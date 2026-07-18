Triste: Después de las peleas en Morón, vecinos advierten que no irán a festejar la final con sus familias

La pelea registrada en las escalinatas de la Catedral de Morón, sumada al caos generado por motos, corridas y disturbios, abrió un intenso debate entre los vecinos. Aunque hubo quienes minimizaron lo ocurrido, la mayoría expresó preocupación por la seguridad y aseguró que el domingo preferirá mirar la final desde su casa.

«No pienso volver a llevar a mi familia»

El temor a que se repitan los incidentes fue el sentimiento que más se repitió entre los lectores.

Alexia Rodriguez escribió: «Eso no es festejar, por eso me quedo tranquila en mi casita, van a romper todo».

En el mismo sentido, Ro Villa comentó: «Cuando no los villeros dando la nota. Te quitan las ganas de salir a festejar. Después mi hijo me pregunta por qué no vamos».

También Anabella Ferrari sostuvo: «Qué gente estúpida. Eso no es festejar. Cómo arruinan la alegría. Prefiero quedarme a festejar en mi casa tranquila».

Por su parte, Dora Ledesma lamentó: «Cómo no poder festejar en familia en tu barrio. Inadaptados».

Reclamos por la seguridad y el operativo

Otro de los reclamos más repetidos estuvo relacionado con la presencia policial durante los incidentes.

Juan Carlos Valdez preguntó: «No se ve ni un policía».

En la misma línea, Maria Cristina Almeida escribió: «¿Y la policía que debe cuidar dónde está?»

Mientras tanto, Magali Gramajo propuso una medida preventiva para la final: «El domingo prohíban la venta de alcohol en todo el municipio y en todo el Gran Buenos Aires donde se concentra más gente».

Sobre las escalinatas de la Catedral de Morón grupos alcoholizados y motoqueros haciendo cortes sin importarles nada

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Alcohol, motos y violencia

Muchos lectores relacionaron el final del festejo con el consumo de alcohol y el comportamiento de algunos participantes.

Mirian Mdn opinó: «Estaría bueno saber la hora. Ya estaban todos alcoholizados».

Nory Gancedo agregó: «Se ponen en pedo y se envalentonan. Es un clásico de los borrachines».

Las motos también fueron blanco de numerosas críticas.

Claudio Emanuel escribió: «Nunca falta el nabo haciendo ruido con la moto».

Mientras que Claudio Di Napoli expresó: «Siempre un simio haciendo ruido con la moto».

Por su parte, Julián Inksane apuntó directamente contra quienes aceleraban sus motocicletas durante los festejos y cuestionó esa conducta.

También hubo quienes pidieron contexto

No todos los comentarios fueron de condena inmediata.

Juancito Cdm preguntó: «¿Pero alguien sabe qué pasó realmente? ¿O hablan porque el aire es gratis?»

Una versión similar aportó Celia Gomez, quien aseguró haber estado presente durante gran parte del festejo.

«Yo estuve en la plaza. Fue muy lindo el festejo, las campanas de la iglesia sonando y todos festejando. Empezó un pibe bien vestido por un roce hacia la novia», relató.

Ese testimonio coincide con otros vecinos que sostienen que los incidentes ocurrieron cuando gran parte de las familias ya se había retirado del centro de Morón.

Golpes, golpes y golpes sobre Buen Viaje al 900 en Morón Centro. Enfrente el Municipio de Morón. A la vuelto la Comisaría Morón Primera. Raro.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Un debate que terminó desbordado

A medida que crecían los comentarios también aparecieron mensajes con insultos, expresiones discriminatorias, contenido político y hasta llamados a ejercer violencia contra los involucrados.

Ese tipo de publicaciones terminó desplazando el eje original de la discusión, que había comenzado con una pregunta mucho más concreta: «cómo evitar que unos pocos vuelvan a arruinar un festejo multitudinario».

Ahora, todas las miradas están puestas en la final

Con Argentina a un paso de un nuevo título mundial, muchos vecinos ya anticipan que no concurrirán al centro de Morón si la Selección derrota a España.

La expectativa ahora está puesta en conocer cómo será el operativo de seguridad previsto para este domingo y si habrá mayores controles para evitar que una nueva celebración termine nuevamente con escenas de violencia.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó