclusión continúa siendo una inferencia, no un hecho respaldado por documentos o testimonios identificados.

Reuters informó inicialmente que la acción de los jugadores podía violar el código de conducta de los estadios, pero aclaró que la FIFA todavía no había realizado comentarios públicos sobre el episodio.

La bandera en el piso de hotel cuando la Selección Argentina estuvo en Atlanta

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Conclusión

Con los elementos disponibles, el título “La FIFA apretó a la Selección Argentina” es demasiado categórico.

Una formulación rigurosa sería:

La presión británica llegó a la FIFA, que revisó el caso de la bandera de Malvinas, pero no hay pruebas de una amenaza a la Selección Argentina.

También podría afirmarse:

La FIFA investigó la bandera de Malvinas antes de la final, aunque Scaloni negó haber recibido advertencias.

Hasta que aparezca una carta, una notificación disciplinaria, el testimonio de un dirigente de la AFA o una confirmación oficial, la supuesta “apretada” debe presentarse como una versión no comprobada y no como una certeza.

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