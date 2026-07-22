Los recursos naturales de Malvinas: cuánto valen y por qué son estratégicos

Las Islas Malvinas concentran algunos de los recursos naturales más valiosos del Atlántico Sur. La riqueza del archipiélago no se encuentra únicamente en su territorio, sino especialmente en el mar que lo rodea, donde conviven una de las zonas pesqueras más productivas del mundo, importantes reservas de hidrocarburos y una ubicación estratégica que podría adquirir aún mayor relevancia en las próximas décadas.

Diversos especialistas coinciden en que el verdadero valor económico de las Malvinas está en los recursos marítimos y en la posición geográfica que ocupan, un aspecto que explica buena parte del interés histórico por el control del archipiélago.

La pesca, el motor económico de las islas

La pesca constituye, por amplio margen, la principal actividad económica de las Malvinas.

Las aguas circundantes albergan importantes poblaciones de especies comerciales como: A) calamar Illex argentinus; B) calamar Loligo; C) merluza; D) merluza negra; E) abadejo; F) merluza de cola; y G) diversas especies de crustáceos.

La economía isleña depende en gran medida de las licencias de pesca otorgadas por la administración local a embarcaciones extranjeras. Distintas estimaciones ubican los ingresos derivados de este sector entre US$ 250 millones y US$ 400 millones anuales, lo que convierte a la pesca en la principal fuente de recursos del archipiélago.

Plataforma de perforación offshore en el Atlántico Sur. La posible existencia de importantes reservas de petróleo y gas en la plataforma continental que rodea las Islas Malvinas convierte a los hidrocarburos en uno de los recursos estratégicos más disputados de la región.

Petróleo y gas: una riqueza que aún espera su desarrollo

Desde la década de 1990 se identificaron importantes indicios de hidrocarburos en la plataforma continental que rodea las islas.

Las principales cuencas exploradas son: A) North Falkland Basin; B) South Falkland Basin; y C) East Falkland Basin.

Dentro de ellas se localizaron yacimientos como: A) Sea Lion; B) Isobel; C) Elaine; D) Casper; y E) Beverley.

Diversas consultoras privadas estiman que existen cientos de millones de barriles recuperables. Si los proyectos alcanzaran una producción comercial plena, el valor bruto de esa producción podría superar los US$ 2.000 millones anuales, aunque actualmente la explotación continúa limitada por factores técnicos, económicos, ambientales y jurídicos.

Argentina sostiene que toda exploración autorizada por el Reino Unido en esas aguas es ilegal, por tratarse de un área sometida a una disputa de soberanía.

Las reservas de gas natural

Junto con el petróleo también fueron detectadas reservas de gas natural asociadas a varios de los yacimientos descubiertos.

Hasta el momento no existe una explotación comercial de gran escala, aunque especialistas consideran que podrían representar un complemento importante para futuros desarrollos energéticos. Su potencial económico es difícil de calcular, pero podría sumar cientos de millones de dólares por año si llegara a explotarse industrialmente.

Esquema del desarrollo de un yacimiento petrolero offshore, donde varios pozos submarinos transportan petróleo y gas mediante ductos hasta un buque FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), encargado de producir, almacenar y transferir los hidrocarburos para su exportación. Este sistema es uno de los modelos previstos para proyectos de explotación en el Atlántico Sur.

Recursos marinos con enorme potencial

El Atlántico Sur también alberga recursos cuya explotación todavía es limitada, pero que despiertan un creciente interés científico y económico.

Entre ellos se encuentran: A) algas destinadas a la biotecnología; B) compuestos farmacológicos obtenidos de organismos marinos; C) biodiversidad de aguas frías; y D) recursos genéticos marinos.

Aunque aún no existe una industria consolidada, algunos estudios consideran que estos sectores podrían movilizar decenas o incluso cientos de millones de dólares anuales en las próximas décadas.

Energía eólica

Las condiciones climáticas convierten a las Malvinas en uno de los lugares con mejores vientos del planeta.

Gracias a esa característica ya funcionan parques eólicos que abastecen una parte importante del consumo eléctrico del archipiélago. Si bien su impacto económico es reducido frente a la pesca o los hidrocarburos, representa un ahorro energético de varios millones de dólares al año.

Parque eólico en las Islas Malvinas. La generación de energía a partir del viento permitió reducir el consumo de combustibles fósiles en el archipiélago y forma parte de la estrategia para aprovechar uno de los recursos naturales más abundantes del Atlántico Sur.

La histórica producción ovina

Durante más de un siglo, la ganadería ovina fue la principal actividad económica de las islas.

Actualmente produce: A) lana fina de alta calidad; B) carne ovina; y C) algunos productos derivados.

Su importancia disminuyó con el crecimiento de la pesca, aunque continúa aportando entre US$ 10 millones y US$ 20 millones anuales.

Un rebaño de ovejas en las Islas Malvinas, donde la producción ovina y la exportación de lana fueron durante más de un siglo la principal actividad económica del archipiélago. Aunque hoy la pesca domina los ingresos, la ganadería continúa siendo un sector estratégico de la economía local.

Minerales aún sin explotar

Hasta el momento no existen explotaciones mineras de importancia comercial.

Sin embargo, distintas investigaciones identificaron posibles depósitos de: A) oro; B) cobre; C) hierro; D) tierras raras; y E) otros minerales estratégicos.

Por ahora esos recursos no generan ingresos relevantes, aunque podrían adquirir importancia en el futuro si se comprobara su viabilidad económica.

El recurso más valioso: la ubicación estratégica

Para numerosos especialistas, el principal activo de las Malvinas no es un recurso natural específico, sino su posición geográfica.

Desde el archipiélago se puede proyectar presencia sobre: A) una extensa zona económica exclusiva rica en pesca; B) las rutas marítimas que conectan el Atlántico con el Pacífico; C) el acceso al Atlántico Sur; D) las operaciones hacia la Antártida; y E) una plataforma continental con potencial para la explotación de hidrocarburos.

Ese valor estratégico no puede medirse únicamente en términos económicos, pero influye directamente en la seguridad, el comercio marítimo y el acceso a recursos naturales de enorme importancia para el futuro.

Una estancia ovina en las Islas Malvinas, donde la cría de ovejas y la producción de lana marcaron el desarrollo económico del archipiélago durante más de un siglo. La actividad ganadera sigue siendo uno de los recursos tradicionales de las islas, junto con la pesca, el turismo y el potencial petrolero.

¿Qué papel juega la Antártida?

Aunque la Antártida no forma parte de las Islas Malvinas, su cercanía incrementa considerablemente el valor estratégico del archipiélago.

Si en algún momento cambiara el régimen establecido por el Tratado Antártico y se habilitara una explotación más amplia de recursos naturales, disponer de una infraestructura consolidada en el Atlántico Sur, como la existente en las Malvinas, otorgaría una ventaja logística significativa para cualquier Estado que opere en la región.

Esto no implicaría derechos automáticos sobre la Antártida, cuyo reclamo continúa regido por normas internacionales, pero sí permitiría contar con una capacidad de apoyo, abastecimiento y proyección mucho mayor hacia uno de los territorios con mayores reservas potenciales de agua dulce, minerales y recursos biológicos del planeta.